Vườn quốc gia Cát Tiên sẵn sàng cho chương trình Vietnam Wild Live mùa 2 của Đài Truyền hình Việt Nam
Phó Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên Trần Văn Bình cho biết: VQG Cát Tiên đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho chương trình Vietnam Wild Live của Đài Truyền hình Việt Nam. Với thông điệp Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức!, Vietnam Wild Live sẽ mang đến cho khán thính giả những hình ảnh chân thực và đẹp nhất, những tập tính, hoạt động của các loài động vật trong môi trường tự nhiên.
Bên cạnh những hình ảnh do ekip chương trình Vietnam Wild Live ghi lại, còn có cả hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tốt và các bẫy ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau của VQG Cát Tiên. Các camera được lắp đặt tại những khu vực trọng điểm giúp phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn và theo dõi sự sinh trưởng của các loài, từ đó có những biện pháp quản lý và can thiệp phù hợp khi cần thiết.
Đặc biệt, chương trình Vietnam Wild Live sẽ cùng khán thính giả khám phá trực tiếp các hoạt động về đêm của các loài thú ở VQG Cát Tiên. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam có tour xem thú đêm độc đáo.
Trong các phiên live tại VQG Cát Tiên, khán giả có thể trực tiếp cảm nhận sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên tại Bàu Sấu, Khu Bảo tồn và Cứu trợ động vật hoang dã, các khu rừng ngập nước… Không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ, khán giả còn có cơ hội theo dõi trọn vẹn cuộc sống của các sinh vật như: cá sấu, hươu, voọc… giữa rừng sâu.
Chương trình Vietnam Wild Live tại VQG Cát Tiên sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 6-11-2026 trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời gian cụ thể, từ ngày 2 đến ngày 5-11-2026 bắt đầu từ 15h-17h, ngày 6-11-2026 bắt đầu từ 17-19h.
Để phục vụ chương trình Vietnam Wild Live, VQG Cát Tiên đã thông báo đến du khách về việc hạn chế đi lại trên một số tuyến đường vào thời gian từ 12h-19h các ngày từ 31-10 đến 6-11-2026.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202610/vuon-quoc-gia-cat-tien-san-sang-cho-chuong-trinh-vietnam-wild-live-mua-2-cua-dai-truyen-hinh-viet-nam-1692e6c/