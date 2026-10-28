Vườn chà là mở hướng du lịch sinh thái vùng biên Đồng Tháp
Kết hợp vườn cây ăn trái với du lịch sinh thái đang là một trong những hướng đi của người dân tại phường biên giới Hồng Ngự (Đồng Tháp) nhằm nâng giá trị nông nghiệp và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Trong đó có thể kể tới mô hình vườn chà là Chala Farm diện tích 7.000m² của anh Đinh Nhựt Hòa (phường Hồng Ngự) với 110 cây chà là đỏ, vàng. Vườn cây không chỉ mang lại nguồn thu từ nông sản mà còn trở thành điểm tham quan, trải nghiệm thu hút du khách.
Từ những vườn cây được đầu tư bài bản, vùng biên có thêm cơ hội đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp, mở hướng phát triển sinh kế bền vững cho người dân.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/vuon-cha-la-mo-huong-du-lich-sinh-thai-vung-bien-do-ng-tha-p/442165.html