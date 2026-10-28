Vườn quốc gia Cát Tiên sẵn sàng cho chương trình Vietnam Wild Live mùa 2 của Đài Truyền hình Việt Nam

Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi duy nhất có tour xem thú đêm. Ảnh: Oxalis

Bên cạnh những hình ảnh do ekip chương trình Vietnam Wild Live ghi lại, còn có cả hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tốt và các bẫy ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau của VQG Cát Tiên. Các camera được lắp đặt tại những khu vực trọng điểm giúp phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn và theo dõi sự sinh trưởng của các loài, từ đó có những biện pháp quản lý và can thiệp phù hợp khi cần thiết.

Bàu Sấu - một trong những điểm đến ấn tượng tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Oxalis

Đặc biệt, chương trình Vietnam Wild Live sẽ cùng khán thính giả khám phá trực tiếp các hoạt động về đêm của các loài thú ở VQG Cát Tiên. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam có tour xem thú đêm độc đáo.

Trong các phiên live tại VQG Cát Tiên, khán giả có thể trực tiếp cảm nhận sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên tại Bàu Sấu, Khu Bảo tồn và Cứu trợ động vật hoang dã, các khu rừng ngập nước… Không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ, khán giả còn có cơ hội theo dõi trọn vẹn cuộc sống của các sinh vật như: cá sấu, hươu, voọc… giữa rừng sâu.

Không gian thiên nhiên và sự đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên thu hút du khách. Ảnh: Ngọc Liên

Chương trình Vietnam Wild Live tại VQG Cát Tiên sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 6-11-2026 trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian cụ thể, từ ngày 2 đến ngày 5-11-2026 bắt đầu từ 15h-17h, ngày 6-11-2026 bắt đầu từ 17-19h.

Để phục vụ chương trình Vietnam Wild Live, VQG Cát Tiên đã thông báo đến du khách về việc hạn chế đi lại trên một số tuyến đường vào thời gian từ 12h-19h các ngày từ 31-10 đến 6-11-2026.