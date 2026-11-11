Vững vàng nơi biên cương

ĐBP - Trên tuyến đầu biên giới, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn luôn phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không chỉ chắc tay súng giữ vững từng tấc đất biên cương, mà còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đồn Biên phòng Leng Su Sìn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 19,215km. Đơn vị quản lý 6 bản (Tả Khố Khừ, Leng Su Sìn, Suối Voi, Phứ Ma, Cà Là Pá, Cà Là Pá 1) xã Sín Thầu. Trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, bám sát địa bàn, bám dân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Đại úy Đinh Công Kiên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chia sẻ: Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, cột mốc; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Đơn vị đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền với 731 lượt người tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Sừng Sừng Giá, người có uy tín bản Leng Su Sìn chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp bà con hiểu và nâng cao ý thức chấp hành. Nhờ đó, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục của các đối tượng xấu, tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự và bình yên nơi biên giới.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin” và “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài.

Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã cụ thể hóa chủ trương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bằng việc đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm, kế hoạch công tác biên phòng và chương trình công tác của từng đội, bộ phận; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, từng lĩnh vực, bảo đảm đồng bộ, khả thi; phân công cán bộ bám sát từng địa bàn, từng mô hình, chương trình, phong trào, gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ trực tiếp phụ trách với kết quả thực hiện.

Đồn Biên phòng Leng Su Sìn đã huy động 155 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 31 ngày công giúp người dân lao động, sản xuất; triển khai hiệu quả mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”, vận động, quyên góp 150kg gạo hỗ trợ 24 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 2.774 suất quà, 30 quạt treo tường và 7 tủ thuốc, với tổng trị giá 992 triệu đồng. Quân y đơn vị tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, chủ động phòng, chống dịch bệnh; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với các dịp lễ, Tết, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và sự kiện chính trị của địa phương, đời sống tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, hủ tục lạc hậu dần được đẩy lùi; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt.

“Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn luôn quan tâm, gần gũi, gắn bó với Nhân dân, không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Bà con luôn tin tưởng, đồng lòng cùng bộ đội biên phòng giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”, anh Pờ Xá Tư, bản Phứ Ma, xã Sín Thầu cho biết.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó mật thiết với Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc, góp phần giữ vững bình yên nơi phên giậu cực Tây của Tổ quốc.