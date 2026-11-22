Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành tại Tehran, Iran, ngày 4/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI dẫn các số liệu chính thức cho biết Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman đã chi thêm ít nhất 6,7 tỷ USD cho các khoản trợ cấp và hỗ trợ liên quan trong năm nay.

Lạm phát hằng năm tại Saudi Arabia, Qatar và Kuwait dao động từ 1,9-2,2%, trong khi Oman và Bahrain ở mức trên 3%. Riêng tại UAE, nơi giá nhiên liệu biến động theo thị trường quốc tế, lạm phát hằng năm tại Dubai đã vượt 5%. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng yếu cũng góp phần kiềm chế đà tăng giá, khiến việc đánh giá riêng tác động của trợ cấp và kiểm soát giá trở nên khó khăn.

Ông Jason Tuvey, Phó trưởng bộ phận kinh tế các thị trường mới nổi của tổ chức tư vấn Capital Economics (Anh), nhận định chi phí trợ cấp tăng thêm vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của phần lớn các chính phủ vùng Vịnh. Theo ông, khoản chi này nhỏ hơn nhiều so với tác động tiêu cực đối với ngân sách do nguồn thu dầu mỏ suy giảm, đồng thời góp phần hỗ trợ các nền kinh tế khu vực. Trong khi đó, Oxford Economics dự báo kinh tế các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ giảm 5,7% trong năm nay.

Saudi Arabia đã chi 11 tỷ USD cho trợ cấp trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức 8 tỷ USD được phân bổ trong ngân sách cả năm. Các biện pháp trợ cấp và điều tiết giá đã giúp người dân nước này giảm bớt tác động từ đà tăng giá năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, Saudi Aramco ghi nhận khoản bù đắp từ chính phủ 44,7 tỷ USD trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026, tăng mạnh so với mức 22,5 tỷ USD cùng kỳ năm 2025, nhằm bù đắp chênh lệch giữa giá tham chiếu và giá bán trong nước được điều tiết đối với một số sản phẩm dầu mỏ.

Tại UAE, chi trợ cấp trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm 19%, xuống còn 1 tỷ USD, nhưng các khoản phúc lợi xã hội tăng 25%, lên 12,6 tỷ USD. Tổng hai khoản chi đạt 13,6 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Theo chuyên gia Farouk Soussa của ngân hàng Goldman Sachs, mức giảm chi trợ cấp của UAE có thể phản ánh nhu cầu đối với hàng hóa được trợ giá suy yếu, một phần do lượng khách du lịch nước ngoài giảm. Trong khi đó, Oman tăng 67% chi trợ cấp điện và các khoản liên quan đến dầu mỏ, lên 1,9 tỷ USD.

Ba thành viên GCC còn lại là Kuwait, Qatar và Bahrain chưa công bố số liệu tổng thể về trợ cấp trong năm nay. Tuy nhiên, Bahrain được đánh giá chịu sức ép lớn nhất trong việc cắt giảm trợ cấp do thâm hụt ngân sách và nợ công cao.

Các chuyên gia nhận định việc điều chỉnh trợ cấp có thể trở thành một phần trong chương trình củng cố tài khóa của Bahrain, đi kèm với hỗ trợ tài chính từ các nước vùng Vịnh nhằm tránh nguy cơ mất giá đồng tiền và vỡ nợ.