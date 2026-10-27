Vườn hoa Đà Lạt làm mới trải nghiệm mùa Festival

Vườn hoa Đà Lạt đang hội tụ hơn 100 loài hoa. (Ảnh: Hoàng Sa)

Thêm sắc màu từ những hoạt động nghệ thuật

Vườn hoa Đà Lạt là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến với xứ sở ngàn hoa. Trong dịp Festival Hoa Đà Lạt năm 2026, nơi đây tiếp tục được chỉnh trang, làm mới cảnh quan, đồng thời chuẩn bị nhiều hoạt động để tăng sức hấp dẫn cho điểm tham quan.

Theo ông Trần Hoài Ẩn, Trưởng Ban Quản lý Vườn hoa Đà Lạt, đơn vị đã xây dựng kế hoạch trưng bày hoa, cây cảnh có hoa và triển khai các phần việc phục vụ Festival. Trong đó, 4 hoạt động dự kiến tổ chức tại vườn hoa, gồm trưng bày hoa, cây cảnh đẹp của các nghệ nhân, tổ chức; hội thi bonsai, cây kiểng, hoa trái; hội thi ghép hoa nghệ thuật từ các loài hoa (trong đó có hoa phong lan) và trưng bày sắc hoa phong lan.

Các hoạt động hướng đến giới thiệu vẻ đẹp của hoa, cây cảnh, tạo không gian để nghệ nhân thể hiện kỹ thuật, sự khéo léo và óc sáng tạo. Từ những dáng bonsai được chăm chút công phu đến các tác phẩm ghép hoa nghệ thuật, mỗi phần trưng bày góp thêm một góc nhìn về giá trị thẩm mỹ của hoa và cây cảnh.

Du khách tham quan Vườn hoa Đà Lạt vào các dịp lễ. (Ảnh: Chính Thành)

Song song với việc chuẩn bị các hoạt động, Ban Quản lý Vườn hoa Đà Lạt đang chỉnh trang các khu vực, trồng và sắp xếp hoa, bố trí thêm tiểu cảnh. Việc tổ chức lại không gian nhằm tạo cảnh quan hài hòa, thuận tiện cho khách tham quan, thưởng lãm trong thời gian diễn ra Festival.

Theo ông Trần Hoài Ẩn, tổng lượng hoa dự kiến đưa vào trồng, trang trí tại vườn khoảng 142.000 túi, chậu. Công tác trồng hoa dự kiến cơ bản hoàn thành vào giữa tháng 11. Từ đầu tháng 12, đơn vị tiếp tục sắp xếp, trang trí hoa tại các tiểu cảnh; đến giữa tháng 12, các bồn hoa được kỳ vọng đồng loạt khoe sắc, sẵn sàng đón khách.

Để bảo đảm tiến độ, việc trồng, chăm sóc và bố trí hoa được triển khai theo kế hoạch. Bên cạnh số lượng, chất lượng hoa, thời điểm nở và cách sắp xếp tại từng khu vực cũng là những yếu tố quan trọng, góp phần tạo diện mạo đẹp mắt cho vườn hoa trong mùa lễ hội.

Hướng đến nâng chất lượng phục vụ du khách

Phía sau những không gian hoa được sắp đặt là công việc chăm sóc, theo dõi từng lứa cây của đội ngũ lao động.

Anh Đỗ Quang Huy, Đội sản xuất hoa và cây cảnh, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tập trung chăm sóc hoa theo kế hoạch, chú trọng chất lượng cây và thời điểm ra hoa để phục vụ công tác trang trí.

Maket tiểu cảnh hoa đường Trần Quốc Toản, đối diện Vườn hoa Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Với người trực tiếp làm nghề, mỗi đợt hoa đưa vào trang trí đều đòi hỏi sự tỉ mỉ trong quá trình chăm sóc. Cây phải phát triển tốt, giữ được màu sắc và hình dáng phù hợp khi bố trí vào các bồn hoa, tiểu cảnh. Công việc được thực hiện liên tục để cảnh quan vừa đáp ứng yêu cầu của Festival, vừa phục vụ hoạt động tham quan thường ngày.

Vườn hoa Đà Lạt nằm tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, có diện tích gần 12 ha, quy tụ hơn 100 loài hoa. Mỗi tháng, đơn vị sử dụng khoảng 35.000 - 42.000 túi, chậu hoa để chăm sóc, thay mới và làm đẹp cảnh quan.

Bên cạnh việc làm đẹp không gian, Vườn hoa Đà Lạt cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ và hướng đến bổ sung dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Theo ông Trần Hoài Ẩn, năm 2025, vườn hoa đón khoảng 250.000 lượt khách. Trong năm 2026, đơn vị kỳ vọng lượng khách tiếp tục tăng và đang nỗ lực thực hiện các kế hoạch về chăm sóc, trang trí, tạo cảnh quan.

Mỗi tháng, Vườn hoa Đà Lạt sử dụng khoảng 35.000 - 42.000 túi, chậu hoa để chăm sóc, thay mới

Việc tổ chức các hoạt động trưng bày, hội thi trong dịp Festival là cơ hội để Vườn hoa Đà Lạt phát huy lợi thế của điểm đến gắn với hoa và cây cảnh. Du khách không chỉ tham quan, ngắm hoa mà còn có thêm cơ hội thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật, tìm hiểu nghệ thuật bonsai và cây kiểng.

Với kế hoạch chuẩn bị được triển khai theo từng giai đoạn, Vườn hoa Đà Lạt đang từng bước hoàn thiện cảnh quan và các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa năm 2026. Cùng với những bồn hoa khoe sắc, các không gian trưng bày và hội thi được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với Đà Lạt.