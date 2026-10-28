Vườn chà là mở hướng du lịch sinh thái vùng biên Đồng Tháp

Trong đó có thể kể tới mô hình vườn chà là Chala Farm diện tích 7.000m² của anh Đinh Nhựt Hòa (phường Hồng Ngự) với 110 cây chà là đỏ, vàng. Vườn cây không chỉ mang lại nguồn thu từ nông sản mà còn trở thành điểm tham quan, trải nghiệm thu hút du khách.

Từ những vườn cây được đầu tư bài bản, vùng biên có thêm cơ hội đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp, mở hướng phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Nhờ những vườn cây được đầu tư bài bản, vùng biên có thêm cơ hội đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Du khách thích thú khi tham quan vườn cây chà là. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tham quan vườn cây chà, một hoạt động trải nghiệm tạo sức hút cho du lịch địa phương. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chala Farm mở hướng cho mô hình vườn cây kết hợp du lịch sinh thái. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Trái chà là đỏ là một trong những loại trái cây ưa thích của du khách khi đến tham quan vườn. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Mô hình vườn chà là Chala Farm với 110 cây là một trong những điểm thu hút du khách đến với vùng biên Hồng Ngự. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Trái chà là được thu hoạch và bán cho du khách tại vườn. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN