Vườn quốc gia Cát Tiên chính thức được chuyển giao về TP. Đồng Nai quản lý

Bảo đảm quản lý thống nhất toàn bộ Vườn quốc gia Cát Tiên

Vườn quốc gia Cát Tiên chính thức được chuyển giao về TP. Đồng Nai quản lý. Ảnh: Andrea Pistolesi

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg về việc chuyển giao Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), về UBND TP. Đồng Nai quản lý.

Theo quyết định, việc chuyển giao nguyên trạng VQG Cát Tiên được thực hiện từ ngày 27/10/2026.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ có liên quan của VQG Cát Tiên về UBND TP. Đồng Nai theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP. Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận nguyên trạng VQG Cát Tiên, đồng thời thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

Đáng chú ý, Chính phủ giao UBND TP. Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích và ranh giới VQG Cát Tiên, bao gồm cả phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Việc quản lý phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Việc chuyển giao được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý thống nhất, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái rừng đặc dụng và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mở rộng không gian phát triển du lịch sinh thái

Khu Bàu Sấu trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Huỳnh Dương Bảo

Không chỉ có ý nghĩa đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, việc tiếp nhận VQG Cát Tiên còn mở ra cơ hội để TP. Đồng Nai khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng Nai về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh, VQG Cát Tiên giữ vai trò quan trọng trong 2 trong số 5 định hướng hình thành các trục phát triển du lịch của thành phố.

Trong đó, trục thứ nhất kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành - VQG Cát Tiên - rừng phòng hộ Tân Phú, hướng đến khai thác lợi thế về giao thông, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng.

Trục thứ hai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành - VQG Cát Tiên - Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, thông qua tuyến đường Mã Đà, từng bước hình thành tuyến du lịch “Hành trình di sản xanh”.

Tuyến du lịch này được định hướng kết nối các điểm đến nổi bật tại khu vực hồ Trị An và phía Bắc Đồng Nai như VQG Bù Gia Mập, Bà Rá - Thác Mơ, Sóc Bom Bo, Căn cứ Tà Thiết…, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết vùng và thu hút du khách.

Theo phương án dự kiến, sau khi hoàn tất việc điều chỉnh địa giới hành chính liên quan đến phần diện tích VQG Cát Tiên, diện tích tự nhiên của TP. Đồng Nai sẽ tăng từ 12.737,18km² lên 13.009,783km², tương ứng tăng 272,603km².

Toàn bộ diện tích dự kiến tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng sẽ được sáp nhập vào xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai.

Việc chuyển giao VQG Cát Tiên về TP. Đồng Nai quản lý được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững.