Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau cứu hộ, chăm sóc

Nhân viên của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thả các cá thể chim trở lại rừng (Ảnh: CTV)

Đợt tái thả lần này có sự góp mặt của nhiều loài động vật hoang dã như voọc Hà Tĩnh, khỉ đuôi lợn, tê tê Java, cu li và các loài chim quý là diều hoa Miến Điện, ưng Ấn Độ và niệc nâu.

Các cá thể động vật hoang dã thả trong dịp này thuộc nhóm IB và IIB theo quy định tại Thông tư 85/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp quý hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Số động vật hoang dã này được tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính trong thời gian qua tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Sau một thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi, những cá thể động vật hoang dã đã có cơ hội trở về với rừng xanh và tiếp tục cuộc sống trong môi trường tự nhiên vốn thuộc về chúng.

Lực lượng chức năng di chuyển các cá thể vào tận rừng sâu để tái thả chúng. (Ảnh: CTV)

Việc lựa chọn địa điểm thả được cân nhắc dựa trên đặc điểm sinh học và tập tính của từng loài. Đặc biệt, các loài linh trưởng được đưa vào những khu vực rừng sâu, hạn chế sự tiếp xúc và tác động từ con người để có điều kiện thích nghi với cuộc sống hoang dã. Trong khi đó, các loài chim có khả năng tiếp tục di chuyển đến những khu vực sinh sống khác sau khi được trả về tự nhiên.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, mỗi cá thể được trở về môi trường tự nhiên là một kết quả đáng trân trọng của công tác cứu hộ, đồng thời góp phần bảo vệ các quần thể động vật hoang dã và làm tăng tính đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên thế giới này.