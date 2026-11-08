Vườn quốc gia Shenandoah - bản giao hưởng sắc màu giữa núi rừng nước Mỹ

Dãy núi Blue Ridge ở bang Virginia, miền Đông nước Mỹ, khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu khi mùa Thu về. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Shenandoah trở thành điểm nghỉ cuối tuần lý tưởng cho người dân thủ đô và du khách muốn tìm kiếm một khoảng lặng giữa thiên nhiên. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Trải nghiệm ấn tượng nhất khi đến Shenandoah vào mùa Thu là hành trình trên Skyline Drive. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Hàng cây thay lá hai bên đường vào Vườn quốc gia Shenandoah. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Vườn quốc gia Shenandoah. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Những chiếc lá Thu vàng, đỏ rụng phủ kín mặt đất, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa thay lá tại Vườn quốc gia Shenandoah, bang Virginia. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Con đường xuyên qua rừng cây đổi màu vào mùa Thu ở Shenandoah. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Những tán lá vàng giữa không gian xanh thẳm của núi rừng Shenandoah khi Thu về. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Shenandoah mở ra một không gian rộng lớn, nơi con người có thể tạm gác lại những lo toan thường nhật. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Điều đặc biệt ở Shenandoah là sắc thu không xuất hiện đồng loạt. Sự chuyển mùa theo từng độ cao khiến cảnh sắc nơi đây thay đổi liên tục, tạo cảm giác như đang đi qua nhiều bức tranh thiên nhiên khác nhau trên cùng một hành trình. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Điều khiến Shenandoah trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp rực rỡ của mùa Thu mà còn ở cảm giác bình yên mà nơi đây mang lại. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Skyline Drive dài khoảng 169km chạy dọc theo đỉnh núi Blue Ridge, nối liền các khu vực của vườn quốc gia với 75 điểm dừng ngắm cảnh. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Một trạm dừng chân trên cung đường Skyline Drive. ((Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN))

Thời điểm lá đổi màu thường vào giữa đến cuối tháng 10, tùy thuộc vào độ cao, nhiệt độ và điều kiện thời tiết từng năm. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Toàn cảnh núi rừng Shenandoah nhìn từ một điểm ngắm cảnh trên cung đường Skyline Drive. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Dãy núi Blue Ridge trùng điệp ẩn hiện trong những tầng mây mùa Thu, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở bang Virginia, miền Đông nước Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Du khách check-in tại Vườn quốc gia Shenandoah. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Du khách tham quan, mua sắm các sản vật địa phương. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Một cửa hàng bán đồ lưu niệm và nông sản địa phương dưới chân dãy núi Blue Ridge, bang Virginia, Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Những hàng cây thay lá vào mùa Thu tại Vườn quốc gia Shenandoah. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)