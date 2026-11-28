Vườn thú Asa (Hiroshima): Một ngày chạm vào thiên nhiên hoang dã giữa lòng Nhật Bản
Nằm nép mình trên triền đồi xanh mát thuộc quận Asakita, thành phố Hiroshima, Vườn thú Asa rộng gần 50 ha không chỉ là ngôi nhà chung của hơn 160 loài động vật quý hiếm, mà còn là điểm hẹn cuối tuần quen thuộc của các gia đình Nhật Bản suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Vườn thú Asa - điểm đến hấp dẫn cho người yêu thiên nhiên và động vật hoang dã
Nằm giữa không gian xanh mát ở phía bắc thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Asa Zoological Park (vườn thú Asa) là điểm đến hấp dẫn dành cho những người yêu thiên nhiên và động vật hoang dã.
Được thành lập năm 1971 với tổng diện tích khoảng 51,4 ha, trong đó diện tích sử dụng khoảng 25,6 ha, vườn thú Asa là một trong những không gian bảo tồn, chăm sóc và giới thiệu động vật hoang dã đáng chú ý tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.
Nơi đây hiện chăm sóc và trưng bày khoảng 160 loài động vật đến từ nhiều khu vực trên thế giới. Tại đây, du khách có thể tận mắt quan sát voi châu Phi, hươu cao cổ, ngựa vằn, tê giác đen, gấu trúc đỏ và nhiều loài động vật quý hiếm.
Bên cạnh các loài thú lớn như sư tử, tê giác đen hay gấu trúc đỏ, vườn thú còn bảo tồn nhiều loài đặc hữu quý giá, nổi bật là kỳ nhông khổng lồ Nhật Bản – loài lưỡng cư được mệnh danh là "hóa thạch sống" của xứ sở mặt trời mọc.
Bên cạnh hoạt động tham quan, vườn thú Asa còn chú trọng nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn động vật, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học.
Điểm đặc biệt tại vườn thú Asa là đội ngũ tình nguyện viên bản địa luôn nhiệt tình giải thích về tập tính từng loài vật bằng lối kể chuyện dí dỏm. Vào mỗi dịp hè, vườn thú Asa còn tổ chức tour Safari đêm mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên đầy mới lạ.
Đây là chương trình tham quan đặc biệt theo mùa, giúp du khách có thể quan sát động vật vào buổi tối, tham gia các chương trình tìm hiểu về động vật, giao lưu với nhân viên chăm sóc thú và trải nghiệm không gian vườn thú khi lên đèn.
Hiện vườn thú áp dụng chính sách miễn phí vé vào cửa cho trẻ em từ bậc trung học cơ sở trở xuống, du học sinh tại Nhật Bản (có thẻ sinh viên) và giảm giá cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.
Từ ga Hiroshima, du khách có thể đi xe buýt đến vườn thú, thời gian khoảng 50 phút. Nếu đi từ ga Kamiyasu trên tuyến Astram, có thể chuyển sang xe buýt và di chuyển khoảng 10 phút.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/vuon-thu-asa-hiroshima-mot-ngay-cham-vao-thien-nhien-hoang-da-giua-long-nhat-ban-179261128133102654.htm