Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Giữa mênh mông sóng nước, những người lính Hải quân vẫn ngày đêm kiên cường bám trụ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Tôi may mắn có 2 lần được đặt chân lên Nhà giàn DK1. So với các điểm đảo, có lẽ Nhà giàn DK1 là nơi khó khăn nhất trong cả hải trình dài ngày trên biển. Đón chúng tôi là những nụ cười chan hòa, ánh mắt lấp lánh niềm vui, là những cánh tay rắn rỏi của người lính Nhà giàn sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi leo từng bậc cầu thang giữa những con sóng bạc đầu để lên thăm Nhà giàn.

Đóng quân ở nơi có điều kiện khắc nghiệt nhưng câu chuyện của người lính Nhà giàn những ngày tháng 10 này luôn chứa chan tình đồng đội và nỗi nhớ hậu phương khi nhắc đến cha mẹ, vợ con ở quê nhà.

Điểm tựa giữa trùng khơi

Gần 8 tháng gắn bó với nơi đầu sóng, thiếu tá QNCN Lê Xuân Đức, Khẩu đội trưởng Nhà giàn DK1/20, vẫn nhớ cảm giác của ngày đầu đặt chân đến đơn vị. "Ấn tượng ngày đầu tiên tôi đến Nhà giàn là một cuộc sống hoàn toàn mới. Giữa mênh mông sóng nước, Nhà giàn của chúng tôi vẫn kiên cố, vững chắc, hiên ngang giữa biển trời", anh Lê Xuân Đức chia sẻ.

Với người lính trẻ, những khoảnh khắc bình dị nơi đây lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là lúc đón bình minh mỗi ngày, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay bất chấp sóng gió, bão giông; là những ca trực đêm, ngắm ánh đèn tàu cá của ngư dân bám biển lấp lánh như những vì sao. Mỗi hình ảnh đều nhắc nhở về trách nhiệm của người lính tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Không chỉ canh giữ biển trời, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 còn là điểm tựa của ngư dân vươn khơi, bám biển. Với Khẩu đội trưởng Nhà giàn DK1/20, những lần hỗ trợ ngư dân gặp nạn là kỷ niệm khó quên, khi anh em Nhà giàn cung cấp thuốc men, nước ngọt, lương thực, hướng dẫn bà con tránh trú khi gặp thời tiết xấu.

Ngoài giờ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn có chung niềm vui tăng gia sản xuất, chăn nuôi cải thiện đời sống. "Chăm cây xanh giữa môi trường gió mặn, nắng gắt không phải việc dễ dàng. Chúng tôi phải che chắn từng góc vườn nhỏ rất cẩn thận, tiết kiệm nước ngọt để tưới cây. Nhưng đổi lại, những luống rau xanh không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn mà còn mang đến cho chiến sĩ cảm giác gần gũi với đất liền, bồi đắp đời sống tinh thần, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trên Nhà giàn", anh Lê Xuân Đức tâm sự.

Ở Nhà giàn DK1/16, trung sĩ Bùi Minh Quân là chiến sĩ trẻ tuổi nhất đơn vị. Quê ở TP Hồ Chí Minh, Bùi Minh Quân nhập ngũ tháng 2/2025, đến tháng 10/2025, anh ra Nhà giàn công tác. "Khi ấy, tôi vừa tốt nghiệp Cao đẳng FPT, chuyên ngành Lập trình, tôi đã có công việc với mức lương khá ổn định. Thế nhưng, ước mơ được khoác lên mình màu áo lính đã thôi thúc tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. May mắn là tôi được tuyển chọn ra công tác tại Nhà giàn DK1", Minh Quân chia sẻ.

