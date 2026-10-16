Vươn lên nhờ vườn cây ăn quả

Với đức tính cần cù và tinh thần vượt khó, bà Đào Thị Thảo Nguyên (thôn Vạn Khê, xã Nam Ninh Hòa) đã từng bước phát triển vườn cây ăn quả đa dạng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Khởi đầu với cây bưởi da xanh

Năm 2010, sau khi kết hôn, vợ chồng bà Nguyên thuê mặt bằng mở quán bán tạp hóa, nước giải khát. Năm 2011, bà đầu tư nuôi tôm thẻ nhưng sau thời gian đầu có lãi, mô hình dần thất bại. Không nản lòng, bà tiếp tục buôn bán, chắt chiu tích lũy vốn. Được gia đình cho mảnh đất, vợ chồng bà xây nhà và dựng quán để tiếp tục buôn bán. Sau nhiều năm dành dụm, năm 2017, vợ chồng bà mua 1ha đất rẫy để phát triển sản xuất. Nhận thấy bưởi da xanh đang có giá trị kinh tế cao, bà mua 400 cây giống về trồng, bắt đầu hành trình phát triển kinh tế từ vườn cây ăn quả.

Bà Đào Thị Thảo Nguyên thu hoạch cam.

Thời điểm đó, do địa phương chưa có nhiều người trồng bưởi da xanh, gia đình bà gặp không ít khó khăn vì thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, vợ chồng bà đã chủ động tìm hiểu kỹ thuật trồng, bón phân, tỉa cành và phòng trừ sâu bệnh cho cây. Bên cạnh việc tự học hỏi kinh nghiệm, bà còn tham gia các lớp tập huấn do ngành nông nghiệp tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Để bảo đảm nguồn nước tưới cho vườn cây, bà đầu tư khoảng 100 triệu đồng xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối về vườn và lắp đặt hệ thống tưới tự động. Nhờ đó, chủ động nguồn nước, tiết kiệm công lao động và tạo điều kiện để vườn bưởi phát triển ổn định.

Sau 5 năm chăm sóc, vườn bưởi bắt đầu cho thu hoạch. Nhờ thời điểm đó giá bưởi ở mức cao, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, gia đình bà có thêm nguồn thu đáng kể để tái đầu tư sản xuất. Thành quả bước đầu tiếp thêm động lực để vợ chồng bà tiếp tục gắn bó với mô hình trồng bưởi. Hiện nay, vườn bưởi da xanh cho sản lượng khoảng 4,2 tấn mỗi năm. Với giá bán bình quân 25.000 đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 105 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí, bà thu về khoảng 95 triệu đồng.

Đa dạng hóa cây trồng

Thấy mô hình trồng bưởi mang lại hiệu quả, bà Nguyên tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa cây trồng nhằm nâng cao thu nhập. Trên diện tích 1,8ha đất do cha mẹ khai hoang trước đây, vợ chồng bà trồng nhiều loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Trong đó, có 150 gốc xoài, 50 gốc ổi, 200 gốc cam, 50 gốc bơ, 30 gốc mít, 30 gốc chôm chôm, 300 gốc sầu riêng cùng các loại cây khác như: Dâu da, chuối, đu đủ, mãng cầu, cóc, chanh, măng cụt, thanh long… Ngoài ra, bà còn trồng xen sả, măng tre để đa dạng nguồn thu. Đến nay, một số loại cây đã cho thu hoạch ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện thu nhập gia đình.

Bà Đào Thị Thảo Nguyên tỉa cành sầu riêng chuẩn bị cho vụ mới.

Để nâng cao chất lượng nông sản, gia đình bà chú trọng sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học trong quá trình chăm sóc cây trồng. Nông sản sau thu hoạch được bà bán trực tiếp tại nhà, đăng bán trên mạng xã hội và cung cấp cho thương lái. Bà còn tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các phiên chợ, hội chợ do các cấp hội phụ nữ, nông dân và địa phương tổ chức để quảng bá nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Nguyên chia sẻ: “Việc đa dạng các loại cây trồng giúp gia đình tôi có nguồn thu quanh năm. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, vườn cây mang lại lợi nhuận hơn 200 triệu đồng, giúp gia đình ổn định cuộc sống và có điều kiện lo cho các con ăn học”.

Vào những thời điểm cần nhiều nhân công để bón phân, tỉa cành, nhổ sả, bà thuê lao động địa phương với mức tiền công 300.000 đồng/người/ngày, tạo việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, bà vẫn duy trì buôn bán tạp hóa để tăng thu nhập. Bà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, tổ trưởng tổ vay vốn, nhân viên y tế thôn, bà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình hỗ trợ hội viên và người dân trong đời sống, sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Ninh Hòa cho biết, với tinh thần cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, bà Đào Thị Thảo Nguyên đã xây dựng mô hình kinh tế gia đình hiệu quả, nâng cao thu nhập. Bà còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất phù hợp, góp phần lan tỏa phong trào thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.