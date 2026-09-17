Vườn Quốc gia Xuân Thủy chính thức được công nhận là Điểm du lịch.

Ngày 14/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 3374/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thủy, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Vườn Quốc gia Xuân Thủy có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch theo quy định hiện hành.

Các sở, ngành: Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân xã Giao Minh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Vườn Quốc gia Xuân Thủy thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thủy theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững.

Trước đó, trên cơ sở hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch, Sở Du lịch đã tổ chức khảo sát thực tế, thẩm định các điều kiện, tiêu chí theo Luật Du lịch và Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả thẩm định xác định Vườn Quốc gia Xuân Thủy đáp ứng các tiêu chí để được công nhận là Điểm du lịch.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một trong những hệ sinh thái có giá trị sinh học và kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy có hệ sinh thái động, thực vật phong phú.

Đây là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, đồng thời là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, nơi hội tụ đa dạng sinh học cao với hàng trăm loài chim nước, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp và có giá trị bảo tồn toàn cầu.

Với vị trí nằm trên tuyến đường di cư của chim nước quốc tế thuộc hành lang bay Đông Á - Úc Châu, Vườn Quốc gia Xuân Thủy không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực và thế giới. Tháng 3/2026, Vườn được công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN.

Việc Vườn Quốc gia Xuân Thủy được công nhận là Điểm du lịch là cơ sở quan trọng để từng bước chuẩn hóa hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên, quan sát chim, tìm hiểu hệ sinh thái đất ngập nước và giáo dục môi trường; đồng thời tăng cường quảng bá những giá trị đặc sắc của Vườn tới du khách trong nước và quốc tế.