Vườn quốc gia Hoàng Liên tăng cường tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học tại các xã vùng lõi

Đại biểu và người dân tham dự buổi tuyên truyền tại xã Bản Hồ.

Mỗi xã tổ chức 2 hội nghị, với 50 đại biểu tham gia mỗi hội nghị. Thành phần gồm trưởng thôn, thành viên các tổ bảo vệ rừng, người có uy tín trong cộng đồng và người dân địa phương.

Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu giá trị đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Hoàng Liên; nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm. Đồng thời, phổ biến các quy định pháp luật, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép; giới thiệu hoạt động cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã.

Cán bộ kiểm lâm phổ biến các quy định pháp luật, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép đến người dân.

Các hội nghị được tổ chức theo hình thức trực quan, kết hợp thuyết trình, trình chiếu hình ảnh, video, phim tư liệu với trao đổi, thảo luận và giải đáp tình huống thực tế trong công tác bảo vệ rừng tại địa phương.

Người dân Bản Hồ lắng nghe tuyên truyền.

Người dân Tả Van lắng nghe tuyên truyền.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Vườn quốc gia Hoàng Liên hướng tới phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn cảnh quan, môi trường và phát triển du lịch sinh thái bền vững.