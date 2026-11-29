VQG Bến En tăng cường phối hợp trong công tác BVR, PCCCR.

Hiện nay, VQG Bến En có 22 thôn vùng đệm và 3 thôn vùng lõi, với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cuộc sống của người dân còn phụ thuộc vào rừng, nguy cơ đến an ninh rừng, cháy rừng là rất cao. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2026, VQG đã xây dựng phương án BVR, PCCCR. Đơn vị đã phối hợp với các Hạt Kiểm lâm Như Thanh, Như Xuân, chính quyền địa phương các xã, các chủ rừng Nhà nước tăng cường tuần tra ở các khu vực còn giàu tài nguyên rừng nhằm phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; nắm bắt nguồn tin từ cơ sở, theo dõi chặt chẽ các đối tượng nghi vấn, lập danh sách để có biện pháp quản lý, theo dõi; thực hiện tốt việc quản lý, giám sát gỗ làm nhà ở trong Nhân dân, quản lý có hiệu quả số lượng cưa xăng tại cộng đồng, kiểm soát không để người dân phá rừng làm nương rẫy trái phép.

Bên cạnh đó, VQG phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BVR, PCCCR và bảo tồn thiên nhiên. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết BVR, PCCCR cho 22 thôn vùng đệm, vùng lõi với 800 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung về quản lý BVR, PCCCR và bảo vệ động vật hoang dã, quản lý vũ khí, súng săn, không thực hiện các hành vi săn, bẫy bắt các loại động vật hoang dã và các văn bản quy định pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức 1 hội nghị về quản lý gia súc và việc hợp tác chăn nuôi trong chuồng trại đối với loài hươu, nai có giá trị kinh tế cao và ký cam kết đưa gia súc ra khỏi rừng đặc dụng trên địa bàn xã Xuân Thái; phối hợp tổ chức 2.750 lần tuần tra rừng ở các tiểu khu. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại thôn, bản tham gia chữa cháy rừng, khi có cháy rừng xảy ra.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Bến En Hoàng Hữu Tùng, cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác BVR, PCCCR, đơn vị đã giao khoán BVR cho 12 cộng đồng vùng đệm với trên 1.115ha rừng. Việc giao khoán BVR cho cộng đồng dân cư góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác BVR cũng như giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, VQG phân công các trạm kiểm lâm, kiểm lâm viên thực hiện nghiêm trực cháy rừng tại các xã giáp ranh rừng đặc dụng. Thường xuyên cập nhật thông tin vào sổ trực cháy và diễn biến, dự báo cháy qua vệ tinh. Phối hợp với các tổ đội BVR, PCCCR ở thôn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, canh gác lửa rừng, kiểm soát người không có nhiệm vụ vào rừng ở các vùng trọng điểm cháy, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, có nguy cơ cháy rừng từ cấp IV trở lên. Thành lập các tổ chốt tại các điểm có nguy cơ cháy cao, phân công trực 24/24h. Cộng đồng dân cư được giao rừng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm tuần tra ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, đặc biệt là làm tốt công tác PCCCR mùa hanh khô.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp BVR, PCCCR nên nhiều năm qua, toàn bộ diện tích rừng ở VQG Bến En quản lý luôn ổn định và phát triển, an ninh rừng được giữ vững, không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, không để xảy ra cháy rừng.