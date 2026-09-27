Vườn cây Công đoàn PETROVIETNAM: Mở rộng không gian xanh tại NMNĐ Thái Bình 2

Chương trình được Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) triển khai thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tăng cường bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh, nâng cao chất lượng môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hoạt động trồng cây phủ xanh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được Công đoàn PETROVIETNAM phát động và nhận sự hưởng ứng, chung tay hỗ trợ từ Công đoàn 2 đơn vị Liên doanh Vietsovpetro và PTSC; hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc, công xưởng, nhà máy xanh - sạch - đẹp; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của đoàn viên, người lao động và phát huy trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với cộng đồng, môi trường và sự phát triển bền vững.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại NMNĐ Thái Bình 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Vườn cây Công đoàn PETROVIETNAM.

Tại chương trình, đại diện Công đoàn PETROVIETNAM, Liên doanh Vietsovpetro, PTSC cùng Lãnh đạo, CBNV người lao động PVPGB cùng tham gia trồng cây tại khu vực từ cổng phụ vào NMNĐ Thái Bình 2. Đây là khu vực được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cây xanh, tạo sự đồng bộ với cảnh quan đã được xây dựng trong khuôn viên nhà máy. Hơn 80 cây bao gồm phượng, Oshaka, bằng lăng và bàng Đài Loan... đã được trồng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM cho biết, việc triển khai Vườn cây Công đoàn tại NMNĐ Thái Bình 2 là hoạt động ý nghĩa, giúp tạo cảnh quan, thể hiện tinh thần “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Chương trình trồng cây tại NMNĐ Thái Bình 2 nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM và 35 năm thành lập Công đoàn Tập đoàn. Cùng với đó, NMNĐ Thái Bình 2 là công trình trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của PETROVIETNAM và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; việc tiếp tục phát triển hệ thống cây xanh, đặc biệt tại khu vực từ cổng phụ vào nhà máy, góp phần hoàn thiện cảnh quan, hướng tới xây dựng hình mẫu về không gian xanh tại các công trình của Tập đoàn.

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM đề nghị trong thời gian tới, tập thể người lao động PVPGB tiếp tục chăm sóc, phát triển hệ thống cây xanh, qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, đồng thời gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động và trách nhiệm xã hội.

Đồng chí Hoàng Phúc Long - Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro đại diện đơn vị tài trợ phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Hoàng Phúc Long - Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro nhấn mạnh, Công đoàn Vietsovpetro và Công đoàn PTSC vinh dự tham gia Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại NMNĐ Thái Bình 2. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự chung sức của đoàn viên, người lao động PETROVIETNAM đối với các công trình, dự án của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Đạo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PVPGB gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã phối hợp triển khai chương trình Vườn cây Công đoàn PETROVIETNAM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Đạo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PVPGB cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Công đoàn PETROVIETNAM, Công đoàn Vietsovpetro và Công đoàn PTSC trong việc triển khai chương trình Vườn cây Công đoàn PETROVIETNAM.

Đồng chí Nguyễn Minh Đạo cho biết, PVPGB sẽ chăm sóc, bảo đảm điều kiện để cây xanh phát triển tốt, góp phần hoàn thiện cảnh quan Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng không gian xanh, đồng bộ và khang trang.

Chương trình Vườn cây Công đoàn PETROVIETNAM tại NMNĐ Thái Bình 2 tiếp nối chuỗi hoạt động trồng cây, phát triển không gian xanh được Công đoàn PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên triển khai tại nhiều công trình, cơ sở sản xuất trong toàn Tập đoàn, gắn hoạt động Công đoàn với xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch và bền vững.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất mới tại NMNĐ Thái Bình 2

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan cơ sở vật chất mới tại NMNĐ Thái Bình 2, gồm khu nhà ở dành cho người lao động, với không gian sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, phòng tập gym và sân thể thao. Đây là những hạng mục được PVPGB chú trọng đầu tư, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, qua đó tạo môi trường làm việc và sinh hoạt thuận lợi cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Minh Đạo giới thiệu với các đại biểu hệ thống trang thiết bị được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất của cán bộ, công nhân viên NMNĐ Thái Bình 2.

Các đại biểu tại phòng tập thể dục dành cho cán bộ, nhân viên, người lao động Nhà máy

Một số hình ảnh tại chương trình: