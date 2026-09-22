Vươn tầm cao mới, hướng tới ngành kinh tế mũi nhọn

Sau hợp nhất, Lâm Đồng có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch biển

Hội tụ đầy đủ các điều kiện

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vừa qua đánh giá cao tiềm năng du lịch mà địa phương sở hữu. Cụ thể ghi nhận: Tỉnh Lâm Đồng hội tụ đầy đủ các điều kiện về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và hệ sinh thái du lịch đặc sắc với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước… Qua đây, người đứng đầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị địa phương chủ động cập nhật, triển khai các chủ trương mới của Trung ương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tạo động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Để phát huy lợi thế, tới đây địa phương tập trung hoàn thiện chuỗi sản phẩm “Một hành trình - Ba trải nghiệm” gắn với Đà Lạt, Mũi Né, Tà Đùng và các điểm đến trọng điểm. Cùng với đó phát triển đồng bộ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch địa chất, du lịch thể thao, du lịch MICE và kinh tế ban đêm. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nâng tầm Festival Hoa Đà Lạt cũng như các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của tỉnh trở thành sản phẩm có sức lan tỏa trong nước và quốc tế…

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tại điểm du lịch nổi tiếng Bàu Trắng - xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng

Đặc biệt về phát triển đường bay, xúc tiến hàng không và du lịch cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hà Nội. Thông qua đó đẩy mạnh giới thiệu điểm đến và tăng tần suất, mở các đường bay mới kết nối Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Cảng hàng không Phan Thiết với những thị trường khách trọng điểm trong nước lẫn quốc tế.

Phát triển vươn tầm cao mới

Tại địa phương, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đang được xây dựng, dự kiến ban hành vào thời gian tới. Chương trình này hướng đến phát triển du lịch Lâm Đồng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính tổng hợp, liên ngành, liên vùng và sức lan tỏa cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Bên cạnh đó, đặt mục tiêu xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực với các điểm đến du lịch nổi tiếng, có thương hiệu và thu hút dự án quy mô lớn về du lịch, dịch vụ.

Trong giai đoạn mới, điểm đến Lâm Đồng được định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao

Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, địa phương còn tính đến khai thác hiệu quả lợi thế tổng hợp “biển - cao nguyên - sinh thái - công viên địa chất”. Phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030 từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trực tiếp từ 12% trở lên vào GRDP của tỉnh và giữ vững vị thế nhóm đầu cả nước về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng du lịch. Định hướng đến năm 2045, tiếp tục phát triển du lịch Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương… Mới đây, phát biểu tại một hội nghị về xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch, đồng chí Hồ Văn Mười - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, lĩnh vực du lịch của địa phương có tiềm năng, lợi thế nổi bật. Đồng thời nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến lĩnh vực này cũng như xem du lịch là 1 trong 3 trụ cột chính của kinh tế Lâm Đồng...

Để đưa du lịch phát triển vươn tầm cao mới, địa phương đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ và hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng điểm đến xanh, thông minh, an toàn, bền vững... Từ đó hướng tới thu hút khoảng 45,6 triệu lượt khách (riêng khách quốc tế có 3,4 triệu lượt) với tổng doanh thu đạt 160.000 tỷ đồng vào năm 2030.