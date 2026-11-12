Vùng Vịnh có thể mất gần 800 tỷ USD vì xung đột Trung Đông

Theo báo cáo của công ty bảo hiểm tín dụng Allianz Trade, công bố ngày 11/11, cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2/2026 đã gây tổn thất nghiêm trọng đối với các nền kinh tế vùng Vịnh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Nhà máy lọc dầu Ruwais do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vận hành, có công suất xử lý 922.000 thùng dầu mỗi ngày, lớn nhất Trung Đông và đứng thứ tư thế giới. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Ước tính thiệt hại vật chất trong khu vực đã vượt 200 tỷ USD, tập trung chủ yếu tại những quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Hơn 80 cơ sở năng lượng bị tấn công, phần lớn nằm tại Kuwait, Qatar và Bahrain, trong đó khoảng một phần ba chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Không chỉ ảnh hưởng đến ngành năng lượng, xung đột còn gây sức ép lên hoạt động thương mại, du lịch và bất động sản, làm suy giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Bản đồ khu vực Vịnh Ba Tư. Ảnh: CC

Allianz Trade dự báo tổng sản lượng kinh tế bị mất của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) có thể lên tới 790 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2030, tương đương mức hụt 5,9% GDP so với xu hướng tăng trưởng dự kiến trước chiến sự.

Trước sức ép kinh tế, các quốc gia vùng Vịnh được dự báo sẽ điều chỉnh chiến lược đầu tư, chuyển trọng tâm từ các siêu dự án sang phát triển hạ tầng thiết yếu, củng cố an ninh và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động địa chính trị.

Theo đó, khoảng 120 tỷ USD từ các quỹ đầu tư quốc gia có thể được chuyển hướng sang các dự án trong nước đến năm 2030. Đồng thời, tổng chi tiêu bổ sung cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng dự kiến đạt 380-400 tỷ USD, mở ra cơ hội đầu tư khoảng 160 tỷ USD cho khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài.

Báo cáo cho thấy tác động của xung đột không chỉ dừng lại ở những tổn thất trước mắt mà còn có nguy cơ để lại hệ lụy lâu dài, buộc các nền kinh tế vùng Vịnh phải tái cơ cấu ưu tiên phát triển và phân bổ nguồn lực trong những năm tới.