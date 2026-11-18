Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tình hình vùng Vịnh tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Kuwait thông báo đánh chặn các mục tiêu đường không thù địch, trong khi Bahrain hai lần phát cảnh báo nguy hiểm đối với người dân. Những diễn biến trong ngày 17 và rạng sáng 18/11 làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các hoạt động quân sự lan rộng trong khu vực.

Theo Tân Hoa xã ngày 18/11, vào sáng cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đang đánh chặn các cuộc tấn công bằng UAV.

Trong tuyên bố đưa ra trên nền tảng mạng xã hội X, quân đội Kuwait giải thích những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy xuất phát từ hoạt động đánh chặn, đồng thời kêu gọi tuân thủ hướng dẫn bảo đảm an ninh an toàn của cơ quan chức năng.

Tuyên bố không xác định nguồn gốc các UAV, địa điểm bị nhắm mục tiêu hoặc liệu có thương vong và thiệt hại hay không.

Tại Bahrain, theo Al Jazeera, Bộ Nội vụ đã phát cảnh báo nguy hiểm lần thứ hai, dù trước đó thông báo mối đe dọa ban đầu đã qua đi. Nhà chức trách yêu cầu người dân hạn chế di chuyển trên các tuyến đường chính, giữ bình tĩnh và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Động thái này diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã triển khai UAV chiến đấu nhằm vào hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa vào sáng sớm 17/11.

Tehran khẳng định cuộc tập kích nhằm đáp trả việc UAV quân sự Mỹ liên tục xâm phạm không phận Iran và các hoạt động mà nước này coi là thù địch trong khu vực.

IRGC cảnh báo những hành động tương tự sẽ tiếp tục bị đáp trả, đồng thời tuyên bố các chỉ huy quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả có thể xảy ra.

Sau đó, một quan chức quân sự Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu nước này ngày 17/11 đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công một địa điểm phóng tên lửa của IRGC trên đảo Qeshm. Quan chức này khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào binh sĩ và các phương tiện, cơ sở quân sự Mỹ.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn lời ông Ahmad Nafisi, Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan, xác nhận quân đội Mỹ đã tấn công một số địa điểm trên đảo Qeshm, nhưng không gây thiệt hại cho các công trình dân cư, thương mại hoặc cơ sở hạ tầng khác. Trước đó, người dân địa phương được cho là đã nghe thấy nhiều tiếng nổ từ phía Tây Bắc thành phố Qeshm.

Hiện chưa có thông tin cụ thể từ phía Iran hoặc đánh giá độc lập về mức độ thiệt hại tại mục tiêu quân sự mà Mỹ tuyên bố đã tấn công.