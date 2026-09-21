Vươn lên từ lớp học nghề vùng cao

Điểm tựa từ căn bếp giản dị

Nhiều năm qua, cuộc sống của chị Hà Thị Phương, sinh năm 1990, người dân tộc Nùng trôi qua trong sự bấp bênh. Để lo cho bản thân và gia đình, chị đã tìm cách bươn chải đủ nghề từ làm may, làm ruộng, ai thuê gì làm nấy không ngại việc nhưng thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày.

Khó càng thêm khó là khi có thêm con nhỏ, chị buộc phải ở nhà chăm sóc, đồng lương vốn đã ít ỏi mất đi.

Nhìn con lớn lên từng ngày, mong muốn có một công việc ổn định để trang trải cuộc sống, quan trọng hơn là có đồng tiền tích góp, phòng khi con nhỏ đau ốm luôn đau đáu trong lòng người mẹ.

Những món ăn do học viên lớp nấu ăn của Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn thực hiện.

Vì vậy khi nghe tin chính quyền địa phương phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc (nay là Trung tâm GDNN-GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn) tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn kéo dài 3 tháng, chị Hà Thị Phương không ngần ngại mà chủ động đăng ký ngay.

Vào thời điểm đó đây cũng là lớp học nghề duy nhất được mở tại địa phương, trở thành điểm tựa cho người phụ nữ khát khao đang tìm được một cái nghề trong tay.

Nhà văn hóa khối Tân Liên, phường Kỳ Lừa (tỉnh Lạng Sơn) vốn là nơi họp bàn vấn đề quan trọng của thôn dân, nay trở thành không gian rộn rã tiếng cười nói của đông bà con học viên.

Ngoài một số buổi trong tuần, Trung tâm sắp xếp hai buổi học vào cuối tuần thứ 7, chủ nhật để người dân thu xếp công việc và tới tham dự đông đủ.

Mỗi ngày đến lớp là một hành trình tiếp thu tri thức mới. Buổi sáng, giáo viên chăm chút giảng giải lý thuyết, hướng dẫn học viên ghi chép cẩn thận từng công thức, nguyên tắc. Đến buổi chiều, căn bếp của nhà văn hóa lại bừng ánh lửa. Bà con xúm lại, cùng nhau chuẩn bị bếp, bát đũa, sơ chế nguyên liệu và nấu nướng rất rôm rả.

“Thầy cô giáo đứng túc trực ngay bên cạnh “cầm tay chỉ việc” từ những thao tác nhỏ nhất như căn lửa, cách thức ăn như nào cho đúng,... Nhiều món tưởng là đã biết làm, nhưng là thế nào cho ngon và hấp dẫn cả về hương vị lẫn bề ngoài thì phải đi học mới biết”, chị Phương hào hứng nói.

Những món ăn được được hướng dẫn không phải là “cao lương mỹ vị” quá cầu kỳ mà là món quen thuộc, phổ biến trong bữa cơm hằng ngày. Tuy giản dị, nhưng bài học giúp chị Phương biết kỹ thuật chế biến đúng cách, đảm bảo dinh dưỡng và hợp vệ sinh.

Sau mỗi buổi thực hành, từng sản phẩm do chính tay bà con làm ra đều được giáo viên trực tiếp nhận xét, chấm điểm và góp ý. Qua đó, tay nghề của chị Phương cùng các học viên khác ngày một nâng cao.

Lớp học được tổ chức ngay trong không gian nhà văn hóa.

Đổi thay từ những bữa ăn thường ngày

Điểm đáng quý nhất của những lớp dạy nghề cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa là không chỉ trao đi kiến thức, mà còn đong đầy sự thấu hiểu, san sẻ với hoàn cảnh thiếu thốn của người dân.

Đối với lớp dạy kỹ thuật chế biến món ăn khối Tân Liên, phường Kỳ Lừa (tỉnh Lạng Sơn) do Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức, học viên tham gia hoàn toàn không phải chi trả bất cứ khoản nào về nguyên liệu, điện, nước, gas phục vụ việc học và thực hành.

Mặt khác, chị Hà Thị Phương còn được hỗ trợ ăn uống, chi phí đi lại. Khoản tiền tuy nhỏ nhưng thiết thực ấy đã tiếp thêm động lực to lớn, giúp chị gỡ bỏ gánh nặng tài chính để an tâm tới lớp.

Song song với đó, trong hành trình vươn lên của chị Phương có gia đình đồng hành, luôn ở bên động viên và tạo điều kiện. Những kiến thức đã học được chị mang về áp dụng vào mâm cơm nhà, nhận được cả lời khen lẫn góp ý chân thành từ các thành viên, nhưng điều làm chị thấy hạnh phúc nhất chính là nụ cười và niềm tin tưởng ngày một lớn dần trong căn nhà nhỏ.

“Thấy bữa ăn được cải thiện, các con ăn ngon khiến tôi thấy rất mừng. Tôi tự nhủ phải tiếp tục trau dồi tay nghề, ngoài để kiếm công việc ổn định còn có thể chăm lo cho đời sống gia đình tốt hơn”, chị Phương xúc động kể.

Kết thúc khóa học, chị không chỉ có kỹ năng mới mà tâm thế cũng dần đổi khác. Cầm tấm chứng chỉ đào tạo nghề trong tay, chị Hà Thị Phương chủ động tìm kiếm việc làm và ứng tuyển vị trí trong bếp ăn của một trường tiểu học trên địa bàn.

Hằng ngày, tự tay chuẩn bị những suất ăn cho các em nhỏ, chị Phương tìm thấy niềm vui lao động và tự hào trước cơ hội ổn định được giành lấy bằng sự chăm chỉ, ham học hỏi của chính mình.

Chị còn chia sẻ thêm: “Thỉnh thoảng nhận điện thoại, tin nhắn hỏi thăm cuộc sống, tình hình công việc từ giáo viên của Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc, tôi lại thấy ấm lòng và bản thân được nâng đỡ rất nhiều”.

Tạo sinh kế, sớm ổn định công việc làm và nâng cao thu nhập không chỉ là khát vọng của người dân vùng khó, mà còn nỗi trăn trở chung của người làm công tác giáo dục.

Trong tương lai, chị Hà Thị Phương bày tỏ mong muốn mở một cửa hàng kinh doanh đồ ăn riêng nếu có đủ điều kiện; đồng thời sẵn sàng tham gia các khóa học kỹ năng quản lý nhà hàng khác để phát triển cao hơn.

Từ câu chuyện của chị, có thể thấy dạy nghề gắn với nhu cầu, điều kiện thực tiễn của người học là con đường sáng lối giúp bà con vươn lên thoát nghèo và làm chủ kinh tế.