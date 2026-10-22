Vườn cam trĩu quả (truyện ngắn)

Ảnh minh họa

Nắng tháng tám gay gắt hanh khô làm cho con đường đi ngang Phố Chợ bụi tung mù mịt mỗi khi có ô tô chạy qua. Tiếng máy xẻ gỗ đều đều rít từng hồi khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Trong căn nhà ba tầng khang trang nồng nặc mùi thuốc bắc, Thắng ngồi trên chiếc trường kỷ đã lên nước bóng loáng, hai tay ôm gối, đôi mắt của người đàn ông từng một thời “ngang dọc” giờ đây đờ đẫn, thất thần nhìn vào vô định. Trên chiếc sập gụ đối diện, bà Mai vợ ông nằm quay mặt vào trong, thỉnh thoảng lại nấc lên từng hồi. Gian kế bên, trên bàn tấm ảnh thờ chàng trai trẻ với đôi mắt xếch và nụ cười nửa miệng đóng khung trong hai viền băng đen lạnh lẽo; Long đứa con trai duy nhất của vợ chồng ông vừa chết vì căn bệnh thế kỷ mà người ta vẫn thường gọi là bệnh SIDA.

Thắng nhìn trân trân vào khoảng không trống rỗng. Đầu óc ông như một cuốn phim quay chậm, tua ngược về những ký ức của hơn ba mươi năm trước, cái ngày ông mới ngoài đôi mươi, phong lưu và kiêu ngạo. Sau khi học xong cấp 3, Thắng được bố mẹ cho lên tỉnh học một khóa nhiếp ảnh, rồi về mở hiệu chụp ảnh ngay ngã tư trung tâm xã, cách chợ chỉ vài trăm mét, khu buôn bán sầm uất này dân địa phương quen gọi là khu Phố Chợ. Thời ấy, tiệm ảnh “Thắng Studio” như một thương hiệu sang trọng và xa xỉ. Với gu thời thượng quần jean, áo polo, tóc chải bổ đôi, cưỡi chiếc xe Honda ĐĐ đỏ chót lướt trên đường để lại phía sau bao nhiêu con mắt nhìn theo ngưỡng mộ. Là con trai độc nhất trong gia đình khá giả, điển trai lại “bẻm mép”, Thắng nhanh chóng được các cô gái trong vùng để ý.

Vui lọt vào tầm ngắm của Thắng trong một buổi xem phim ở sân vận động xã. Không đài các, không son phấn, nhưng ở Vui có nét đẹp đằm thắm, dịu dàng và tự nhiên của một thôn nữ, với cơ thể cân đối, khỏe mạnh, gương mặt dịu dàng và đôi mắt đen đằm thắm, sự kết hợp hài hòa đó làm cho Vui vừa mộc mạc nhưng lại rất ưa nhìn. Hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, bà Vân mẹ cô phải khó nhọc lắm mới lo cho ba cô con gái được ăn học bằng chúng bạn. Học xong cấp ba, dù sức học khá tốt nhưng Vui đành gác lại ước mơ đi thoát ly, ở nhà làm ruộng cùng mẹ để lo cho các em.

Thắng nhìn Vui, lòng dấy lên sự khấp khởi. Dù biết Vui không phải là đối tượng để tính chuyện “trăm năm” bởi gia đình Thắng thuộc dạng “có máu mặt” ở xã đời nào lấy một cô gái nhà nghèo lại mồ côi. Nhưng cái bản năng chơi bời đã thôi thúc Thắng lên kế hoạch tán tỉnh. Rồi những buổi tối hẹn hò diễn ra ngoài bờ đê, dưới lũy tre làng hay những buổi đi xem phim đã tạo cơ hội cho Thắng không mấy khó khăn làm Vui xiêu lòng. Thắng chưa từng một lần đàng hoàng bước chân qua cổng nhà Vui, chưa từng thưa gửi bà Vân một lời lễ phép như những đôi lứa khác. Nhận ra điều đó, Vui có ý nói bóng gió xa xôi thì Thắng lại kiếm cớ “câu giờ”:

– Bố mẹ anh khó tính lắm. Bây giờ mà anh có lời chính thức, bố mẹ phản đối thì khổ cả hai đứa. Em cứ đợi khi nào thuận lợi anh sẽ thưa chuyện với mẹ và cô bác nhà mình.

Cô gái thôn quê ngây thơ trong sáng đã bị lóa mắt bởi vẻ ngoài hào nhoáng cùng những lời đường mật, lọc lõi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vui đã có thai, cô buồn rầu nói với Thắng, cứ tưởng sẽ nhận được sự chia sẻ, nào ngờ những lời nói của Thắng như một gáo nước lạnh dội vào cô:

– Thế à, có chắc là của anh không?

Vui như rụng rời chân tay, cô tức giận:

– Anh nói thế mà nghe được à? Từ trước đến nay em chỉ có một mình anh, anh là người đầu tiên và duy nhất… Sao anh lại nói như thế được cơ chứ?

Thắng rút ví lấy ra mấy tờ giấy bạc đặt trên bàn theo thói trịch thượng của kẻ có tiền:

– Em cầm lấy chỗ này lên tỉnh mà giải quyết đi. Anh nói thật, bố mẹ anh mà biết chuyện này thì không những anh không lấy được em, mà rồi cái làng này họ cười vào mặt em đấy!

Vui gạt những đồng tiền về phía Thắng, uất nghẹn. Cô lầm lũi về nhà, quỳ xuống chân mẹ khóc nức nở, kể hết ngọn ngành câu chuyện. Bà Vân nghe xong đau đớn như có dao cứa vào lòng. Bà không đánh, không mắng con, chỉ ôm lấy đứa con gái tội nghiệp mà khóc.

Hôm sau, bà Vân sang nhà gặp bố mẹ Thắng. Bà đến để tìm danh phận cho đứa cháu ngoại còn trong bụng mẹ. Nhưng sự đời cay nghiệt hơn bà tưởng. Tiếp bà là bố mẹ Thắng cùng gã con trai xấc xược. Mẹ Thắng nhấp một ngụm trà, nhìn bà Vân giọng chao chát:

– Chị Vân này, tôi nói để chị đỡ mất công. Con trai tôi nó còn trẻ lại có nghề nghiệp ổn định, tương lai còn sáng lắm. Con gái chị không biết giữ mình thì tự chịu. Thời buổi này thiếu gì đứa đứng đường đứng chợ rồi đổ vấy cho con nhà người khác, nhà tôi không chứa loại con dâu như thế!

Bà Vân đứng dậy, hai tay run lên vì căm giận:

– Bà… bà nói thế mà không sợ quả báo sao? Chính con trai bà rủ rê, thề non hẹn biển với con tôi. Giờ lại quay lưng chối bỏ à?

Thắng lúc này mới ngẩng đầu lên, cười khẩy:

– Cháu nói thật với bác, cháu với Vui chỉ là bạn bè. Cháu chưa bao giờ hứa hẹn cưới xin gì cả.

Bà Vân tức giận quay người bước nhanh ra phía cổng, bà không muốn nhìn mặt những con người này thêm một lần nữa. Càng nghĩ bà càng xót xa và thương con, đời bà đã góa bụa một mình nuôi con vất vả, những mong cho con có tương lai tốt đẹp, nào ngờ con gái bà vừa mới bước vào đời đã gặp “Sở Khanh”, không chỉ một mình nuôi con cay đắng mà còn chịu “bia miệng tiếng đời”.

Chuyện Thắng và Vui nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của đám thanh niên trong làng, những lời xì xèo đến tai nhưng Thắng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và còn đắc ý xem đó như một “chiến tích”.

Mùa hạ năm sau, bé Vinh chào đời, bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm với đôi mắt sáng ngời. Sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé ấy như một luồng sinh khí xua đi cái u ám, ngột ngạt trong căn nhà nhỏ của gia đình bà Vân. Sau những tháng ngày buồn tủi, chính ánh mắt trẻ thơ đáng yêu kia đã khơi gợi tình mẫu tử để Vui trở nên mạnh mẽ. Sự đùm bọc, yêu thương vô hạn của mẹ và hai cô em gái đã sưởi ấm trái tim Vui, để cô có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn. Sau khi sinh, Vui ngày càng đẹp mặn mà của “gái một con”, bản tính chịu thương chịu khó đã giúp cô luôn biết chủ động và tự đứng lên trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Khi bé Vinh được hơn một tuổi, một người anh họ thấy Vui là người nhanh nhẹn, thông minh vướng phải hoàn cảnh đáng thương nên đã xin cho cô đi học lớp sơ cấp dược. Sau khi tốt nghiệp cô được nhận vào làm việc tại Công ty Dược phẩm của tỉnh. Môi trường làm việc mới, cô chăm chỉ và khiêm tốn học hỏi những người đi trước nên công việc luôn hoàn thành tốt, trong quan hệ đồng nghiệp Vui gần gũi và sẵn lòng giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến cô. Trong chuyện riêng tư Vui không bao giờ “làm hàng” và cũng chẳng giấu giếm hoàn cảnh làm mẹ đơn thân của mình. Sự cởi mở, chân thành của Vui khiến đồng nghiệp càng cảm thông, mọi người luôn tạo điều kiện để Vui có thời gian tranh thủ về quê chăm con và có thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Cũng chính tại đây cơ duyên đã đưa Vui gặp Tân là bộ đội chuyên nghiệp công tác tại Công ty Xây dựng của Tỉnh đội thường xuyên thực hiện việc sửa chữa, xây dựng công trình nhà công vụ của Công ty Dược. Tân hơn Vui mười tuổi, vóc dáng cao lớn, nước da ngăm đen sương gió, tính tình chất phác, mộc mạc tuy có phần vụng về trong giao tiếp. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài thô ráp mộc mạc ấy là một trái tim nhân hậu.

Tân cảm mến Vui bởi thái độ ân cần và tấm lòng ấm áp dành cho những người xung quanh. Biết hoàn cảnh của Vui là mẹ đơn thân không những không mặc cảm mà Tân còn đem lòng thương mến. Anh bắt đầu tiếp cận cô bằng những việc làm chân thành từ đáy lòng mình, khi thì chút quà nhỏ cho bé Vinh, lúc lại giúp cô những công việc mà phụ nữ “chân yếu tay mềm” chẳng thể làm được.

Một buổi chiều muộn, khi mọi người đã về hết, chỉ còn Vui ở lại làm sổ sách, Tân bước vào, anh ngập ngừng hồi lâu, mặt đỏ ngượng ngùng, lấy hết can đảm Tân ấp úng:

– Vui… Anh… anh có chuyện này muốn nói với em.

Vui ngẩng đầu lên, mỉm cười:

– Kìa anh Tân, có chuyện gì mà anh trông nghiêm trọng thế? Anh ngồi xuống ghế đi.

Tân không ngồi, giọng run run:

– Anh yêu em, Vui ạ. Anh muốn được cùng em gánh vác chặng đường sắp tới. Anh muốn làm chỗ dựa cho em và bé Vinh.

Vui sững sờ, chiếc bút trên tay cô rơi xuống bàn. Cô nhìn Tân, lồng ngực đổ hồi. Cô lắc đầu, cảm động:

– Anh Tân… Anh đừng đùa thế. Anh là trai tân lại có công việc ổn định, còn em… em là người đàn bà lỡ dở anh ạ.

Tân nhìn Vui bối rối:

– Vui ạ, anh không đùa đâu em, việc hệ trọng ai lại nỡ đùa giỡn cơ chứ, từ khi mình mới quen nhau, anh đã thực sự quý mến em, em có biết không!

Vui nhìn sâu vào mắt Tân:

– Anh yêu em rồi gia đình, họ hàng và cả người đời ngoài kia nữa, họ sẽ nói anh thế nào? Anh có vượt qua được những lời đàm tiếu ấy không? Đừng vì một chút thương hại nhất thời mà làm khổ cả hai, anh ạ.

Tân bước lên một bước, vụng về nắm lấy bàn tay đang run rẩy:

– Vui, em nghe anh nói này. Anh không thương hại mà anh trân trọng em. Anh cưới vợ cho anh, sống cuộc đời của anh chứ không sống cho dư luận. Bố mẹ anh cũng là nông dân hiền lành, chất phác các cụ rồi sẽ hiểu và thương chúng mình. Chỉ cần chúng mình sống tốt, sống thật lòng với nhau thì ai cũng sẽ ủng hộ. Cho anh một cơ hội được làm cha của bé Vinh, em nhé?

Sự chân thành, mộc mạc và rành mạch như mạch vữa, sá cày của Tân đã hoàn toàn đánh sập “hàng phòng thủ” mà Vui tự dựng lên bấy lâu nay.

Đám cưới của Tân và Vui diễn ra giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười. Trên khán đài, ngoài cô dâu chú rể, còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt: bé Vinh, cậu bé ba tuổi kháu khỉnh, mặc bộ comple do chính tay anh Tân đặt may. Cậu bé đứng giữa, một tay nắm tay mẹ, một tay nắm chặt tay bố Tân, miệng cười toe toét. Khoảnh khắc ấy, nhiều người chứng kiến đã không khỏi xúc động.

Sau ngày cưới ít lâu, Tân chủ động bàn với vợ:

– Mình đem bé Vinh lên ở cùng em ạ, để đỡ cho bà ngoại và các dì, và dù sao trên này điều kiện học hành cũng tốt hơn. Có vợ, có chồng, có con thì mới thành một mái ấm trọn vẹn được.

Cuộc sống những năm đầu tuy còn nhiều khó khăn, đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng khiến Vui phải gói ghém lắm mới đủ chi tiêu, nhưng căn nhà nhỏ của họ luôn đầy ắp tiếng cười. Vui là người phụ nữ đảm đang, khéo vun vén, biết đối nhân xử thế. Mỗi dịp nghỉ lễ, vợ chồng lại đưa bé Vinh về quê nội. Bằng tấm lòng chân thành và sự hiếu thảo dành cho gia đình nhà chồng, bố mẹ Tân yêu quý Vui như con đẻ. Nhìn cách Tân yêu thương cháu Vinh và sự ngoan ngoãn, thông minh của đứa trẻ, ông bà đã coi bé Vinh như cháu nội.

***

Sau khi chối bỏ tình yêu và giọt máu của mình, Thắng kết hôn với Mai, con gái của một gia đình kinh doanh đồ gỗ ở cùng khu Phố Chợ. Mai là cô gái xinh đẹp, con nhà khá giả, học xong cấp 2 nay ở nhà trông coi cửa hàng giúp bố mẹ. Đám cưới của họ được tổ chức linh đình, đôi lứa đẹp đôi, hai gia đình giàu có môn đăng hộ đối. Gia đình Mai thừa biết chuyện Thắng với Vui, nhưng họ cho rằng đó là chuyện “vui vẻ” của thanh niên và chẳng mấy bận tâm.

Mai sinh được một cậu con trai tên Long đã lớn rồi, vợ chồng Thắng mong muốn cho nó có anh có em nhưng không thể sinh thêm được nữa. Họ dắt nhau đi khắp các bệnh viện để chạy chữa nhưng vẫn không có kết quả. Bác sĩ kết luận Mai bị dính buồng tử cung sau ca sinh đầu tiên, cơ hội mang thai lần hai là vô cùng khó khăn.

Vì chỉ có duy nhất một mụn con trai, gia đình lại giàu có, Long được ông bà nội và bố mẹ nuông chiều hết mực. Long muốn gì được nấy. Sự giáo dục bằng tiền bạc thay cho tình thương và sự nghiêm khắc đã biến Long thành công tử ngỗ ngược. Đến năm lớp 11 Long bỏ học theo đám bạn lêu lổng, tụ tập quậy phá. Cửa hàng chụp ảnh của Thắng làm ra bao nhiêu tiền đều ném vào các cuộc vui sa đọa. Thắng nhiều lần mắng chửi con nhưng Mai lại bênh con chằm chặp:

– Anh có mỗi đứa con trai, không cho nó tiêu thì cho ai tiêu? Nó là thanh niên chơi bời tí có sao đâu, khi có vợ con tự khắc nó sẽ biết phải làm gì đối với gia đình này!

Sự nuông chiều ấy đã đẩy Long xuống hố sâu của bi kịch. Một ngày cuối năm, Long sốt cao ròng rã, người gầy dộc đi, trên da xuất hiện những vết lở loét. Vợ chồng Thắng hoảng hốt đưa con đi khám trên bệnh viện tỉnh. Nhận kết quả, Thắng như rụng rời chân tay, trời đất sụp đổ hoàn toàn: Long dương tính với HIV!

Tin dữ như một trái nổ im lìm làm gia đình này chết lặng. Ông bà nội nghe tin cháu quá sốc rồi lần lượt đổ bệnh. Vợ chồng Thắng rơi vào cảnh sống dở chết dở. Để có tiền mua các loại thuốc đặc trị kéo dài sự sống cho con, Thắng phải nai lưng làm việc từ sáng sớm đến khuya, vừa quản lý tiệm chụp ảnh, vừa mở thêm dịch vụ bán băng đĩa, thiết bị điện tử.

Nhưng mọi nỗ lực của họ đều bất lực trước lưỡi hái của tử thần. Căn bệnh quái ác tàn phá cơ thể Long từng ngày và chết sau hơn ba năm phát bệnh.

Nhìn căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo, Thắng như người tuyệt vọng. Nhiều đêm thức trắng bên bàn thờ con. Thắng chợt nhớ đến người con trai mà mình đã từng chối bỏ, qua bạn bè biết đứa bé ấy giờ đã trưởng thành là sĩ quan công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Nỗi khao khát có một đứa con trai nối dõi, thờ phụng khi mình nằm xuống bùng lên mãnh liệt trong lòng. Thắng bàn với vợ:

– Mình ạ… Thằng Long nó đi rồi, nhà mình giờ coi như tuyệt tự. Tôi còn một giọt máu rơi là thằng con cô Vui ngày xưa. Tôi muốn tìm gặp để xin nhận lại con, đưa nó về đây làm con cháu chính thức của gia tộc?

Bà Mai nghe chồng nói, lòng đau nhói nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, bà đành gạt nước mắt gật đầu:

– Ông đi tìm nó về là đúng rồi. Ngày xưa ông đã làm điều thất đức, có lỗi với mẹ con người ta. Giờ ông có phải quỳ xuống xin lỗi, người ta có chửi rủa gì thì ông cũng phải cắn răng mà chịu, miễn sao mang được nó về đây.

Chiều hôm sau, lựa lúc vắng khách Thắng lóng ngóng bấm số điện thoại mà ông xin được từ mấy người bạn. Tiếng chuông vang lên vài nhịp, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ nhẹ nhàng:

– Alo, ai đấy ạ?

Thắng run run, cổ họng nghẹn lại:

– Vui… Vui đấy phải không? Tôi… Thắng đây. Thắng Phố Chợ đây.

Im lặng một lát, sự im lặng kéo dài đến mức Thắng tưởng như Vui đã cúp máy. Nhưng rồi giọng Vui chậm rãi cất lên:

– Vâng, chào anh Thắng. Anh gọi cho tôi có việc gì không?

– Vui ạ… Tôi biết mình không còn xứng đáng để nói chuyện với em. Nhưng vì có việc quan trọng tôi muốn gặp riêng để xin lỗi em về chuyện ngày xưa tôi đã chối bỏ trách nhiệm với mẹ con em, và mong em nghĩ đến tình máu mủ cho tôi được thực hiện trách nhiệm làm cha với thằng Vinh em ạ!

Vui từ tốn đáp:

– Chuyện của anh và tôi không còn gì để nói riêng cả. Thằng Vinh đã có một gia đình ấm áp tình cảm của cả bố và mẹ. Nếu anh thấy cần thiết phải nói điều gì thì mời anh đến nhà riêng của vợ chồng tôi anh ạ!

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Vui ngồi lại bên bàn trà cùng chồng. Cô nhìn Tân, người đàn ông đã đi cùng cô hơn nửa đời người, trên khuôn mặt anh đã hằn lên dấu vết của thời gian nhưng ánh mắt vẫn vẹn nguyên sự ấm áp của ngày đầu. Cô nắm lấy tay anh kể lại:

– Anh ạ, hôm nay ông Thắng chụp ảnh ở quê có gọi điện cho em. Ông ấy muốn xin vợ chồng mình để có trách nhiệm với thằng Vinh. Nghe nói đứa con trai duy nhất của ông ấy mới mất. Em đã từ chối gặp riêng và hẹn ông ấy cuối tuần đến nhà mình, anh thấy thế có được không anh?

Tân mỉm cười, lấy tay vỗ nhè nhẹ lên bàn tay vợ:

– Em làm thế là đúng. Chuyện gì cũng nên rõ ràng có tình có lý em ạ. Cứ để ông ấy đến, nghe xem ông ấy muốn gì. Vợ chồng mình sống bao dung, không việc gì phải trốn tránh ai cả.

Tối thứ bảy cuối tuần như đã hẹn, Thắng xuất hiện tại nhà Vui. Chàng thanh niên phong lưu ngày nào giờ chỉ còn là gã đàn ông gầy gò, khắc khổ với bộ comple cũ kỹ rộng thùng thình, mái tóc muối tiêu xơ xác. Bước vào phòng khách lộng lẫy Thắng không khỏi ngỡ ngàng. Sự tiếp đón lịch sự, mực thước của vợ chồng Vui càng khiến Thắng cảm thấy nhỏ bé.

Sau khi Tân rót nước mời trà, Thắng cúi đầu, giọng buồn bã:

– Anh Tân, chị Vui ạ, hôm nay tôi đến đây, có lời xin chị Vui thứ lỗi cho câu chuyện của thời thanh niên bồng bột. Chuyện năm xưa tôi gây ra, giờ tôi đã phải gánh chịu quả báo rồi. Con trai tôi mất, gia tộc giờ không người nối dõi. Tôi xin anh chị mở lòng, cho gia tộc nhà tôi được nhận cháu Vinh làm con cháu. Tôi hứa sẽ bù đắp cho cháu xứng đáng. Toàn bộ nhà cửa, đất đai ở Phố Chợ, tôi sẽ sang tên hết cho cháu. Rất mong anh chị thương cảm cho hoàn cảnh gia đình tôi.

Những lời chia sẻ não nề của Thắng làm cho căn phòng lặng đi. Vui nhìn gã đàn ông đã cướp đi thời con gái đẹp đẽ nhất của mình, nhưng trong cô không có sự hả hê của một kẻ báo thù mà chỉ thấy trào lên một nỗi xót xa. Vui nhìn sang, Tân khẽ gật đầu nhường quyền lên tiếng cho cô.

Vui ôn tồn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng tiếng:

– Anh Thắng ạ. Con chúng tôi ra đời trong sự cô đơn và sự cười chê của làng xóm, lớn lên từ dòng sữa nhọc nhằn của mẹ và tình thương của bà ngoại và các dì. Suốt ba năm đầu đời, cháu không biết mặt bố là ai. Đến khi anh Tân bước vào đời tôi, cháu Vinh mới biết thế nào là hơi ấm của người cha. Cho đến tận bây giờ, trong lòng cháu Vinh, anh Tân là người cha duy nhất. Vợ chồng tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của anh. Nhưng Vinh giờ đã trưởng thành và có quyền tự quyết định những vấn đề hệ trọng của cuộc đời. Chúng tôi không thể thay cháu quyết định được.

Thắng ngước đôi mắt nhìn Vui:

– Tôi hiểu những đau khổ mà mình đã gây. Nhưng xin anh chị cho tôi được gặp cháu, để tôi được nói chuyện với cháu một lần. Dù cháu có thế nào, tôi cũng xin chịu.

Mấy ngày sau, Vinh về thăm nhà. Trong bữa cơm gia đình đầm ấm, không khí bỗng chốc chùng xuống khi Vui chủ động nhắc lại chuyện của Thắng.

Vui kể cho con trai nghe câu chuyện mà Thắng mong muốn, rồi cô dừng lại, nói tiếp:

– Bây giờ con đã trưởng thành, quyền quyết định là ở con. Bố mẹ luôn tôn trọng sự lựa chọn của con, con ạ!

Vinh dừng đũa, khuôn mặt khôi ngô nhưng cương nghị, anh không tỏ ra bất ngờ, bởi vài ngày trước ông Thắng đã gọi điện cho anh. Anh thấu hiểu nỗi lòng của mẹ và sự bao dung cao thượng của bố, anh biết mình cần phải có một thái độ dứt khoát, nhưng phải thật mực thước để giữ gìn sự yên bình cho mái ấm này. Vinh nhìn sang bố, Tân vẫn cười hiền hậu, ánh mắt nhìn con trai đầy sự tin tưởng. Vinh trầm ngâm một lát rồi nói:

– Con xin phép bố mẹ cho con được suy nghĩ thêm. Con sẽ chủ động hẹn gặp bác Thắng tại nhà mình vào cuối tuần tới, khi có mặt cả bố mẹ ạ. Chuyện này cần phải giải quyết dứt khoát một lần, thưa bố mẹ!

Đúng hẹn, Thắng có mặt tại nhà Vui, cả nhà đã sẵn sàng trong phòng khách. Khi nhìn thấy Vinh một chàng trai cao lớn vạm vỡ, tuấn tú, một niềm hy vọng dấy lên trong lòng, Thắng ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, giọng nói run run và xúc động:

– Thưa anh chị, như đã xin ý kiến anh chị, tôi hôm nay đến đây được nói chuyện với cháu Vinh về nguyện vọng của gia đình tôi.

Rồi Thắng quay về phía Vinh nói tiếp:

– Cháu Vinh ạ, chuyện ngày xưa bác đã có sai lầm thật không thể tha thứ được. Giờ đây bác rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chỉ mong cháu cho bác một cơ hội được gọi cháu một tiếng con, được chăm lo cho cháu trưởng thành.

Nói đoạn, Thắng rút từ trong chiếc cặp da cũ kỹ ra một tệp tài liệu dày, đặt lên bàn rồi nói:

– Cháu Vinh này, đây là các văn bản bác đã viết sẵn để chuyển quyền sở hữu tài sản dành cho cháu!

Vinh bước đến gần bàn, rót thêm trà vào chén rồi khẽ kéo tệp giấy tờ về phía Thắng, rồi anh nhẹ nhàng thưa:

– Cháu xin cảm ơn bác vì sự quan tâm. Bác Thắng ạ! Cháu sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, điều đó bác hoàn toàn biết rõ. Nhưng cháu chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh, bởi vì cuộc đời đã đem đến cho cháu một người cha hết lòng yêu thương cháu. Người đã cùng mẹ cháu vất vả nuôi dạy cháu khôn lớn, dạy cháu biết thế nào là danh dự, thế nào là đạo đức bác ạ. Trong suốt ba mươi năm qua, bố Tân là người yêu thương, chăm lo và che chở cho cháu trong mỗi bước trưởng thành. Do đó, cháu xin lỗi bác, suốt cuộc đời này cháu chỉ có một người cha duy nhất, người mà cháu gọi bằng bố thôi ạ.

Vinh dừng lại một chút, nhìn Thắng đầy sự cảm thông nhưng kiên quyết. Lời nói của Vinh làm ông run lên, mặt xám ngắt, Thắng đau đớn thu lại tệp giấy tờ, cố tỏ ra bình tĩnh đứng dậy.

– Bác hiểu rồi… Là tại bác không có phúc!

Thắng lầm lũi bước ra cửa, cái bóng già nua đổ dài dưới ánh đèn đường vàng bợt.

***

Thấm thoắt đã mấy năm trời, ở gia đình Vui, câu chuyện về Thắng chẳng ai còn muốn nhắc lại nữa. Một buổi chiều mùa đông buốt giá, Vui vừa đi làm về thì điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia là một người bạn học cũ giọng hớt hải:

– Vui à? Mày biết chuyện gì chưa? Lâu nay, ông Thắng buồn chán sinh ra rượu chè say xỉn suốt ngày, mấy tháng trước bụng to như cái thúng, gia đình cho đi viện và đã phát hiện bị xơ gan cổ trướng giai đoạn nặng rồi. Bệnh viện trả về, nghe nói yếu lắm, thời gian chỉ còn tính từng ngày thôi. Ông ấy cứ lẩm bẩm gọi tên thằng Long, tội lắm mày ạ!…

Vui buông máy, với tay kéo tấm rèm, đẩy cửa nhìn ra khu vườn nhỏ, cô vẫn thường làm thế mỗi khi mệt mỏi hoặc có tâm trạng. Khu vườn nhỏ với những cây cam đang mùa chín rộ, những cành cam trĩu quả, quả này gối lên quả kia, chín vàng rực một góc vườn, nó là kết quả của sức lao động cần cù và tình yêu mà Tân dành cho khu vườn này. Ngắm nhìn khu vườn cây trái sum suê, Vui bỗng thấy lòng mình dịu lại.