Trước yêu cầu thực tiễn, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị hiện đại vào quản lý bảo vệ rừng (QLBVR). Giải pháp này đã giúp lực lượng kiểm lâm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ và chủ động hơn trước các nguy cơ xâm hại rừng.

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên sử dụng thiết bị công nghệ trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

Công nghệ hỗ trợ giữ rừng

Trạm Kiểm lâm C.10 (thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Cát Tiên) nằm sâu trong cánh rừng già và cách trung tâm VQG khoảng 60km đường rừng. Địa bàn đơn vị phụ trách rộng gần 3 ngàn hécta, địa hình hiểm trở, việc đi lại và tuần tra gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, trạm hiện chỉ có 6 cán bộ, nhân viên. Việc bố trí lực lượng trực, tuần tra thường xuyên còn phải bảo đảm chế độ nghỉ phép, nghỉ bù theo quy định.

Trước áp lực công việc ngày càng lớn, ứng dụng công nghệ vào quản lý, giám sát rừng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Tại Trạm Kiểm lâm C.10, phần mềm quản lý và báo cáo tuần tra thông minh SMART Mobile đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm C.10 Trần Văn Quân cho biết: Trước đây, việc thống kê thời gian, quãng đường và khối lượng tuần tra của từng cán bộ, nhân viên chủ yếu dựa vào ghi chép, tổng hợp thủ công, khiến nhiều số liệu còn mang tính ước lượng. Khi đưa SMART Mobile vào sử dụng, các hoạt động tuần tra được ghi nhận cụ thể, minh bạch hơn.

Mỗi cán bộ, nhân viên khi đi tuần tra sử dụng điện thoại thông minh có cài đặt phần mềm để ghi nhận hành trình, tọa độ GPS và chụp ảnh tại các vị trí theo yêu cầu. Dữ liệu được lưu trên thiết bị và đồng bộ về máy chủ khi có kết nối internet. Nhờ vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ được theo dõi rõ ràng, có căn cứ kiểm chứng. Cuối tháng, hệ thống tự động tổng hợp báo cáo về số ngày tuần tra, công tuần tra ban ngày, ban đêm, số công mật phục, tổng thời gian đi rừng và quãng đường di chuyển của từng cán bộ. Cách làm này giúp lãnh đạo đơn vị nhận diện những khu vực đã được tuần tra thường xuyên và những nơi còn ít dấu chân kiểm lâm để có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

Chuyển đổi số đang được triển khai tại VQG Cát Tiên. Theo Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Cát Tiên Nguyễn Thanh Long, đơn vị hiện quản lý khoảng 82 ngàn hécta, trong đó diện tích rừng đặc dụng hơn 71 ngàn hécta. Địa bàn quản lý trải rộng, tổng lực lượng của đơn vị khoảng 145 người (109 kiểm lâm và 36 nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng). Đáng chú ý, tỷ lệ cán bộ, nhân viên lớn tuổi hoặc có sức khỏe hạn chế chiếm khoảng 20-30%. Với địa bàn rộng và nhiều khu vực hiểm trở, việc tổ chức tuần tra đồng đều trên toàn bộ diện tích rừng luôn là thách thức lớn.

Khoảng 10 năm trở lại đây, VQG Cát Tiên đã chủ động tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án quốc tế, trong đó có Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) để từng bước đầu tư hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác QLBVR. Đến nay, hầu hết các trạm kiểm lâm được trang bị máy tính, ống nhòm, máy ảnh kỹ thuật số chất lượng cao.

Trong thời gian tới, VQG Cát Tiên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng. Đơn vị định hướng nâng cấp thiết bị, tăng cường ứng dụng các công nghệ thế hệ mới, đồng thời chú trọng đào tạo, tập huấn để cán bộ, nhân viên làm chủ các công cụ được trang bị…

Hiệu quả mang lại

Một trong những thay đổi rõ nét của quá trình chuyển đổi số tại VQG Cát Tiên là việc ứng dụng đồng bộ nhiều thiết bị, công nghệ trong giám sát hiện trường. Trong đó, SMART Mobile giữ vai trò quan trọng trong việc số hóa hoạt động tuần tra. Phần mềm tự động ghi nhận lộ trình di chuyển, thời gian thực hiện nhiệm vụ và tọa độ GPS của cán bộ trên từng tuyến rừng. Các dấu hiệu vi phạm pháp luật, bẫy động vật, nguy cơ cháy rừng hoặc những ghi nhận về sinh cảnh, động - thực vật đều được cập nhật kèm hình ảnh và vị trí cụ thể.

Nguồn dữ liệu này được tập hợp, phân tích để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Thông qua bản đồ tuần tra và thông tin về các điểm có nguy cơ cao, lãnh đạo VQG cùng các phòng chuyên môn có thể đánh giá sát tình hình tại từng khu vực. Trên cơ sở đó, lực lượng kiểm lâm được bố trí phù hợp, tập trung kiểm tra những nơi có nguy cơ xảy ra vi phạm thay vì tuần tra dàn trải.

Bên cạnh phần mềm SMART Mobile, VQG Cát Tiên còn triển khai hệ thống bẫy ảnh tự động tại các đường mòn, lối mở và khu vực trọng điểm. Thiết bị được lắp đặt kín đáo, có khả năng tự động ghi hình khi phát hiện chuyển động. Hình ảnh ghi nhận được gửi cảnh báo qua email cho lực lượng chức năng, giúp phát hiện sớm những trường hợp xâm nhập trái phép.

Đối với các khu vực địa hình phức tạp, khó tiếp cận bằng đường bộ, thiết bị bay không người lái (Flycam) phát huy hiệu quả trong hoạt động trinh sát trên không. Thiết bị hỗ trợ kiểm tra những khu vực hiểm trở, giữa sông và các điểm có nguy cơ khai thác cát trái phép hoặc xảy ra cháy rừng. Qua hình ảnh thu thập được, lực lượng chức năng có thêm thông tin để đánh giá tình hình, xác định vị trí và xây dựng phương án tiếp cận.

Việc kết hợp nhiều giải pháp công nghệ giúp thay đổi đáng kể cách thức tổ chức tuần tra. Thay vì phải bố trí cán bộ mật phục dài ngày tại những khu vực nghi có vi phạm, lực lượng kiểm lâm có thể sử dụng bẫy ảnh để theo dõi, phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi có thông tin, đơn vị chủ động bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, ứng dụng công nghệ đã giúp công tác QLBVR chuyển từ “tuần tra dàn trải” sang “tuần tra có trọng tâm, trọng điểm”. Lực lượng kiểm lâm có thể nắm bắt thông tin hiện trường nhanh hơn, xác định khu vực cần kiểm tra và chủ động phương án phối hợp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, dữ liệu hình ảnh, tọa độ và thời gian ghi nhận tại hiện trường còn góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ xử lý vi phạm. Các thông tin được lưu trữ có hệ thống, giúp việc xác minh, đối chiếu và phối hợp giữa các lực lượng thuận lợi hơn.

Việc chia sẻ dữ liệu cũng mở rộng khả năng phối hợp giữa kiểm lâm địa bàn, chính quyền các xã giáp ranh và cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Khi các bên cùng có thông tin về tình hình địa bàn, mạng lưới bảo vệ rừng tại cơ sở được kết nối chặt chẽ hơn.