Vươn tầm quốc tế nhờ làm chủ công nghệ

Trong thành quả mang tính bước ngoặt này, Tập đoàn Hòa Phát - một trong những tập đoàn sản xuất công nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, được ví như “vua thép” tại thị trường nội địa và Đông Nam Á tiếp tục khẳng định vai trò "anh cả" dẫn dắt cuộc chơi với những con số tăng trưởng ấn tượng và chiến lược làm chủ công nghệ thượng nguồn.

Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt của Hòa Phát đã hoàn thành gần 70% tiến độ dự án.

Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tăng trưởng sản xuất thép thô cao vừa phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô sản xuất, vừa cho thấy ngành thép Việt Nam hướng tới sự đầu tư đồng bộ, khép kín hiện đại, từ khâu sản xuất thượng nguồn đến hạ nguồn, năng lực tự chủ ngày càng cao của ngành thép Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Cũng theo VSA, đến nay, ngành thép Việt Nam nói chung và Hòa Phát nói riêng đã có những bước tiến vượt bậc trong việc tự chủ sản xuất. Tập đoàn đã hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín, chủ động từ nguồn nguyên liệu cho tới thành phẩm hạ nguồn chất lượng cao. Hòa Phát hiện cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng - dòng sản phẩm vốn là động lực tăng trưởng nổi bật của toàn ngành.

Đến nay, Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục giữ vững vị thế là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất hiện tại lên đến 16 triệu tấn thép thô/năm.

Không dừng lại ở quy mô, Hòa Phát đang dịch chuyển mạnh mẽ sang "chiều sâu" khi các dòng thép chất lượng cao hiện chiếm trên 60% sản lượng, phục vụ từ cơ khí chế tạo, đóng tàu cho đến công nghiệp quốc phòng. Mới đây nhất, Hòa Phát trở thành nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam chế tạo thành công thép kết cấu cường độ cao S700MC theo tiêu chuẩn châu Âu.

Đây là mác thép phức tạp ứng dụng trong khung dầm ô tô tải hạng nặng, cần cẩu và máy công nghiệp. Việc làm chủ công nghệ cán nhiệt cơ TMCP (Thermo-Mechanical Controlled Processing) đã giúp tối ưu trọng lượng kết cấu và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu cho ngành cơ khí chế tạo nước nhà.

Bên cạnh đó, Hòa Phát đã sản xuất nhiều mác thép công nghệ cao phục vụ ngành công nghiệp cơ khí chế tạo như thép dự ứng lực, thép làm cáp thang máy, thép làm cáp cẩu trục... Riêng lĩnh vực công nghiệp sản xuất ô tô, Hòa Phát cung cấp các sản phẩm thép làm thanh bố lốp, khung gầm ô tô như: SWRH82A, SWRH72A, S315MC-S650MC, SAPH440. Trong tương lai, Tập đoàn sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm khác như DP600, DP780, DP800.

Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp cáp thép dự ứng lực (PC Strand) cho hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc với các công trình tiêu biểu như Trung tâm Hội nghị APEC, mở rộng Sân bay Phú Quốc, Tuyến tàu điện đô thị LRT...

Năm 2026, Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu tiêu thụ gần 14 triệu tấn thép. Động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ siêu dự án Dung Quất 2 sau khi toàn bộ dây chuyền vận hành ổn định, dự kiến đóng góp thêm 3-4 triệu tấn HRC.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay từ Tập đoàn SMS Group (Đức).

Dự kiến trong năm 2026, sản lượng thép thô của riêng Hòa Phát sẽ đạt trên 14 triệu tấn, tăng 30% so với năm 2025; đồng thời củng cố vững chắc vị thế Top 10 toàn cầu của ngành thép Việt Nam. Nhìn xa hơn đến năm 2027, công suất của Hòa Phát dự kiến nâng lên 18 triệu tấn.

Đáng chú ý, để phù hợp với lộ trình giảm cường độ phát thải carbon, Hòa Phát lựa chọn công nghệ lò điện (EAF) công suất 700.000 tấn tại Long An nhằm tận dụng nguồn phế liệu dồi dào tại phía Nam.

Song song đó, dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (công suất 700.000 tấn/năm) đang được đẩy nhanh tiến độ. Tính đến tháng 9/2026, Hòa Phát đã hoàn thành gần 70% tiến độ dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ.

Dự kiến từ tháng 10/2026, Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị với sự giám sát, phối hợp kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia SMS.

Song song với việc đẩy mạnh tiến độ thi công dự án, Hòa Phát cũng phối hợp với Tập đoàn SMS và Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa tổ chức đào tạo cho đội ngũ kỹ sư, nhân sự kỹ thuật để có thể nhanh chóng nhận chuyển giao công nghệ, sẵn sàng làm chủ sản xuất và vận hành nhà máy ổn định. Đồng thời, Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đang kiện toàn bộ máy nhân sự qua công tác bố trí, bổ nhiệm đội ngũ quản lý ở các vị trí phù hợp.

Mới đây, Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất và Viện Công nghệ (Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng) ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất ray và phụ kiện đường sắt, hưởng ứng chủ trương nội địa hóa và tự chủ phát triển ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Theo đó, Viện Công nghệ sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc nghiên cứu, giải mã các tiêu chuẩn kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất ray, phụ kiện cho đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao. Về phía doanh nghiệp, Hòa Phát có nền tảng dây chuyền thiết bị hàng đầu về sản xuất thép, từ luyện gang, tinh luyện, cán, cùng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, sẵn sàng hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, hướng tới sản xuất công nghiệp quy mô lớn và thương mại hóa sản phẩm.

Dự kiến vào quý II/2027, sản phẩm thép ray đường sắt cao tốc của Hòa Phát sẽ đủ điều kiện chính thức cung cấp ra thị trường, sẵn sàng phục vụ cho các đại dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia và xuất khẩu.