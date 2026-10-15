Vững vàng nơi công tác, tận tâm trong gia đình

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026) của Cụm thi đua số 1 Bộ Công an.

Đoàn Đại biểu Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng nhớ công lao của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trước tượng đài Nhà trưng bày nơi công viên mang tên nữ anh hùng.

Đoàn Đại biểu Cụm thi đua số 1 Bộ Công an tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng nhớ công lao của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu nơi công viên mang tên nữ anh hùng.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của nữ anh hùng cùng các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp theo chương trình sinh hoạt chính trị, Cục An ninh Chính trị nội bộ chủ trì tổ chức gặp mặt chúc mừng hội viên phụ nữ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Nguyễn Đại Đồng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; gửi gắm niềm tin, sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp nhất tới các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể chị em hội viên.

Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh, buổi gặp mặt là dịp ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung, nữ cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Nguyễn Đại Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cụm thi đua số 1 gồm 5 đơn vị: Cục An ninh đối ngoại, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh điều tra với tổng số 433 hội viên. Trong đó vinh dự có 3 hội viên là lãnh đạo cấp Cục, 44 hội viên là lãnh đạo cấp phòng, thể hiện sự thành công trong công tác chuyên môn của chị em phụ nữ Cụm Thi đua số 1.

Công tác tại các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1, chị em phụ nữ đang đảm nhiệm những nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác an ninh có tính chất nghiệp vụ đặc thù, nhạy cảm, phức tạp; yêu cầu cao về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tính kỷ luật, sự thận trọng và tinh thần trách nhiệm cao trong tình hình mới.

Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Nguyễn Đại Đồng khẳng định: “Với điều kiện đặc thù nghề nghiệp có nhiều vất vả, chị em vẫn bền bỉ nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã thể hiện rõ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị em còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân ái, nghĩa tình; hưởng ứng các phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Phụ nữ CAND và Bộ Công an phát động. Bằng những việc làm thiết thực, các đồng chí đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND. Song song những kết quả trong công tác là sự nỗ lực thầm lặng của mỗi chị em trong việc vun đắp gia đình, giữ gìn mái ấm.

Thay mặt lãnh đạo Cụm thi đua số 1, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của toàn thể nữ cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội Phụ nữ trong Cụm thi đua số 1; mong muốn các cán bộ nữ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật; giữ vững lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định trước khó khăn, thách thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, thận trọng và bảo mật trong công tác.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đoàn kết, hỗ trợ nhau tiến bộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công việc và cuộc sống. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội phụ nữ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đồng chí Cục trưởng tin tưởng rằng Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 1 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của từng đơn vị và toàn lực lượng.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã tặng hoa chúc mừng, tặng quà động viên hội viên phụ nữ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1.

Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và đại diện hội phụ nữ các đơn vị.

Phụ nữ Cụm thi đua số 1 thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất” Hội phụ nữ 5 đơn vị đã hưởng ứng tích cực, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất”, đạt được những thành tích xuất sắc. Hội phụ nữ của 5 đơn vị đều nhận được sự ghi nhận, đánh giá và biểu dương trong công tác và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2025, được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình" giai đoạn 2022 – 2025, danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”, phụ nữ Công an tiêu biểu, được tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.