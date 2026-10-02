Vững vàng trước hiểm nguy, vì bình yên Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia Đoàn cứu nạn, cứu hộ trở về từ “sứ mệnh Venezuela”

Từ những trận chiến khốc liệt đến lực lượng chính quy, tinh nhuệ

Ngày 4/10/1961 trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tròn 65 năm nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi bước trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô đều gắn với những nhiệm vụ khó khăn, khẩn cấp và đầy hiểm nguy, nhưng đồng thời cũng gắn với niềm tin, sự yêu mến của Nhân dân.

Ngay sau ngày Thủ đô được giải phóng, tháng 12/1954, Đại đội cứu hỏa Hà Nội được thành lập với 60 cán bộ, chiến sĩ, biên chế thành 3 trung đội chiến đấu. Trong điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện còn nhiều thiếu thốn, những người lính cứu hỏa vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng; vừa chữa cháy, vừa đi đến từng khu phố, từng cơ sở tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 1/1/1955, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đơn vị đang làm nhiệm vụ và gửi lời chúc giản dị: “Bác chúc các chú thất nghiệp”. Đằng sau lời chúc ấy là mong muốn lớn lao: không có cháy, không có mất mát, tài sản của Nhà nước và Nhân dân được bảo vệ, mỗi gia đình được sống trong bình yên.

Trong chiến tranh, người lính cứu hỏa Thủ đô không chỉ đối mặt với “giặc lửa” mà còn trực tiếp chiến đấu giữa bom đạn. Trận bảo vệ Tổng kho xăng dầu Đức Giang ngày 29/6/1966 là một dấu mốc tiêu biểu. Suốt 17 giờ giữa biển lửa, cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám trận địa, vận dụng sáng tạo các biện pháp chữa cháy, bảo vệ hàng triệu lít xăng dầu.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xúc động trong ngày đoàn công tác trở về sau hành trình cứu nạn đầy thử thách tại Venezuela

Ngày 3/8/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và căn dặn lực lượng Cảnh sát PCCC phải luôn nâng cao cảnh giác, thường xuyên sẵn sàng, không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến và xây dựng lực lượng PCCC trong Nhân dân ngày càng vững mạnh. Những lời dạy ấy trở thành hành trang được các thế hệ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô gìn giữ, trao truyền.

Nếu trước đây, nhiệm vụ chủ yếu đặt nặng ở chữa cháy thì cùng với quá trình đô thị hóa, lực lượng ngày càng phải đối mặt với những yêu cầu mới. Hà Nội mở rộng không gian đô thị, dân số tăng nhanh, nhà cao tầng, công trình ngầm, khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng. Đan xen với đó là những khu dân cư đông đúc, nhà ống, ngõ sâu, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh - những loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ về PCCC.

Thực tiễn ấy đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô không chỉ chữa cháy giỏi hơn, cứu nạn nhanh hơn mà còn phải phòng ngừa chủ động hơn, tổ chức lực lượng gần dân và sát địa bàn hơn.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an Thành phố đã tổ chức lại lực lượng, bố trí các đơn vị chữa cháy và CNCH theo đặc điểm địa lý, dân cư, hạ tầng; tăng cường các điểm thường trực tại khu vực xa trung tâm, địa bàn giáp ranh và những nơi trước đây khoảng cách tiếp cận còn lớn.

Mỗi điểm thường trực được tăng cường, mỗi khoảng cách tiếp cận được rút ngắn không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức. Đối với người đang mắc kẹt trong đám cháy, mỗi giây, mỗi phút được rút ngắn có thể là thêm một cơ hội sống. Vì thế, cùng với kiện toàn tổ chức, lực lượng tiếp tục được xây dựng theo hướng tinh nhuệ, cơ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống.

Lãnh đạo CATP chúc mừng tặng hoa 10 chiến sỹ lực lượng CNCH trở về sau sứ mệnh Venezuela

Sự lớn mạnh của lực lượng hôm nay còn thể hiện ở khả năng làm chủ khoa học, công nghệ và phương tiện hiện đại. Công tác PCCC và CNCH từng bước được hỗ trợ bởi dữ liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm công nghệ mới như mini App trên iHanoi về an toàn PCCC trong sử dụng điện, tổng đài AI 19000113, phần mềm Chatbot tự động hỗ trợ, hướng dẫn người dân, sản phẩm báo cháy không dây và Trung tâm điều hành chỉ huy ứng dụng công nghệ hiện đại.

