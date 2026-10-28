Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận 21 cá thể chim trĩ sao quý hiếm

Chiều 28/10, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã tiếp nhận 21 cá thể chim trĩ sao (Rheinardia ocellata) từ Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn (TP.HCM). Hoạt động góp phần tăng cường nguồn lực bảo tồn động vật hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học tại khu vực rừng Trường Sơn.

Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã tiếp nhận 21 cá thể chim trĩ sao (Rheinardia ocellata) từ Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn (TP.HCM).

Đàn chim được chuyển giao nằm trong số 44 cá thể do Thảo cầm viên Sài Gòn bảo tồn, chăm sóc và nhân giống thành công. Để bảo đảm quá trình thích nghi với môi trường mới, đơn vị cử cán bộ chuyên môn đồng hành, hỗ trợ kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và nhân giống cho đội ngũ VQG Bạch Mã.

Theo anh Mai Khắc Trung Trực, Trưởng phòng Kỹ thuật Thảo cầm viên Sài Gòn, hành trình vận chuyển đàn chim bằng đường bộ từ TP.HCM ra Huế được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhiệt độ trên xe được duy trì ổn định ở mức 26 độ C nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe các cá thể. Khi đến nơi, cán bộ chuyên môn tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình trạng từng cá thể trước khi bàn giao.

VQG Bạch Mã được lựa chọn nhờ điều kiện khí hậu phù hợp với tập tính của loài, có đội ngũ nhân lực phục vụ công tác bảo tồn. Đặc biệt, chim trĩ sao từng được ghi nhận trong môi trường tự nhiên tại khu vực này thông qua hệ thống bẫy ảnh phục vụ nghiên cứu, giám sát đa dạng sinh học.

Chim trĩ sao được chuyển giao về Huế và được đưa vào điều kiện nuôi nhốt bán tự nhiên.

Bảo tồn loài chim quý của đại ngàn Trường Sơn

Chim trĩ sao được ví như “phượng hoàng ẩn dật” của đại ngàn Trường Sơn bởi vẻ ngoài đặc biệt. Chim trống có mào lông dựng đứng, đuôi dài từ 1,5–1,7 m; bộ lông nâu hạt dẻ điểm những chấm trắng tròn dày đặc như hàng nghìn vì sao.

Tuy nhiên, loài chim này đang đối mặt với nhiều nguy cơ suy giảm quần thể do hoạt động săn bắt, giăng bẫy và tình trạng suy thoái, chia cắt sinh cảnh rừng tự nhiên.

Chim trĩ sao được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ, đồng thời thuộc nhóm IB theo quy định pháp luật Việt Nam.

Tham quan môi trường sống của chim trĩ sao tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Trước những sức ép đó, công tác bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc cứu hộ, chăm sóc từng cá thể mà còn đòi hỏi các giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ sinh cảnh, ngăn chặn săn bắt trái phép và duy trì cân bằng hệ sinh thái rừng.

Chia sẻ sau hành trình vận chuyển, anh Mai Khắc Trung Trực cho biết khá bất ngờ khi một số cá thể chim vừa đến nơi đã cất tiếng hót, cho thấy dấu hiệu thích nghi tương đối tốt với môi trường mới.

Dù vậy, đàn chim vẫn cần được theo dõi chặt chẽ về sức khỏe, tập tính và khả năng thích nghi trong thời gian tới.

Về lâu dài, chương trình hướng đến xây dựng nguồn cá thể chim trĩ sao khỏe mạnh, có khả năng sinh sản ổn định, phục vụ mục tiêu bảo tồn và nghiên cứu khoa học.

Việc tái thả về tự nhiên sẽ được xem xét khi các cá thể đáp ứng đầy đủ điều kiện về sức khỏe, kỹ năng sinh tồn, môi trường sống và phương án giám sát sau tái thả.