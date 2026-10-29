Vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai quản lý, tạo đột phá du lịch xanh gắn với sân bay

Ngày 29/10, theo thông tin từ UBND TP Đồng Nai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg (ngày 27/10/2026) về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên từ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Một góc vườn quốc gia Cát Tiên.

Việc chuyển giao mở ra cơ hội tăng cường công tác bảo tồn thiên nhiên, đồng thời phát huy giá trị hệ sinh thái rừng đặc trưng trong định hướng phát triển du lịch sinh thái của thành phố.

Theo quyết định, việc chuyển giao nguyên trạng VQG Cát Tiên về UBND TP Đồng Nai quản lý được thực hiện từ ngày 27/10/2026. Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ có liên quan của VQG Cát Tiên theo đúng quy định pháp luật.

Về phía địa phương, UBND TP Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng vườn quốc gia, tổ chức quản lý và vận hành theo quy định. Thành phố phải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích và ranh giới VQG Cát Tiên, bao gồm cả phần diện tích nằm trong địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng. Yêu cầu này nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên và tài sản công trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình tiếp nhận, quản lý phải tuân thủ các quy định về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. Việc tiếp nhận quản lý VQG Cát Tiên có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển du lịch của TP Đồng Nai, nhất là khi thành phố xác định du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh.

Vườn Quốc gia Cát Tiên là lá phổi xanh của miền Nam.

Theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đồng Nai về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, VQG Cát Tiên được xác định là một trong những điểm đến quan trọng trong hai định hướng hình thành các trục phát triển du lịch.

Cụ thể, trục thứ nhất kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành - VQG Cát Tiên - rừng phòng hộ Tân Phú. Trục thứ hai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành - VQG Cát Tiên - Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, gắn với tuyến đường Mã Đà để hình thành tuyến du lịch mang tên “Hành trình di sản xanh”.

Tuyến du lịch này hướng đến kết nối các điểm đến nổi bật quanh hồ Trị An và khu vực phía Bắc Đồng Nai với những địa danh giàu giá trị sinh thái, lịch sử, văn hóa như VQG Bù Gia Mập, Bà Rá - Thác Mơ, Sóc Bom Bo và Căn cứ Tà Thiết.

Với định hướng trên, VQG Cát Tiên được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Đặc biệt việc kết nối với sân bay Long Thành được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút du khách, mở rộng không gian trải nghiệm và nâng cao giá trị các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những khu rừng đặc dụng có giá trị sinh thái nổi bật ở Việt Nam.

Vườn Quốc gia Cát Tiên có hệ sinh thái đa dạng.

Với diện tích gần 72.000ha theo số liệu được công bố trong các thông tin giới thiệu về vườn, nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm đất thấp cùng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú. Vườn quốc gia trải rộng trên địa bàn các khu vực thuộc Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước trước đây.

Đây là nơi sinh sống của hàng nghìn loài động vật, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao như vượn đen má vàng, voọc bạc và voọc chà vá chân đen. Không chỉ có ý nghĩa trong bảo tồn nguồn gen và bảo vệ hệ sinh thái rừng, VQG Cát Tiên còn là địa điểm nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển các hoạt động du lịch gắn với thiên nhiên. Những cánh rừng nguyên sinh, hệ động thực vật phong phú cùng các cảnh quan theo mùa tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.