Giữ chắc từng đường biên, mốc giới

Đồn Biên phòng Cô Ba quản lý địa bàn xã Cô Ba với 15 xóm (trong đó có 5 xóm sát biên giới). Trên tuyến biên giới do đơn vị quản lý, công tác tuần tra, kiểm soát luôn được duy trì nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới. Với người lính biên phòng, mỗi chuyến tuần tra không đơn thuần là một nhiệm vụ thường xuyên mà còn là quá trình trực tiếp kiểm tra, nhận diện những thay đổi trên địa bàn, chủ động phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba giới thiệu, tuyên truyền cho người dân về đường biên, hệ thống mốc quốc giới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cô Ba tổ chức 37 lần tuần tra đường biên, mốc quốc giới với 256 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuần tra, đơn vị phối hợp với lực lượng quân sự, chính quyền địa phương và nhân dân xã Cô Ba tổ chức 3 đợt phát quang với 494 lượt người tham gia, phát quang khoảng 40 km đường tuần tra biên giới.

Cùng với tuyến biên giới, các khu vực địa bàn trọng điểm cũng được đơn vị chú trọng kiểm soát. Cán bộ, chiến sĩ tổ chức 7 lần tuần tra địa bàn tại các xóm Nà Rào, Phiêng Mòn, Phiêng Sáng và các tuyến đường ra biên giới. Việc kết hợp tuần tra đường biên với kiểm soát địa bàn giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động trong nắm tình hình, gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động diễn ra tại khu vực tiếp giáp giữa hai nước, đảm bảo các hoạt động tại khu vực biên giới được thực hiện đúng quy định, giữ nguyên trạng đường biên, mốc quốc giới.

Trung úy Nông Văn Toàn, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cô Ba cho biết: Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới giúp đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Qua đó, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ nhiệm vụ bảo vệ biên giới đến tình quân dân gắn bó

Ở khu vực biên giới, sự bình yên không chỉ được tạo nên từ những chuyến tuần tra mà còn được vun đắp bằng sự đồng hành, gắn bó giữa người lính biên phòng với nhân dân. Bởi người dân vừa là chủ thể tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, vừa là điểm tựa quan trọng để lực lượng biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba giúp người dân thu hoạch lúa, góp phần chia sẻ khó khăn, thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Tại xóm Phiêng Sáng, xã Cô Ba, gia đình ông Lang Văn Phúc thuộc diện gia đình chính sách, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba hỗ trợ gặt lúa. Giữa thời điểm mùa vụ, sự giúp đỡ kịp thời của những người lính quân hàm xanh không chỉ san sẻ công việc với gia đình mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của bộ đội đối với nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Ông Lang Văn Phúc, xóm Phiêng Sáng, xã Cô Ba chia sẻ: Gia đình tôi là gia đình chính sách, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba quan tâm, hỗ trợ gặt lúa, tôi rất cảm động. Sự giúp đỡ thiết thực này giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong mùa vụ. Bà con chúng tôi càng thêm tin tưởng, gắn bó với bộ đội biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nổi bật là chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” được đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cô Ba và Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên) tổ chức, trao tặng 100 suất quà với tổng trị giá trên 106 triệu đồng cho các hộ gia đình, đối tượng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Duy trì thường xuyên việc thăm hỏi, chăm sóc 2 gia đình thân nhân liệt sĩ do đơn vị nhận phụng dưỡng, mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/người/tháng, đến nay đã trao tặng hơn 3 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2026), đơn vị tổ chức thăm, tặng quà với tổng trị giá 2 triệu đồng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người có công với cách mạng.

Đặc biệt, trước những thiệt hại do bão số 10 và bão số 11 gây ra, Đồn Biên phòng Cô Ba phối hợp với UBND xã và các lực lượng chức năng huy động nguồn lực, kết nối các đoàn thiện nguyện đến thăm, trao quà cho người dân và các điểm trường bị ảnh hưởng. Tổng giá trị tiền và quà hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giúp người dân và các cơ sở giáo dục khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, duy trì hoạt động dạy và học.

Thiếu tá Long Thế Vinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cô Ba cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc quốc giới; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Đặc biệt, đơn vị xác định việc gần dân, hiểu dân, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Biên giới bình yên không chỉ được giữ gìn bằng những bước chân tuần tra bền bỉ của người lính, mà còn được vun đắp từ sự đồng lòng, chung sức của nhân dân nơi phên giậu Tổ quốc. Bằng trách nhiệm, sự tận tụy và những việc làm thiết thực hướng về cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba đang từng ngày thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Mỗi người dân thêm gắn bó với quê hương, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới cũng chính là thêm một điểm tựa để những người lính quân hàm xanh vững vàng nơi tuyến đầu, cùng giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.