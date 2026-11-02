Vườn quốc gia Ba Vì vào mùa dã quỳ, du khách háo hức săn ảnh giữa sắc vàng

Dã quỳ bung nở, nhuộm vàng núi rừng

Cuối Thu là thời điểm Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) khoác lên mình sắc vàng của mùa hoa dã quỳ. Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, mùa hoa năm 2026 kéo dài từ ngày 17/10 đến 6/12, trong đó khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến 23/11 được dự báo là lúc hoa nở rộ và đẹp nhất.

Ảnh: Hà Trang

Không chỉ tập trung thành những thảm hoa rộng lớn, dã quỳ tại Ba Vì còn tạo dấu ấn bởi những khóm hoa khoe sắc dọc các cung đường. Hoa mọc trải dài qua các khúc cua và sườn dốc, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Ba Vì mỗi độ cuối Thu. Càng lên cao, du khách càng có cơ hội bắt gặp những góc nhìn thoáng đãng, nơi sắc hoa hòa cùng cảnh quan thiên nhiên.

Đặc biệt, những đoạn đường có hoa nở dày thường thu hút du khách dừng chân chụp ảnh. Từ những nhóm bạn trẻ đến các gia đình hay du khách lớn tuổi, ai cũng có thể tìm cho mình một góc nhỏ để lưu giữ kỷ niệm cùng mùa hoa dã quỳ.

Tranh thủ thời điểm hoa bước vào mùa khoe sắc, nhiều người lựa chọn nơi đây làm điểm đến cho chuyến đi cuối tuần.

Bạn Ngọc Kiều (20 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: “Mình biết đến mùa hoa dã quỳ ở Ba Vì từ năm ngoái qua mạng xã hội, nhưng khi đó hoa đã gần tàn nên mình không kịp đến. Vì vậy, năm nay mình quyết định tranh thủ đi ngay từ những ngày đầu mùa để vừa du lịch, vừa được ngắm hoa và chụp ảnh”.

Bỏ túi bí kíp cho chuyến "săn hoa" trọn vẹn

Nếu đang lên kế hoạch đến Vườn quốc gia Ba Vì ngắm dã quỳ, bạn nên theo dõi dự báo thời tiết trước chuyến đi để lựa chọn ngày có điều kiện thuận lợi. Bạn nên ưu tiên những ngày trời khô ráo, tránh các thời điểm mưa lớn hoặc sương mù dày khiến việc di chuyển trên đường núi gặp khó khăn. Nếu có kế hoạch chụp ảnh, buổi sáng hoặc đầu giờ chiều sẽ là những khoảng thời gian đáng cân nhắc để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Chi phí tham quan, gửi xe và các vật dụng cần thiết cho chuyến đi cũng là một trong những danh mục cần được chuẩn bị. Theo mức giá công bố cho mùa hoa năm 2026, vé người lớn là 60.000 đồng/lượt, sinh viên 20.000 đồng/lượt và học sinh 10.000 đồng/lượt; phí gửi xe máy là 5.000 đồng/xe/lượt/điểm.

Hãy cùng chung tay bảo vệ cảnh quan bằng cách không hái hoa, bẻ cành, xả rác hay làm ảnh hưởng đến thảm thực vật trong quá trình tham quan, bạn nhé!

Mùa hoa dã quỳ đẹp nhất trong năm đang chờ đón những bước chân khám phá trên cung đường đến Vườn quốc gia Ba Vì. Còn chần chừ gì nữa, hãy rủ hội bạn thân hoặc gia đình lên lịch "săn hoa" ngay!