Phòng cháy từ sớm, gần dân từ cơ sở

Trong hành trình 65 năm, một sự chuyển biến quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô là tư duy công tác ngày càng hướng mạnh về cơ sở, lấy phòng ngừa làm trọng tâm.

Một đám cháy được dập tắt kịp thời là một thành công, nhưng ngăn được một đám cháy xảy ra còn có ý nghĩa lớn hơn. Bởi phía sau mỗi vụ cháy không chỉ là tài sản bị thiêu rụi mà có thể là những mất mát về con người không gì bù đắp được.

Vì vậy, trách nhiệm của lực lượng không bắt đầu từ khi Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận cuộc gọi báo cháy. Trách nhiệm ấy bắt đầu từ trước đó, bằng việc chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền hoàn thiện các giải pháp quản lý nhà nước; nhận diện địa bàn, loại hình, cơ sở có nguy cơ; kiểm tra, hướng dẫn chủ cơ sở, chủ hộ gia đình khắc phục những điều kiện không bảo đảm an toàn PCCC.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy

Những cán bộ, chiến sĩ vẫn thường xuyên đi sâu vào từng ngõ nhỏ, từng khu dân cư, cơ sở; hướng dẫn người dân mở thêm lối thoát nạn, trang bị bình chữa cháy, lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy. Đó là những công việc ít xuất hiện trên mặt báo, không có tiếng còi hay ánh lửa, nhưng lại góp phần ngăn một đám cháy không xảy ra, bảo vệ một gia đình khỏi hiểm nguy.

Cùng với đó, lực lượng chú trọng xây dựng và duy trì lực lượng dân phòng, các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng và các mô hình PCCC tại địa phương, qua đó phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc.

Từ những người lính cứu hỏa đầu tiên với phương tiện còn thiếu thốn đến một lực lượng được tổ chức bài bản, tăng cường các điểm thường trực, ứng dụng công nghệ, dữ liệu và phương tiện hiện đại, chặng đường 65 năm cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ của Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô.

Nhưng phía sau sự lớn mạnh ấy vẫn là con người - những cán bộ, chiến sĩ được tôi luyện bằng bản lĩnh, kỷ luật, tri thức, kỹ năng và thể lực. Khi mọi người tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm, người chiến sĩ PCCC và CNCH lại phải tìm cách tiến vào. Họ vào những ngôi nhà đang cháy, tầng cao đặc kín khói, tầng hầm nóng bỏng; tiếp cận công trình có nguy cơ sập đổ, xuống sông sâu, hồ rộng để tìm kiếm người bị nạn.

Đằng sau những ca trực xuyên đêm, những ngày lễ, Tết xa gia đình, những buổi huấn luyện trong môi trường khói, nhiệt độ cao, trên độ cao hay dưới nước là một tinh thần rất giản dị: vì Nhân dân phục vụ.

Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các em học sinh.

65 năm là một chặng đường đủ dài để hình thành truyền thống, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những nhiệm vụ mới. Hà Nội tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, kéo theo những nguy cơ, thách thức mới về PCCC và CNCH. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô vì thế tiếp tục phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, củng cố thế trận PCCC toàn dân và duy trì lực lượng thường trực tinh nhuệ, cơ động.

Dù Thủ đô thay đổi như thế nào, giá trị cốt lõi của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn không thay đổi: trung thành, kỷ luật, trách nhiệm và bản lĩnh trước hiểm nguy.

65 năm trước, những người lính cứu hỏa Hà Nội bắt đầu công việc bằng mong muốn giản dị: giữ cho một mái nhà không cháy, một khu phố bình yên. Hôm nay, giữa một Thủ đô hiện đại, sứ mệnh ấy vẫn vẹn nguyên.

Phòng cháy tốt để tiếng còi báo cháy ít phải vang lên. Nhưng một khi Nhân dân cần, người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Thủ đô luôn sẵn sàng có mặt, hành động quyết liệt, với trách nhiệm cao nhất - bởi phía sau họ là những mái nhà, những gia đình, là tính mạng và tài sản của Nhân dân, là bình yên của Thủ đô.