Ngày đầu tiên trên hành trình ra nhà giàn, Quân bị say sóng. Giữa mênh mông biển nước, những người đồng đội đã tận tình chăm sóc, động viên anh vượt qua mệt mỏi. Những tình cảm ấm áp của đồng đội ngay từ ngày đầu xa nhà đã để lại trong lòng người lính trẻ ấn tượng sâu sắc. Những ngày tháng xa nhà cũng giúp người lính trẻ hiểu hơn sự vất vả, hy sinh của bà và mẹ. Mỗi lần gọi điện về quê, anh đều gửi theo lời hứa rèn luyện thật tốt, xứng đáng là người chiến sĩ Hải quân.

Nếu với trung sĩ Bùi Minh Quân, tình đồng đội là điểm tựa trong những ngày đầu xa nhà thì với thiếu tá QNCN Mai Xuân Cương (quê Thanh Hóa), tình cảm gia đình là nguồn động viên đặc biệt trong gần 10 năm công tác giữa biển khơi. "Tôi có 2 cô con gái nhỏ ở quê nhà. Mỗi lần bố về phép, các con lại ôm chặt lấy bố không muốn rời xa, rồi hỏi "bao giờ bố đi?". Câu hỏi ngây thơ ấy khiến lòng người cha như tôi nghẹn ngào", anh Mai Xuân Cương kể.

"Còn người, còn Nhà giàn"

Với thượng sĩ Phan Ngô Quý Toàn, Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/19, gần một năm công tác tại nhà giàn là khoảng thời gian để một sĩ quan trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống và trách nhiệm của người lính Hải quân nơi biển tiền tiêu.

Thượng úy Phan Ngô Quý Toàn (thứ 2 từ trái sang), Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/19

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh tìm hiểu thêm những trang sử hào hùng của Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Suốt 37 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã kiên trì bám trụ tại các vị trí tiền tiêu trên vùng biển phía Nam, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong hành trình ấy, đã có những cán bộ, chiến sĩ mãi nằm lại ở vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày đầu đặt chân lên nhà giàn, trước biển trời bao la và sự khắc nghiệt của sóng gió, anh ấn tượng với nền nếp chính quy, ý chí kiên cường của những người lính nơi đây. Niềm tự hào đan xen với những trăn trở của người chỉ huy trẻ trước trách nhiệm lớn lao. Từ nhận thức ấy, anh cùng đồng đội quán triệt, xác định rõ quyết tâm "Còn người, còn Nhà giàn". Từ người chỉ huy đến mỗi chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hơn 25 năm công tác tại nhiều Nhà giàn, trung tá QNCN Đàm Cảnh Vĩnh, Nhà giàn DK1/16, quê Thanh Hóa chứng kiến sự đổi thay của những công trình nơi đầu sóng. Từ những nhà giàn còn thô sơ đến những công trình ngày càng vững chãi, kiên cường trước cơn bão lớn, trước những đợt sóng trùm qua nóc nhà giàn. "Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi vẫn quyết tâm bám trụ, không rời vị trí, bảo vệ nhà giàn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương", anh Vĩnh kể.

Trung tá QNCN Đàm Cảnh Vĩnh, nhân viên cơ điện, Nhà giàn DK1/16

Sau những ca trực, những giờ huấn luyện, anh Vĩnh thường tranh thủ tìm tòi, sửa chữa máy móc, tìm hiểu các trang bị trên nhà giàn để khai thác, sử dụng hiệu quả. Những lúc có điều kiện, anh gọi điện thoại hỏi thăm gia đình, vợ con nơi quê nhà. Cuộc trò chuyện với người thân tuy ngắn ngủi nhưng giúp anh thêm vững lòng, tiếp tục hành trình bám biển.

Giữa trùng khơi, mỗi cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 có một câu chuyện riêng, cùng những ước mong bình dị của cuộc sống. Người nhớ mẹ, nhớ bà; người mong sớm được ôm con vào lòng; người dành cả thanh xuân gắn bó với biển cả… tất cả đều gặp nhau ở tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Sự kiên cường của các anh không chỉ được hun đúc từ truyền thống của đơn vị 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, mà còn bắt nguồn từ tình yêu quê hương, đất nước, tình đồng đội và niềm tin sắt son.