Vững vàng với 'Lá chắn thép' Biên giới Tây Nam Bộ.

Sau hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 10/10/1979, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 22/NQ/TW chuyển giao lực lượng CANDVT từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng và đổi tên thành “Bộ đội Biên phòng” (BĐBP).

Hành trang của lực lượng BĐBP là truyền thống anh hùng đã được xây đắp bằng xương máu và sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong khói lửa chiến tranh, tiếp tục trọng trách bảo vệ biên giới Tổ quốc trong giai đoạn mới.

"Lá chắn thép" Biên giới Tây Nam Bộ

Đến nay địa bàn Quân khu 9 có 12 tỉnh, thành phố (riêng Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương) là: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ - nghĩa là vùng Tây Nam Bộ (Long An thuộc Quân khu 7).

Vững vàng với 'Lá chắn thép' Biên giới Tây Nam Bộ.

Với đường Biên giới Tây Nam trải dài hàng nghìn Km, lực lượng Biên Phòng tại các tỉnh thành thuộc Quân Khu đã và đang hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ an toàn các mục tiêu đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc Phòng... đề ra.

Người dân vùng biên giới Tây Nam Bộ có cuộc sống bình yên, có nhiều điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng và giữ vững văn hóa, bản sắc, đời sống ngày càng tốt đẹp. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có cả những vết thương đã rất lâu nhưng đến nay vẫn còn đau nhói, nhiều chiến sĩ đã đổ máu, vết sẹo vẫn còn nguyên trên cơ thể vẫn chưa lành hẳn. Mỗi lần hành quân lại đau nhức khi bàn chân và những đôi mắt thức suốt canh thâu canh gác nơi biên cương.

Đại úy Nguyễn Văn Tới, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Long Bình.

Đồn Biên Phòng Long Bình, đơn vị vững mạnh nhiều năm liên tiếp

Đại úy Nguyễn Văn Tới, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Long Bình là đồn phó trẻ nhất của lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang, lập nhiều chiến công và từng nhận được nhiều bằng khen các cấp. Đồng chí Tới 11 năm nhập ngũ, 7 năm sau khi ra trường tham gia lực lượng là những ngày tháng miệt mài đấu tranh với mọi loại hình tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, ma túy, buôn lậu... thì có đến 6 năm nhận bằng khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bằng khen của Bộ, Ngành, cơ quan địa phương tặng trên 20 bằng khen.

Trong số ấy, nổi trội nhất như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Ban tuyên giáo Trung ương biểu dương là chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bộ tư lệnh Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Văn Tới đã trực tiếp cũng như phối hợp cùng các đồng đội hoàn thành hồ sơ khởi tố nhiều đối tượng, đường dây, tổ chức phạm pháp... chuyển giao lực lượng công an điều tra theo thẩm quyền. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid 19, bản thân đồng chí cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị, phát hiện bắt giữ 486 vụ liên quan đến 1321 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Riêng đối với tình hình buôn lậu gần đây nhất, Đại úy Nguyễn Văn Tới cho biết, bản thân đã phát hiện 26 vụ liên quan đến 8 đối tượng vận chuyển trái phép hàng qua biên giới, tang vật chủ yếu là đường cát, thuốc lá điếu, gia súc gia cầm.

Trước tình hình trở lại tình trạng bình thường mới sau dịch bệnh và Nghị định 128 của Chính phủ, phòng chống dịch trong tình hình mới, vành đai biên giới càng phải giữ vững và phát huy tốt các mục tiêu đề ra.

Tội phạm thường lợi dụng chính sách mở cửa giữa hai nước, đặc biệt là ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép hoạt động với nhiều tinh vi, phức tạp khiến lực lượng phải đấu tranh mạnh mẽ và sáng tạo hơn. Tập trung vào khu vực biên giới xã Tân An, dùng nhiều ghe xuồng để mà vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cũng như đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Khi bị đấu tranh, bắt giữ thì các đối tượng bỏ lại tang vật và chống trả quyết liệt và lẩn trốn về phía Campuchia.

Chiến sĩ đồn biên phòng Long Bình đi tuần tra trên sông.

Đồn Biên phòng Long Bình thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt tại khu vực Biên giới.

Thực hiện nghiêm việc tuần tra kiểm soát, nắm thông tin kịp thời trên địa bàn để có các phương án ngăn chặn, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Duy trì 25 chốt biên phòng, phối hợp với dân quân tuần tra sát sao đường biên giới. Tuy nhiên, các chốt, trạm còn nhiều khó khăn, điện nước còn hạn chế...

