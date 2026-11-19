Theo thông báo của vườn thú hôm thứ Tư, đội ngũ chăm sóc động vật đã mượn một thiết bị rung từ một trang trại ngựa, hy vọng những rung động có thể kích thích hoạt động của đường ruột và giúp Fiona thải chiếc mũ ra ngoài.

Ông Mike Wenninger, Giám đốc chăm sóc sức khỏe động vật của vườn thú, cho biết các bác sĩ thú y đã gây mê Fiona lần thứ hai vào hôm thứ Ba để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Kết quả siêu âm cho thấy ruột của con vật đang co thắt, dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn nỗ lực đẩy dị vật ra ngoài.

Ảnh AP/John Minchillo

Các bác sĩ cũng tiến hành nội soi đại tràng bằng một thiết bị có ống nội soi dài khoảng 2,7 m để kiểm tra tình trạng bên trong đường tiêu hóa. Theo ông Wenninger, các chuyên gia đã tư vấn rằng phẫu thuật không phải là phương án khả thi đối với những con hà mã trưởng thành.

Fiona là một trong những cư dân nổi tiếng nhất của vườn thú Cincinnati. Chú hà mã này từng gây chú ý trên toàn thế giới khi sinh non tháng vào năm 2017. Khi mới sinh, Fiona chỉ nặng khoảng 13,2 kg, thấp hơn 11,3 kg so với mức cân nặng sơ sinh thấp nhất từng được ghi nhận ở loài hà mã. Thậm chí, trong những ngày đầu đời, chú hà mã còn không thể tự đứng vững.

Hành trình trưởng thành của Fiona được vườn thú thường xuyên cập nhật, thu hút sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Sự nổi tiếng của chua hà mã này còn truyền cảm hứng cho nhiều cuốn sách, một dòng bia và cả mô hình đồ chơi đầu lắc lư.

Sự cố lần này xảy ra cách đây hơn một tuần, khi một chiếc mũ len rơi vào khu vực chuồng nuôi của Fiona. Theo người phát ngôn vườn thú Michelle Curley, một du khách đã ném chiếc mũ lên không trung. Sau đó, chiếc mũ bị quạt trần bắt lấy và hất văng qua một khe hở nhỏ phía trên cửa sổ quan sát, rơi vào bên trong chuồng. Fiona đã nuốt phải dị vật này.

Ảnh AP/John Minchillo

Kể từ đó, đội ngũ chăm sóc động vật liên tục theo dõi tình trạng của Fiona suốt ngày đêm, đồng thời tìm cách duy trì đủ nước và khuyến khích cô ăn những món yêu thích nhằm hỗ trợ quá trình đào thải dị vật.

Thậm chí, các nhân viên còn sử dụng những mùi hương quen thuộc để khuyến khích Fiona. Theo bà Curley, đội chăm sóc đã cho hà mã ngửi mùi cà phê, một trong những mùi hương mà con hà mã đặc biệt yêu thích.

Hiện các bác sĩ thú y vẫn tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng của Fiona và hy vọng những biện pháp hỗ trợ mới sẽ giúp chú hà mã vượt qua sự cố, sớm đào thải chiếc mũ len ra khỏi cơ thể.