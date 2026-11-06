Vườn quốc gia Cát Tiên tái thả 330 cá thể hươu, nai về môi trường tự nhiên

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Nai, các sở, ngành, đơn vị chứng kiến hoạt động tái thả hươu, nai về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Công Nghĩa

Con số 330 cá thể hươu, nai được tái thả trở về môi trường tự nhiên gắn với dấu mốc 330 năm sự kiện Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất phía Nam (1698-2028).

Những cá thể hươu được tái thả về tự nhiên. Ảnh: Ngọc Liên

Đây là hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện cam kết của thành phố Đồng Nai trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Mỗi cá thể hươu, nai được trở về với rừng không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi người dân Đồng Nai đối với thiên nhiên và các thế hệ tương lai.