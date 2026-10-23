Vững vàng nơi biên cương

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tặng cờ Tổ quốc cho người dân ở xóm biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường treo cờ Tổ quốc cùng người dân ở xóm biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường tuần tra bảo vệ biên giới.

Thời gian gần đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số, phòng, chống các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng của tội phạm cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới.