Vườn cam 'cổ thụ' ở Đồng Lộc

Khu vườn rộng gần 3 ha của gia đình ông Phan Văn Thanh ở thôn Thượng Lộc có 140 gốc cam chanh gần 20 năm tuổi.

Đây là những gốc cam lâu năm nhất trên địa bàn xã, đã được Sở NN&PTNT (nay là Sở NN&MT) gắn biển cây đầu dòng nhằm phát triển nguồn giống chất lượng. Dù đã gần 20 năm tuổi, những gốc cam vẫn xanh tốt, cho năng suất bình quân mỗi vụ khoảng 150 kg quả/gốc.

Theo ông Thanh, để vườn cam duy trì sức sinh trưởng và chất lượng quả qua nhiều năm, việc chăm sóc phải được thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp những gốc cam lâu năm tiếp tục phát huy giá trị.

Ông Thanh chia sẻ: “Những gốc cam này đã gắn bó với gia đình gần 20 năm nên chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng của từng cây. Dù đã lâu năm, cam vẫn cho quả với chất lượng tốt, vị ngọt đậm, được khách hàng ưa chuộng. Bình quân mỗi gốc cho khoảng 150 kg quả mỗi vụ. Đến mùa thu hoạch, thương lái thường tìm đến tận vườn thu mua, với giá khoảng 40.000-45.000 đồng/kg, giúp gia đình có nguồn thu ổn định".

Nhiều gốc cam có kích thước lớn, tán cây xanh tốt, cành lá sum suê, quả sai trĩu tạo nên nét cổ kính, độc đáo cho khu vườn.

Trải qua hàng chục năm, những gốc cam vẫn sinh trưởng tốt, mang lại nguồn thu khoảng 5,5-6 triệu đồng/gốc vào mỗi mùa thu hoạch cho gia đình.

Ông Thanh cho biết: “Chăm sóc cam lâu năm đòi hỏi người trồng phải thường xuyên theo dõi tình trạng sinh trưởng của từng cây, chú trọng chăm sóc bộ rễ, tỉa cành và phòng trừ sâu bệnh. Trong đó, sâu đục thân, các loại nấm bệnh là những tác nhân cần đặc biệt lưu ý, bởi có thể ảnh hưởng đến sức sinh trưởng và khả năng cho quả của cây".

Không chỉ cho quả, những gốc cam đầu dòng của gia đình ông Thanh còn cung cấp nguồn mắt ghép phục vụ nhân giống, góp phần duy trì và phát triển giống cam chanh chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các nhà vườn trong và ngoài địa phương.

Anh Đoàn Phúc Phong (xã Toàn Lưu) cho hay: “Tôi thường đến vườn ông Thanh để mua cây giống vì nguồn giống ở đây được ghép từ những cây lâu năm, có khả năng sinh trưởng và cho quả ổn định. Cây giống khỏe, phát triển tốt sẽ giúp người trồng thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc, tạo nền tảng để nâng cao năng suất và chất lượng quả".

Bên cạnh 0,5 ha cam chanh “cổ thụ”, gia đình ông Thanh còn trồng 2,5 ha cam giòn. Đầu năm 2026, ông đã chuyển đổi toàn bộ diện tích sang quy trình canh tác hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng quả, hướng đến sản xuất an toàn và gia tăng giá trị sản phẩm.

Nhờ tuân thủ quy trình canh tác nghiêm ngặt, vườn cam của gia đình ông Thanh duy trì năng suất ổn định qua các vụ. Sau khi trừ chi phí sản xuất, mỗi năm gia đình thu về khoảng 400-500 triệu đồng.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, vườn cam của ông Thanh còn góp phần lưu giữ, nhân rộng nguồn giống cam chanh chất lượng tại địa phương. Việc duy trì những gốc cam lâu năm kết hợp với cải tiến quy trình canh tác trên diện tích cam hiện có sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, hướng đến phát triển cây cam bền vững trên địa bàn xã Đồng Lộc.