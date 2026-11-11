Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 16 cá thể động vật rừng quý, hiếm

Lực lượng chức năng tiến hành tái thả động vật. (Ảnh: SONG NGÂN)

Đợt tái thả lần này bao gồm các loài động vật rừng thuộc các nhóm IB và IIB, là các loài nguy cấp, quý, hiếm, có vai trò then chốt trong cân bằng và duy trì hệ sinh thái rừng nguyên sinh của Gia Lai.

Các cá thể được trả về rừng gồm: diều đầu nâu (Nisaetus cirrhatus), culi nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus), cầy hương (Viverricula indica), khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides).

Tiến hành tái thả cầy hương về tự nhiên. (Ảnh: SONG NGÂN)

Cùng các loài rùa quý như rùa núi vàng (Indotestudo elongata), rùa núi viền (Manouria impressa), rùa sa nhân (Cuora mouhotii) và rùa răng (Heosemys annandalii). Tổng cộng 16 cá thể, đều đã được cứu hộ, chữa trị và phục hồi sức khỏe trước khi trở về thiên nhiên.

Cầy hương được tái thả về tự nhiên. (Video: SONG NGÂN)

Những cá thể động vật trên được tiếp nhận trong tháng 10 và 11/2026, phần lớn là từ nguồn tự nguyện bàn giao của người dân cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ cả về ý thức bảo vệ động vật hoang dã của cộng đồng và hiệu quả của chính sách phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo tồn.

Tái thả các cá thể rùa về tự nhiên. (Ảnh: SONG NGÂN)

Theo ông Trần Văn Thụ, Trưởng Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh), nhiều cá thể khi được tiếp nhận còn trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng hoặc đã mất bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, nhờ quy trình cứu hộ hiện đại, bài bản từ chăm sóc y tế, xây dựng chế độ dinh dưỡng đặc thù tới các biện pháp phục hồi tập tính hoang dã, đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể động vật phục hồi sức khỏe, lấy lại khả năng tự kiếm ăn và thích nghi trong môi trường rừng thực thụ.

Lực lượng chức năng đi vào rừng sâu để tái thả động vật quý, hiếm. (Ảnh: SONG NGÂN)

“Đợt thả động vật rừng lần này là thành quả của quá trình cứu hộ, chăm sóc, phục hồi được tiến hành nghiêm ngặt và theo sát từng bước, từ việc kiểm tra sức khỏe, chế độ vận chuyển chuyên dụng, cho đến các biện pháp bảo đảm an toàn tối đa cho cả người và động vật trong ngày thả về rừng”, ông Trần Văn Thụ nhấn mạnh. Ghi nhận của Trung tâm cho thấy, toàn bộ các cá thể được tái thả đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng sinh tồn và đủ điều kiện sống độc lập trong tự nhiên.

Diều đầu nâu được thả về tự nhiên. (Ảnh: SONG NGÂN)

“Đây không chỉ là hoạt động cứu hộ, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, hướng tới chấm dứt tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán động vật hoang dã trái phép. Chúng tôi mong muốn sự kiện này tiếp tục được nhân rộng thông qua sự chung tay của toàn xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng về đề cao giá trị của hệ sinh thái rừng và các loài động vật bản địa”, ông Lê Văn Vinh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh chia sẻ.

Culi tái hòa nhập vào tự nhiên. (Video: SONG NGÂN)

Các cá thể rùa được thả về tự nhiên. (Video: SONG NGÂN)