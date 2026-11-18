Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận, thu hồi hơn 100 khẩu súng các loại từ người dân trong năm 2026. (Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cung cấp)

Thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương đã phối hợp Công an các xã vùng đệm và chính quyền địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp súng săn, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phương tiện săn bắt trái phép.

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp Công an và chính quyền các xã vùng đệm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp súng săn, vũ khí và phương tiện săn bắt trái phép. (Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cung cấp)

Trong hai ngày 17 và 18/11, các hội nghị tuyên truyền được tổ chức tại Nhà văn hóa xóm Tân Minh, xã Yên Trị; Nhà văn hóa thôn Trung Hạ, xã Yên Thủy (tỉnh Phú Thọ) và thôn Mống Lá, xã Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), thu hút sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, công an, các tổ chức đoàn thể và đông đảo người dân.

Tại các hội nghị, người dân được phổ biến quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nội dung tuyên truyền tập trung phân tích những tác động tiêu cực của hành vi săn bắt, bẫy bắt động vật hoang dã, sử dụng súng và các công cụ săn bắt trái phép đối với hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học.

Hội nghị tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng, phòng, chống săn bắt động vật hoang dã được tổ chức tại các địa bàn vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương, thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cung cấp)

Cùng với đó, lực lượng chức năng thông tin về tình hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; hướng dẫn người dân nhận diện, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu và người dân cùng đề xuất giải pháp phối hợp bảo vệ rừng, vận động các hộ gia đình tự giác giao nộp vũ khí và công cụ săn bắt trái phép.

Điểm nhấn của đợt cao điểm là hoạt động “Đổi vũ khí-Nhận quà”, tạo thêm hình thức khuyến khích trực tiếp, thiết thực để người dân tự nguyện giao nộp súng săn, vũ khí và phương tiện phục vụ săn bắt trái phép. Những phần quà động viên không chỉ góp phần tạo không khí cởi mở, tăng cường sự tương tác giữa lực lượng chức năng với người dân mà còn khuyến khích các hộ gia đình thay đổi thói quen, từ bỏ việc sử dụng vũ khí để săn bắt động vật hoang dã.

Theo Vườn quốc gia Cúc Phương, trong năm 2026, đơn vị đã vận động, tiếp nhận thu hồi hơn 100 khẩu súng các loại từ người dân. Kết quả này góp phần hạn chế nguy cơ sử dụng vũ khí trái phép trong hoạt động săn bắt, giảm áp lực đối với các loài động vật hoang dã, đồng thời cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân tại các địa bàn vùng đệm.

Vườn quốc gia Cúc Phương xác định bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm mà cần sự chung tay của chính quyền địa phương và người dân. Mỗi người dân vùng đệm cần chủ động phát hiện, ngăn chặn, tố giác các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, động vật hoang dã, góp phần gìn giữ hệ sinh thái và bảo vệ màu xanh đại ngàn.