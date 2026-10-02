Vững vàng trước hiểm nguy, vì bình yên cuộc sống

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) (4/10/1961 – 4/10/2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4/10/2001 – 4/10/2026), chiều 2/10, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang duyệt đội danh dự Công an nhân dân.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Về phía Cục Cảnh sát PCCC và CNCH có Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục; lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí thuộc Cục.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Đây là dấu mốc quan trọng, xác lập nền tảng pháp lý cho công tác PCCC và sự phát triển của lực lượng chuyên trách, gắn nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân với bảo vệ sản xuất, giữ gìn thành quả cách mạng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng từng bước được kiện toàn, phát triển. Xuyên suốt chặng đường ấy là sứ mệnh bảo vệ con người trước hiểm nguy, giữ gìn tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần tạo dựng cuộc sống an toàn, bình yên. Sứ mệnh đó đã tôi luyện bản lĩnh, trở thành lẽ sống của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng đã cùng quân và dân bám trụ giữa bom đạn, bảo vệ nhà máy, kho tàng, bến cảng, giữ gìn nguồn lực phục vụ sản xuất và chi viện cho tiền tuyến. Thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đội PCCC thuộc Sở Công an Hà Nội năm 1966 là nguồn động viên to lớn, niềm tự hào của toàn lực lượng. Những lời căn dặn của Người trở thành kim chỉ nam, tiếp thêm sức mạnh, hun đúc ý chí để các thế hệ CBCS không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, sự phát triển của công nghiệp, đô thị đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về an toàn. Lực lượng đã chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật, từng bước mở rộng nhiệm vụ CNCH. Luật PCCC và CNCH năm 2024 tiếp tục tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hơn, xác lập trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong bảo vệ tính mạng, tài sản trước những hiểm họa ngày càng phức tạp.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nhận diện nguy cơ, hướng dẫn khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở. Từ thực tiễn công tác, nhiều bất cập, vướng mắc được phát hiện, tham mưu giải quyết, góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức quản lý được đẩy mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Những kết quả đó góp phần ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để các nguồn lực được khai thác, sử dụng an toàn, hiệu quả. Bảo đảm an toàn cho phát triển cũng chính là bảo vệ thành quả lao động, gìn giữ sinh kế và củng cố niềm tin của nhân dân.

Những người lính nơi tuyến đầu hiểm nguy

Cùng với công tác phòng ngừa, năng lực và phẩm chất của người chiến sĩ được khẳng định tại các hiện trường cháy, nổ, sự cố, thiên tai bằng hành động quả cảm, mưu trí và tinh thần tận tụy. Hàng vạn người đã được cứu sống, hướng dẫn thoát nạn; nhiều cơ sở sản xuất, công trình và tài sản được bảo vệ.

Chính tại những hiện trường khắc nghiệt ấy, lời hứa với nhân dân được thực hiện bằng hành động và kết quả cụ thể.

Năng lực của lực lượng tiếp tục được khẳng định qua các nhiệm vụ CNCH quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela. Những nỗ lực tại các vùng thảm họa đã lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Qua mọi chặng đường, các thế hệ CBCS luôn giữ vững lòng trung thành, tinh thần đoàn kết, kỷ luật nghiêm và sự tận tâm vì nhân dân. Những phẩm chất được bồi đắp trong từng ca trực, từng buổi huấn luyện, từng nhiệm vụ đã tạo nên một lực lượng vững vàng trước thử thách, có mặt khi nhân dân cần, sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của cuộc sống.

Thiếu tướng Dương Đức Hải cũng nhấn mạnh, 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH đã khẳng định sức mạnh to lớn của nhân dân trong bảo vệ sự an toàn của chính mình. Các lực lượng tại chỗ, mô hình an toàn, điểm chữa cháy công cộng đã tạo nền tảng phòng ngừa, ứng phó ngay trong cộng đồng.

Khi trách nhiệm trở thành ý thức tự giác, kiến thức trở thành kỹ năng, sự gắn bó chuyển thành hành động, phong trào thực sự trở thành sức mạnh ngăn chặn hiểm họa, giữ gìn bình yên từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Trong cuộc chiến đấu với giặc lửa, CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH không quản hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng hy sinh tính mạng, sức khỏe, ngày đêm thường trực, kịp thời chiến đấu, khống chế đám cháy và khắc phục sự cố, tai nạn.

Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đại diện các cán bộ hưu trí phát biểu tại buổi lễ.

Nhiều tấm gương dũng cảm, không quản ngại hy sinh, vất vả của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân đã được ghi nhận, đánh giá cao. Trong 65 năm qua, 32 đồng chí thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC đã anh dũng hy sinh; nhiều đồng chí để lại một phần xương máu trong khi làm nhiệm vụ.

Ghi nhận những chiến công xuất sắc đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích, đóng góp của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; đồng thời là niềm tự hào của các thế hệ đã dày công xây dựng lực lượng, bền bỉ phấn đấu và cùng nhau làm nên những kết quả hôm nay.

Lấy an toàn của người dân làm mục tiêu, đặt người dân ở vị trí trung tâm

Trong không khí trang trọng, tự hào, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà các thế hệ CBCS Cảnh sát PCCC đã bền bỉ nỗ lực, hy sinh, phấn đấu đạt được trong suốt 65 năm qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước những tình thế nguy nan của người dân, CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH đều không quản gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh sức khỏe, kể cả tính mạng để giúp dân, cứu dân.

Đại uý Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Chi đoàn cơ sở Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ.

Những năm gần đây, Cảnh sát PCCC và CNCH tích cực tham gia CNCH quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; nhân dân và bạn bè quốc tế đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong công tác chiến đấu, hàng chục đồng chí đã hy sinh, nhiều đồng chí bị thương, sáng ngời phẩm chất người Công an cách mạng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhiều công trình cao tầng, công trình ngầm, hạ tầng giao thông quy mô lớn, trung tâm dữ liệu, cơ sở năng lượng, hóa chất và hệ thống lưu trữ pin được đầu tư, đưa vào vận hành; biến đổi khí hậu, thậm chí làm xuất hiện những tình huống phức tạp chưa có tiền lệ, công tác PCCC và CNCH đang đứng trước những thách thức mới.

Để hoàn thành trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác PCCC và CNCH đối với an ninh, ổn định, phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế đất nước; từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, nâng tầm toàn diện các mặt công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; lấy phòng ngừa làm trọng tâm, quản trị rủi ro làm phương thức, xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Tư duy quản trị sự cố, rủi ro về cháy, nổ phải chuyển mạnh theo hướng hiện đại, thông minh; lấy an toàn của người dân làm mục tiêu, động lực, trung tâm của mọi hoạt động.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự buổi lễ.

Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là một trong những lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Thiếu tướng Dương Đức Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Bộ đối với công tác PCCC, CNCH và xây dựng lực lượng trong giai đoạn hiện nay.

Quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh, trước mắt, lực lượng sẽ tập trung thực hiện ngay những nhiệm vụ được giao. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phát huy vai trò tư lệnh, đầu tàu, hoạch định nhiệm vụ chiến lược của toàn lực lượng; chuyển mạnh sang quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu theo phương châm “phòng ngừa chủ động, ứng phó linh hoạt, khắc phục kịp thời”.

Đồng thời, lực lượng tập trung kéo giảm các vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, các vụ cháy do điện và sạc xe điện; đẩy nhanh các đề án hiện đại hóa, xây dựng các Trung tâm huấn luyện và ứng phó khẩn cấp ba miền; quyết tâm đưa lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất”.