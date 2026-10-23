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Vững vàng nơi biên cương

Đồn Biên phòng Xuân Trường quản lý, bảo vệ đường biên giới trải dài hơn 20 km ở địa bàn hai xã Xuân Trường, Khánh Xuân (Cao Bằng). Xác định "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Báo Nhân Dân
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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tặng cờ Tổ quốc cho người dân ở xóm biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tặng cờ Tổ quốc cho người dân ở xóm biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường treo cờ Tổ quốc cùng người dân ở xóm biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường treo cờ Tổ quốc cùng người dân ở xóm biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuần tra bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuần tra bảo vệ biên giới.

Thời gian gần đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số, phòng, chống các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng của tội phạm cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Bài và ảnh: MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vung-vang-noi-bien-cuong-post997682.html