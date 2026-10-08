'Vườn phim tuổi thơ' đón các em nhỏ trên sóng truyền hình Hà Nội từ ngày 8-10

Từ ngày 8-10, chương trình “Vườn phim tuổi thơ” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện, sẽ chính thức lên sóng lúc 8h sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh Hà Nội 1 và 17h30 hằng ngày trên kênh Hà Nội 2.

Chương trình "Vườn phim tuổi thơ" sẽ lên sóng truyền hình Hà Nội từ ngày 8-10. Ảnh: PV

Đây là không gian dành cho những khán giả nhỏ tuổi yêu thích thế giới hoạt hình, đồng thời là hành trình khám phá lịch sử và sự phát triển của phim hoạt hình Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Đến với “Vườn phim tuổi thơ” các em sẽ được gặp gỡ những câu chuyện gần gũi, giàu trí tưởng tượng và đậm màu sắc văn hóa Việt Nam, được thể hiện bằng nhiều phong cách hoạt hình khác nhau. Từ những bộ phim hoạt hình búp bê, cắt giấy, vi tính, đến các tác phẩm hoạt hình 2D, 3D hiện đại, mỗi bộ phim đều mang đến một cách kể chuyện riêng, sinh động và hấp dẫn.

Nhiều tác phẩm tiêu biểu sẽ được giới thiệu trong chương trình như “Chuyện ông Gióng”, “Rồng lửa Thăng Long”, “Truyền thuyết Gươm thần”, “Hào khí Thăng Long”, “Người anh hùng áo vải”, “Giấc mơ Loa thành” …

Đây là những bộ phim khai thác những câu chuyện lịch sử, truyền thuyết và hình tượng anh hùng dân tộc, giúp các em vừa thưởng thức những thước phim hoạt hình hấp dẫn, vừa có thêm những hiểu biết về lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh đó, “Vườn phim tuổi thơ” còn mang đến những câu chuyện gần gũi về gia đình, thầy cô, bạn bè, tình yêu thương và những bài học đẹp trong cuộc sống.

Không chỉ là những câu chuyện dành cho trẻ em, “Vườn phim tuổi thơ” còn mở ra cơ hội để các bậc phụ huynh cùng con trở lại với những bộ phim hoạt hình Việt Nam từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Các phim hoạt hình ý nghĩa, hiện đại, giàu tính giáo dục đưa đến các em nhỏ. Ảnh: BTC

Với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng và những câu chuyện giàu tính giáo dục, “Vườn phim tuổi thơ” hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc của các em nhỏ trên sóng truyền hình Hà Nội.

Qua đó, những giá trị mà phim hoạt hình Việt Nam đem lại tiếp tục được gửi gắm đến khán giả nhỏ tuổi hôm nay theo một cách gần gũi, vui tươi và hiện đại.