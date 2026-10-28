Vững vàng nơi tuyến đầu

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa lũ, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường, Trạm Ra-đa 61, Trung đoàn Ra-đa 291, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân) luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, quan sát, quản lý mục tiêu 24/24 giờ, bảo đảm khí tài, trang bị kỹ thuật hoạt động ổn định, an toàn, chính xác. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ của Trạm luôn chủ động theo dõi, phát hiện, đánh giá, kết luận tốt mục tiêu; không để bị động, bất ngờ; xử trí kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Huấn luyện nâng cao năng lực chiến đấu của kíp chiến đấu đài ra-đa.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Trạm Ra-đa 61 đang đẩy mạnh thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 / 19-12-2026) và 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2026). Sau những ngày trực, giờ huấn luyện miệt mài, cán bộ, chiến sĩ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, như giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền… Các hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết nội bộ, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động thể dục thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị.

Thượng úy Hoàng Văn Minh, Phó trạm trưởng Trạm Ra-đa 61 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 61 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua lập thành tích bằng những việc làm thiết thực. Với quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, toàn đơn vị phấn đấu trở thành trạm kiểu mẫu, tiêu biểu của Trung đoàn.

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Trạm Ra-đa 61 đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là chủ trì; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp; chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ khai thác, làm chủ trang bị khí tài mới hiện đại. Cùng với đó, đơn vị kịp thời động viên, đề nghị trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, qua đó, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên làm tốt công tác dân vận, phối hợp kết nghĩa trên địa bàn khu vực đóng quân.

Bên cạnh đó, chỉ huy Trạm Ra-đa 61 luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ nhân dân, phối hợp xử trí kịp thời các tình huống tìm kiếm, cứu nạn, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn.

Trung sĩ Nguyễn Khánh Trường, chiến sĩ, Trạm Ra-đa 61 chia sẻ: “Được công tác tại đơn vị có bề dày thành tích, tôi luôn cảm thấy vinh dự, tự hào, đồng thời nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Những ngày cuối tháng 10, cán bộ, chiến sĩ, Trạm Ra-đa 61 đang làm tốt công tác chuẩn bị cho tổng kết công tác lãnh đạo và phong trào Thi đua Quyết thắng. Cùng với đó, toàn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và khí thế thi đua sôi nổi, bám đài trạm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.