Thấu hiểu những khó ấy chỉ huy đồn Biên phòng Long Bình thường xuyên đến động viên các chiến sĩ, chia sẻ khó khăn, nâng cao trách nhiệm giáo dục, nhiệm vụ, tặng quà... và cũng từng bước khắc phục những điều nêu trên.

Sự tâm quan đó đã giúp các chiến sĩ nâng cao tinh thần, hoàn thành nhiệm vụ được giao, an tâm công tác. Bên cạnh đó cũng có những công tác thi đua khen thưởng đối với những đồng chí lập thành tích, xuất sắc, tiêu biểu đều được ban lãnh đạo đồn Biên phòng Long Bình kịp thời khen thưởng.

Hình ảnh tuần tra chung nơi biên giới.

Tiếp nhận bàn giao trường hợp xuất nhập cảnh trái phép

Thời gian gần đây, một số nạn nhân trẻ người Việt bị các đường dây môi giới lừa đảo sang Campuchia với thủ đoạn dụ dỗ có việc nhẹ, lương cao. Sau khi ký thỏa thuận lao động, nạn nhân được họ bố trí xuất cảnh trái phép một cách tinh vi và thường xuyên thay đổi.

Thực tế sang đó khi làm việc, nạn nhân phải làm công việc vất vả, thời gian lên đến trên 12 giờ/ngày. Tiền lương bèo bọt cộng với sức ép công việc, các nạn nhân xin thôi việc để về thì các đối tượng bắt phải nộp tiền bồi thường, thường lên đến gần trăm triệu đồng, nếu không trả sẽ tiếp tục bị đẩy đi nơi khác làm việc với môi trường còn kinh khủng hơn.

Để thoát khỏi tình cảnh trên, gia đình nạn nhân tại Việt Nam phải chuyển khoản sang thì sự việc mới được chấm dứt, nạn nhân bị đẩy ra biên giới để tự nhập cảnh trái phép trở về. Có những trường hợp trốn được nhóm đối tượng này, tuy nhiên cũng nhiều nạn nhân tiếp tục bị lừa đảo và hành trình trở về Quê hương còn khó khăn hơn gấp bội.

Những giọt nước mắt của các nạn nhân khi được các chiến sĩ Biên phòng giúp đỡ, gặp lại thân nhân trở thành khoảnh khắc xúc động, khó có thể quên được khoảnh khắc này và mỗi người đều giữ lại với tâm trạng rất riêng cho mình.

Những sự việc nêu trên, để khắc phục tình trạng này, đồn biên phòng Long Bình đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, huy động nhiều kênh thông tin của địa phương, loa truyền thanh truyền tải thông tin tới mọi nhà và mọi người.

Ngăn chặn những tình trạng trên còn cần nhiều thời gian, nhưng chỉ huy đồn cùng các chiến sĩ vẫn thể hiện quyết tâm là phải làm bằng được, để thế hệ trẻ nơi biên cương có cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Những phút bình an rất đỗi giản dị của các chiến sĩ nơi biên cương.

Do tính chất nhiệm vụ đặc biệt của mình, cán bộ chiến sĩ Quân Khu 9 nói chung và các cơ quan Biên phòng tỉnh, đồn, trạm biên phòng nơi biên cương luôn quán triệt và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng đối với nước láng giềng. Thực hiện thường xuyên các chuyến tuần tra chung biên giới, phối hợp tốt thông tin giữa hai bên, xây dựng biên giới vững mạnh

Thấm nhuần quan điểm của Đảng về công tác dân vận và thế trận “biên phòng toàn dân”, để giúp cho chính quyền và nhân dân địa phương thêm vững tin, các thế hệ chiến sĩ quân hàm xanh - Quân Khu 9 đã vượt mọi gian khó thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; tích cực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng ngày càng trở nên thân thiết, gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân, được người dân hai nước tin yêu, an tâm sinh sống và làm việc. "Lá chắn thép" Biên giới Tây Nam Bộ ngày càng vững chắc, đằng sau là chắn thép là hàng ngàn trái tim rực lửa quả cảm của các chiến sĩ nơi biên cương, vẫn dầm mưa dãi nắng canh giữ bình an cho Tổ Quốc ngày nối tiếp ngày.