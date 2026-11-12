Vùng Vịnh đối mặt tổn thất kinh tế 790 tỷ USD do chiến sự Mỹ - Iran

Một tàu thương mại neo đậu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tại khu vực Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh minh họa: AA/TTXVN phát

Để đáp trả các đợt tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã hạn chế tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và tập kích vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm sân bay, cảng biển, hạ tầng năng lượng, các công trình biểu tượng cùng các tài sản của Mỹ đặt tại các quốc gia đồng minh tại vùng Vịnh.

Báo cáo của Allianz Trade đánh giá thiệt hại vật chất trên toàn khu vực ghi nhận ở mức trên 200 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở các nền kinh tế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc phong tỏa eo biển Hormuz, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng năng lượng. Cụ thể, hơn 80 cơ sở năng lượng đã bị tấn công, phần lớn nằm ở Kuwait, Qatar và Bahrain, trong đó có một phần ba số cơ sở bị hư hại nghiêm trọng.

Ngoài những tổn thất vật chất đối với hạ tầng năng lượng, cuộc chiến còn tác động tiêu cực đến các ngành kinh tế khác như du lịch và bất động sản, khiến tốc độ tăng trưởng của các lĩnh vực này bị chậm lại trong nhiều năm tới.

Allianz Trade dự báo tổng chi phí mà cuộc chiến gây ra cho các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ chạm mốc 790 tỷ USD tính đến năm 2030, tương đương mức sụt giảm 5,9% GDP so với kịch bản không có chiến tranh.

Để bù đắp cho các khoản tổn thất, các quốc gia vùng Vịnh được dự báo sẽ tái phân bổ nguồn vốn từ các quỹ đầu tư quốc gia sang các dự án nội địa. Báo cáo nhấn mạnh cuộc xung đột đã thúc đẩy nhu cầu gia tăng chi tiêu nội địa trong bối cảnh ưu tiên của chính phủ các nước đã chuyển dịch từ các siêu dự án sang các mục tiêu củng cố sức bền của nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Theo Allianz Trade, các quốc gia vùng Vịnh được dự đoán sẽ nâng mức chi tiêu cho hạ tầng nội địa và quốc phòng lên khoảng 380–400 tỷ USD tính đến năm 2030, mở ra cơ hội đầu tư trị giá khoảng 160 tỷ USD cho các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài.