Vườn thú Australia xuất hiện hai quả trứng xanh lạ mắt, danh tính 'chủ nhân' gây tò mò

Theo FOX 5 Atlanta, vườn thú Adelaide ở thành phố Adelaide, Australia, đang theo dõi sát sao hai quả trứng chim đà điểu đầu mào phương Nam vừa được đẻ trong khu nuôi nhốt. Đây là dấu mốc đáng chú ý bởi lần gần nhất vườn thú ghi nhận chim non của loài này nở thành công là vào năm 1992.

Hai quả trứng được đẻ sau khi nhân viên ghép đôi chim mái Martina, 10 tuổi, với chim trống Jeffrey, 13 tuổi. Đây là lần đầu tiên hai cá thể được ghép đôi với nhau.

Dù chưa thể xác nhận trứng có được thụ tinh hay không, việc chim mái đẻ trứng đã mang đến sự phấn khởi cho đội ngũ chăm sóc. Vườn thú cho biết trước đó, chim đà điểu đầu mào non đầu tiên tại đây nở vào năm 1968, sau đó có thêm sáu cá thể được sinh ra vào năm 1992.

Một trong hai quả trứng chim đà điểu đầu mào được đẻ tại Vườn thú Adelaide, Australia. (Ảnh: Zoos SA/Storyful)

Điều khiến những quả trứng này thu hút sự chú ý là lớp vỏ màu xanh sáng, gần như phát quang. Theo Vườn thú Adelaide, màu sắc đặc trưng này đến từ sắc tố trong vỏ trứng, giúp chúng hòa lẫn với môi trường rừng mưa nhiệt đới và hạn chế nguy cơ bị động vật săn mồi phát hiện.

Chim đà điểu đầu mào thường đẻ từ 3 đến 5 quả trứng trong một lứa. Trứng cần khoảng 50 ngày để ấp. Đáng chú ý, chim trống thường đảm nhận việc ấp trứng, đồng thời chăm sóc và nuôi chim non sau khi chúng nở.

Vì vậy, nhân viên vườn thú đang quan sát hành vi của Martina và Jeffrey cũng như khu vực làm tổ để quyết định cách chăm sóc phù hợp trong thời gian tới.

Việc ghép đôi hai cá thể không được thực hiện tùy tiện. Theo Vườn thú Adelaide, chim đà điểu đầu mào phương Nam thường sống đơn độc và có thể trở nên hung dữ với đồng loại ngoài mùa sinh sản. Do đó, nhân viên phải theo dõi hành vi của Martina và Jeffrey trước khi quyết định cho chúng tiếp xúc trực tiếp.

Cặp chim được giới thiệu với nhau vào giữa tháng 8/2026. Jeffrey ban đầu tiếp cận Martina một cách thận trọng, sau đó có hành vi rỉa lông cho bản thân và cho chim mái. Nhân viên cũng ghi nhận hai cá thể giao phối ngay trong ngày đầu tiên gặp nhau và tiếp tục giao phối trong những lần sau.

Hiện tại, vườn thú vẫn thận trọng trước khả năng trứng nở thành chim non. Nhân viên sẽ tiếp tục theo dõi cặp chim, đồng thời tạo không gian yên tĩnh để chúng có thể làm tổ.

Theo FOX 5 Atlanta và thông tin do Vườn thú Adelaide công bố, chưa có gì đảm bảo những quả trứng sẽ nở thành công. Dù vậy, việc ghi nhận trứng sau hơn ba thập kỷ vẫn là dấu mốc đáng mừng đối với hoạt động chăm sóc và nhân giống loài chim này tại vườn thú.