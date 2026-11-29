Tại công sự số 2, chỉ trong chốc lát, kíp xe chiến đấu (MFU) của Đại đội 2 khẩn trương làm công tác chuẩn bị chiến đấu: Khởi động xe, triển khai cọc đất, cấp nguồn, tiến hành thăng bằng xe, căn chỉnh các tham số ban đầu, đưa sàn gấp, thanh bảo vệ vào vị trí, kiểm tra tình trạng khí tài... Thao tác của các trắc thủ dứt khoát, thuần thục, đúng trình tự. Trên trận địa, những “nỏ thần” hiện đại đồng loạt vươn tầm, hướng về vùng trời được giao quản lý, bảo vệ.

Xe chiến đấu Đại đội 2, Tiểu đoàn 61 triển khai nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, những năm qua, Tiểu đoàn 61 luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời theo quy định. Công tác huấn luyện được tổ chức theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến. Năm 2026, Tiểu đoàn được Trung đoàn 236 lựa chọn xây dựng điểm về công tác tham mưu. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tiểu đoàn đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ này, tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc kế hoạch xây dựng điểm được Trung đoàn phê duyệt.

Đại úy Nguyễn Công Kỳ, Chính trị viên Tiểu đoàn 61, cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn và các đại đội chú trọng giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, thái độ trách nhiệm, xây dựng niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ chính trị và việc làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế. Cùng với đó, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, như đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện theo tình huống, huấn luyện đêm, các bài bắn ứng dụng sát yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu”.

Tìm hiểu thực tiễn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn 61, chúng tôi nhận thấy, một trong những cách làm được đơn vị chú trọng là giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trong huấn luyện. Kết quả thực hiện chỉ tiêu được sử dụng làm căn cứ đánh giá, bình xét hằng tuần, tháng, quý và năm, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực rèn luyện. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các thành phần trong kíp chiến đấu tổ chức luyện tập theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp, từ từng cá nhân, tổ nhóm đến hiệp đồng toàn kíp. Qua từng nội dung, cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng thực hành, rèn luyện khả năng phối hợp, xử trí tình huống, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy và đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.

Xác định huấn luyện cán bộ là trung tâm, huấn luyện kíp chiến đấu là khâu then chốt, quyết định chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 61 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện tuần, tháng. Nội dung huấn luyện chú trọng chuyên sâu theo chuyên ngành, chức trách và nhiệm vụ; giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chỉ tiêu, điều lệ, nền nếp, chế độ công tác ngành cũng như yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

Trưởng xe chiến đấu và trắc thủ nối cáp cho đạn tên lửa.

Đối với đội ngũ cán bộ, đơn vị chú trọng bồi dưỡng năng lực soạn thảo văn kiện chiến đấu, diễn tập; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, tổ chức bài tập và huấn luyện kíp chiến đấu theo chức trách. Cùng với nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, điều hành huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nắm vững và vận dụng linh hoạt cách đánh của Bộ đội Phòng không trong điều kiện mới.

Từ việc duy trì nghiêm nền nếp, đổi mới nội dung, phương pháp đến chú trọng rèn luyện khả năng hiệp đồng, công tác huấn luyện ở Tiểu đoàn 61 từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2026, đơn vị có 100% đạt yêu cầu, trong đó 85,3% khá, giỏi. Đây là cơ sở để Tiểu đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.