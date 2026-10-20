Vườn quốc gia Bạch Mã tuyên truyền tận nhà dân, chung tay bảo vệ rừng

Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Công an xã và các thôn tuyên truyền tận nhà, nâng cao ý thức người dân vùng đệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp tại từng hộ gia đình, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã đang từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, chủ động phòng ngừa vi phạm và gắn bảo vệ tài nguyên rừng với ổn định sinh kế, hướng tới phát triển bền vững.

Tuyên truyền tận nhà, nâng cao ý thức bảo vệ rừng

Xác định giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, thời gian qua, Vườn quốc gia Bạch Mã đã chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật về tận từng hộ gia đình, nhất là những trường hợp có nguy cơ tác động đến tài nguyên rừng.

Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Công an xã và các thôn tuyên truyền tận nhà, nâng cao ý thức người dân vùng đệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Công an xã và các thôn tuyên truyền tận nhà, nâng cao ý thức người dân vùng đệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Cụ thể, vừa qua Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Công an xã và các thôn tổ chức tuyên truyền tại xã Sông Kôn (TP. Đà Nẵng) và các xã Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng (TP. Huế). Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã; vận động người dân không khai thác, săn bắt hoặc thực hiện những hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên.

Thông qua những cuộc trao đổi gần gũi, thiết thực, thông điệp bảo vệ rừng được truyền tải trực tiếp đến từng gia đình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và khuyến khích mỗi người dân chủ động gìn giữ màu xanh đại ngàn.

Gắn bảo vệ rừng với sinh kế người dân vùng đệm

Không dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng chức năng còn điều tra, nắm bắt tình hình đời sống, sinh kế và những khó khăn của các hộ dân. Đây là cơ sở để đề xuất giải pháp phù hợp, hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn tài nguyên rừng với nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cộng đồng.

Thực tế cho thấy, khi người dân được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, trách nhiệm bảo vệ rừng có thêm điều kiện trở thành ý thức tự giác. Vì vậy, người dân vùng đệm cần được xem là lực lượng đồng hành quan trọng, cùng chính quyền địa phương và đơn vị quản lý rừng xây dựng môi trường sống hài hòa với thiên nhiên.

Phối hợp cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững

Theo thống kê, năm 2023, số đối tượng có nguy cơ tác động đến tài nguyên rừng là 175. Giai đoạn 2024-2025, con số này còn hơn 130 và đến nay giảm xuống hơn 75 đối tượng. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tuyên truyền trực tiếp, chủ động phòng ngừa và phối hợp chặt chẽ ngay từ cơ sở.

Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Công an xã và các thôn tuyên truyền tận nhà, nâng cao ý thức người dân vùng đệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Thời gian tới, Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp tục duy trì tuyên truyền tận nhà, tăng cường phối hợp với Công an xã, chính quyền và các thôn, đồng thời quan tâm nắm bắt sinh kế, đời sống người dân. Quản lý, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Gìn giữ rừng hôm nay chính là bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học và nền tảng sinh kế cho các thế hệ mai sau. Khi chính quyền, cộng đồng và mỗi gia đình cùng chung sức, màu xanh Bạch Mã sẽ được gìn giữ bền lâu, góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững.

Một số hình ảnh hoạt động