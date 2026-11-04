Vườn hoa tô thắm tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen và kiều bào tham quan Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Tại Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026, Việt Nam tham gia với "Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan", được xây dựng tại ô số 13, khu triển lãm ngoài trời Nong Dae, thành phố Udon Thani.

Vườn được hình thành từ sự phối hợp của Ban tổ chức triển lãm với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cùng sự đồng hành của Hội làm vườn Hà Nội. Với diện tích hơn 850m², khu vườn mang đến không gian giới thiệu hoa, cây cảnh và nghệ thuật làm vườn Việt Nam, đồng thời thể hiện tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Điểm nhấn của "Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan" là hoa sen được bố trí ở vị trí trung tâm, tạo thành một không gian hình tròn, chung quanh là hoa hồng và các loại hoa khác. Cách sắp xếp này vừa tạo sự hài hòa về cảnh quan, vừa thể hiện ý tưởng kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và nghệ thuật làm vườn.

Hoa sen, biểu tượng văn hóa quen thuộc của Việt Nam, được lựa chọn làm điểm nhấn, gửi gắm hình ảnh một dân tộc yêu thiên nhiên, có sức sống bền bỉ và luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Hội làm vườn Hà Nội Nguyễn Huy Lung. (Ảnh: CTV)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Nguyễn Huy Lung, Phó Chủ tịch Hội làm vườn Hà Nội cho hay, ý tưởng thiết kế "Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan" lấy hoa sen làm trung tâm, kết hợp những luống hoa hồng đa sắc chung quanh. Được sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, sau nhiều ngày cùng các nhân viên kỹ thuật chăm sóc hoa của Thái Lan, vườn đã đi vào hoạt động, sẵn sàng đón các vị khách quý.

Để xây dựng "Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan", đoàn Việt Nam đã nghiên cứu điều kiện khí hậu, đặc điểm thổ nhưỡng và môi trường tại Udon Thani, từ đó lựa chọn phương án thiết kế, bố trí cây hoa phù hợp.

Ông Lê Ánh Dương, thành viên đoàn Việt Nam cho biết, quá trình chuẩn bị được thực hiện trên cơ sở tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng của hoa sen và điều kiện thời tiết địa phương. Đoàn cũng phối hợp các đối tác Thái Lan trong thiết kế, thi công và chăm sóc khu vườn, nhằm bảo đảm cây hoa thích nghi, duy trì sức sống và ra hoa trong suốt thời gian triển lãm.

Quang cảnh Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026 là sự kiện văn hóa, nông nghiệp quy mô lớn của vùng Đông Bắc Thái Lan, kéo dài 134 ngày. Tham gia triển lãm, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa làm vườn, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tăng cường giao lưu với bạn bè quốc tế.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh cho biết, “chúng tôi đặt tên cho khu vườn là Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan bởi mong muốn mỗi cành hoa, cây lá đều gửi gắm tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không chỉ mong muốn tạo dựng khu vườn đẹp, mà còn muốn kể câu chuyện về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, yêu thiên nhiên và luôn mong muốn nêu cao tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước bạn trong khu vực và trên thế giới”.

Các khóm hoa được chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật chăm sóc cẩn thận. (Ảnh: CTV)

Thông qua sự tham gia tại triển lãm, Việt Nam cũng mong muốn giới thiệu nghề làm vườn, kinh nghiệm chăm sóc hoa và cây cảnh, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các tổ chức, người làm vườn và khách tham quan đến từ nhiều quốc gia. Những hoạt động này góp phần mở rộng kết nối trong lĩnh vực nông nghiệp, cảnh quan và phát triển du lịch, qua đó tăng cường sự hiểu biết giữa các cộng đồng.

Triển lãm không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội hợp tác nông nghiệp thực chất: trao đổi giống cây, chia sẻ kỹ thuật chăm sóc vườn, phát triển các mô hình sinh thái phù hợp vùng nhiệt đới.

Với vùng đông bắc Thái Lan vốn có lịch sử gắn bó mật thiết với Việt Nam trải qua nhiều thế hệ kiều bào, sự hiện diện của Vườn hoa hữu nghị càng làm tình cảm hữu nghị láng giềng thêm đầm ấm. "Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan" vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một khu trưng bày hoa.

Hoa sen là điểm nhấn của Vườn hoa hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Trong khuôn khổ Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026, sự tham gia của Việt Nam góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nghề làm vườn Việt Nam, trở thành một không gian xanh, nơi những sắc hoa góp phần kết nối tình cảm nhân dân hai nước, hướng tới chặng đường hợp tác tương lai và gửi đi thông điệp về tình hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Sự đa dạng của sự sống: Kết nối con người, nước và thực vật cho cuộc sống bền vững”, Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026 do Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan tổ chức là sự kiện quy mô lớn, được Hiệp hội làm vườn quốc tế (AIPH) công nhận. Được tổ chức trên khu đất có tổng diện tích 165ha gồm mặt nước tự nhiên, đất cảnh quan và các khu chức năng, trong đó diện tích khu vực để trưng bày triển lãm là 48,5ha, Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026 sẽ kết thúc vào ngày 14/3/2027, dự kiến thu hút hơn 3,6 triệu khách tham quan.