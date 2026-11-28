Khai trương từ ngày 1/9/1971, Asa Zoological Park là vườn thú thứ 62 của Nhật Bản. Vườn thú Asa được quy hoạch hài hòa theo địa hình đồi thoải với những hàng cây rợp bóng và không gian thoáng đãng quanh năm. Ảnh: Lan Dương

Vườn thú Asa - điểm đến hấp dẫn cho người yêu thiên nhiên và động vật hoang dã

Nằm giữa không gian xanh mát ở phía bắc thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Asa Zoological Park (vườn thú Asa) là điểm đến hấp dẫn dành cho những người yêu thiên nhiên và động vật hoang dã.

Được thành lập năm 1971 với tổng diện tích khoảng 51,4 ha, trong đó diện tích sử dụng khoảng 25,6 ha, vườn thú Asa là một trong những không gian bảo tồn, chăm sóc và giới thiệu động vật hoang dã đáng chú ý tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

Nơi đây hiện chăm sóc và trưng bày khoảng 160 loài động vật đến từ nhiều khu vực trên thế giới. Tại đây, du khách có thể tận mắt quan sát voi châu Phi, hươu cao cổ, ngựa vằn, tê giác đen, gấu trúc đỏ và nhiều loài động vật quý hiếm.

Bên cạnh các loài thú lớn như sư tử, tê giác đen hay gấu trúc đỏ, vườn thú còn bảo tồn nhiều loài đặc hữu quý giá, nổi bật là kỳ nhông khổng lồ Nhật Bản – loài lưỡng cư được mệnh danh là "hóa thạch sống" của xứ sở mặt trời mọc.

Bên cạnh hoạt động tham quan, vườn thú Asa còn chú trọng nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn động vật, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học.

Điểm đặc biệt tại vườn thú Asa là đội ngũ tình nguyện viên bản địa luôn nhiệt tình giải thích về tập tính từng loài vật bằng lối kể chuyện dí dỏm. Vào mỗi dịp hè, vườn thú Asa còn tổ chức tour Safari đêm mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên đầy mới lạ.

Đây là chương trình tham quan đặc biệt theo mùa, giúp du khách có thể quan sát động vật vào buổi tối, tham gia các chương trình tìm hiểu về động vật, giao lưu với nhân viên chăm sóc thú và trải nghiệm không gian vườn thú khi lên đèn.

Hiện vườn thú áp dụng chính sách miễn phí vé vào cửa cho trẻ em từ bậc trung học cơ sở trở xuống, du học sinh tại Nhật Bản (có thẻ sinh viên) và giảm giá cho người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.

Từ ga Hiroshima, du khách có thể đi xe buýt đến vườn thú, thời gian khoảng 50 phút. Nếu đi từ ga Kamiyasu trên tuyến Astram, có thể chuyển sang xe buýt và di chuyển khoảng 10 phút.

Ngay từ khu vực cổng vào, không khí đã trở nên rộn ràng với sân chơi dành cho trẻ nhỏ bên tay trái. Ảnh: Lan Dương

Rẽ phải từ lối vào là khu trưng bày thông tin giúp du khách tìm hiểu trước về hệ sinh thái của công viên, trước khi bước qua hồ hồng hạc rực rỡ để bắt đầu hành trình khám phá các triền đồi. Ảnh: Lan Dương

Xuôi theo con dốc bên phải khu hồng hạc mở ra bãi chăn thả lớn nhất vườn thú – nơi đàn hươu cao cổ và ngựa vằn thong dong gặm cỏ giữa không gian thiên nhiên rộng mở. Ảnh: Lan Dương

Dưới chân đồi là khu vực sinh sống của voi rừng châu Phi. Khung giờ cho voi ăn mỗi ngày luôn là tâm điểm thu hút đông đảo du khách đến theo dõi. Đặc biệt, tháng 8/2025, vườn thú chào đón cá thể voi rừng châu Phi đầu tiên được sinh ra tại Nhật Bản. Ảnh: Lan Dương

Bên cạnh các loài thú lớn như sư tử, hổ, báo, tê giác đen hay gấu trúc đỏ, vườn thú còn bảo tồn nhiều loài đặc hữu quý giá, nổi bật là kỳ nhông khổng lồ Nhật Bản – loài lưỡng cư được mệnh danh là "hóa thạch sống" của xứ sở mặt trời mọc. Ảnh: Lan Dương

Ngoài voi châu Phi, hươu cao cổ, ngựa vằn, tê giác đen và gấu trúc đỏ, vườn thú Asa còn là nơi chăm sóc lạc đà hai bướu, thường sinh sống ở các vùng sa mạc và thảo nguyên khô lạnh thuộc Trung Á. Ảnh: Lan Dương

Đặc biệt, lợn vòi Mã Lai là loài lợn vòi duy nhất có nguồn gốc từ châu Á. Loài này hiện được xếp vào nhóm nguy cấp (Endangered) trong Sách đỏ IUCN. Ảnh: Lan Dương

Vườn thú Asa là nơi chăm sóc, trưng bày nhiều loài động vật, trong đó có chim cánh cụt và các loài bò sát như rùa nước ngọt. Ảnh: Lan Dương

Khu nuôi ngựa pony nằm tại khu vườn thú cưng, nơi du khách có thể tiếp xúc gần với các loài động vật thân thiện. Ảnh: Lan Dương

Khu vườn thú cưng được mở cửa từ năm 2001. Tại đây, các em nhỏ có thể trực tiếp ôm thỏ, chuột hamster vào lòng trong những khung giờ cố định, hoặc ngắm nhìn chim cánh cụt, rùa, vẹt và sóc. Ảnh: Lan Dương

Với triết lý coi mỗi cá thể là một "Đại sứ Động vật", Vườn thú Asa không chỉ kiến tạo môi trường sống khỏe mạnh cho muôn loài mà còn khéo léo nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho thế hệ trẻ. Ảnh: Lan Dương

Khu trưng bày chim tại vườn thú Asa, nơi nuôi dưỡng nhiều loài chim với màu sắc và đặc điểm sinh học đa dạng. Ảnh: Lan Dương

Mô hình hà mã, rùa... là một trong những điểm check-in thú vị dành cho du khách khi tham quan vườn thú Asa. Ảnh: Lan Dương

Bản đồ tham quan vườn thú Asa