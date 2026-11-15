Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho thuê hơn 1.318 ha môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái

Toàn cảnh VQG U Minh Hạ - nơi chuẩn bị cho thuê 1.318,5 ha môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Theo nội dung thông báo, tổng diện tích quy hoạch cho thuê nằm trên địa giới hành chính hai xã Đá Bạc và Khánh An, bao gồm 743,6 ha thuộc phân khu dịch vụ hành chính và 574,9 ha thuộc một phần phân khu phục hồi sinh thái.

Với phương án được phê duyệt, toàn bộ diện tích này được bố trí thành 6 khu chức năng chuyên biệt. Trong đó, chiếm diện tích lớn nhất là khu du lịch sinh thái với 1.191,3 ha; tiếp đến là khu vườn sưu tập động, thực vật và vườn dược liệu rộng 45 ha, được định hướng phát triển theo mô hình Safari vườn kết hợp thú.

VQG U Minh Hạ với hệ sinh thái phong phú, đang mở cửa đón các nhà đầu tư.

Ngoài ra, quy hoạch còn dành 40 ha cho khu nghỉ dưỡng, 22,6 ha cho khu trồng cây lưu niệm và 15 ha để tái hiện không gian làng rừng cùng các làng nghề truyền thống.

Riêng khu đón tiếp khách rộng 4,6 ha, nằm trong khu hành chính, sẽ do VQG U Minh Hạ tự thực hiện hoặc liên kết đầu tư. Khu vực này bao gồm trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, phòng trưng bày mẫu vật cùng trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

VQG U Minh Hạ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 5/11 đến 17 giờ ngày 4/12/2026 tại trụ sở đơn vị ở ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc. Khi nộp hồ sơ, các tổ chức, cá nhân bắt buộc phải kèm theo giấy bảo lãnh ngân hàng trị giá 50 triệu đồng cho việc đăng ký thuê môi trường rừng. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, hội đồng sẽ xét chọn nhà đầu tư trong thời hạn tối đa 15 ngày.

VQG U Minh Hạ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê môi trường rừng từ ngày 5/11 đến 17 giờ ngày 4/12/2026 tại trụ sở đơn vị ở ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc.

Sau khi các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được lựa chọn thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí, VQG U Minh Hạ sẽ công bố công khai kết quả bằng các hình thức: niêm yết tại trụ sở làm việc VQG U Minh Hạ (ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau); đăng trên trang thông tin điện tử của VQG U Minh Hạ (https://vuonqgumh.camau.gov.vn/); đăng trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp trên trực tiếp là UBND tỉnh Cà Mau (https://www.camau.gov.vn/).

Được thành lập năm 2006 với tổng diện tích 8.527,8 ha, VQG U Minh Hạ nằm trong hệ thống 36 vườn quốc gia của cả nước. Đây là một trong hai khu vực rừng đầm lầy than bùn quan trọng còn sót lại tại Việt Nam và là một trong ba vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái đất ngập nước tại địa phương./.