Vườn quốc gia Cát Tiên tái thả 330 cá thể hươu, nai về môi trường tự nhiên
Sáng 6-11, Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức hoạt động tái thả 330 cá thể hươu, nai trở về môi trường tự nhiên. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai.
Con số 330 cá thể hươu, nai được tái thả trở về môi trường tự nhiên gắn với dấu mốc 330 năm sự kiện Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất phía Nam (1698-2028).
Đây là hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện cam kết của thành phố Đồng Nai trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Mỗi cá thể hươu, nai được trở về với rừng không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi người dân Đồng Nai đối với thiên nhiên và các thế hệ tương lai.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202611/vuon-quoc-gia-cat-tien-tai-tha-330-ca-the-huou-nai-ve-moi-truong-tu-nhien-d9242d2/