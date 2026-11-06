Vững vàng 'lá chắn' bình yên nơi cửa ngõ của tỉnh

Công an xã Vân Hồ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Nằm ở cửa ngõ tỉnh Sơn La, có tuyến Quốc lộ 6 huyết mạch chạy qua, xã Vân Hồ sở hữu nhiều lợi thế trong giao thương và phát triển du lịch. Tuy nhiên, đặc điểm địa bàn cũng đặt ra những yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nhất là trước nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Lường Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Vân Hồ, cho biết: Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, Đảng ủy và UBND xã, đơn vị duy trì hoạt động của 5 tổ nghiệp vụ, bảo đảm chế độ trực 24/24 giờ. Hằng năm, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về bảo đảm ANTT và phòng, chống ma túy; chú trọng quản lý địa bàn giáp ranh, quản lý cư trú và các loại đối tượng. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, đồng bộ dữ liệu dân cư, dữ liệu nghiệp vụ, nhận diện các địa bàn tiềm ẩn phức tạp để chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm ma túy. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 20 vụ, 27 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 7,91 gam hêrôin, 812 viên hồng phiến; lập hồ sơ quản lý 23 trường hợp nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, vận động nhân dân giao nộp 12 khẩu súng tự chế và các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm.

Công an xã Vân Hồ hỗ trợ người cao tuổi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Xác định sức mạnh của nhân dân là nền tảng quan trọng để giữ gìn ANTT bền vững, Công an xã Vân Hồ tích cực tham mưu, duy trì hoạt động của 224 nhóm liên gia tự quản, 29 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, 29 tổ hòa giải và 29 đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Các mô hình “Camera an ninh” tại những tuyến đường trọng điểm, “Hòm thư tố giác tội phạm” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm trong cộng đồng. Đến nay, 100% bản, tiểu khu (29/29) và 12 cơ quan, trường học trên địa bàn đã ký cam kết xây dựng mô hình “An toàn về ANTT”; đưa tiêu chí không có tệ nạn ma túy, không vi phạm pháp luật vào quy ước, hương ước thôn, bản.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới về hình thức, gắn với đời sống của đồng bào. Từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp bản và hoạt động ngoại khóa ở trường học, thu hút hơn 969 lượt người tham gia; phát hơn 250 tờ rơi về an toàn giao thông, phòng ngừa ma túy và cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Mùa A Ký, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pa Chè, chia sẻ: Bản có 171 hộ, 993 nhân khẩu, duy trì 8 nhóm liên gia tự quản, 1 tổ hòa giải, 1 đội dân phòng PCCC và 1 tổ bảo vệ ANTT. Nhờ cán bộ Công an xã thường xuyên bám bản tuyên truyền pháp luật, phối hợp với người có uy tín cảm hóa người lầm lỗi, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật của bà con được nâng lên. Những mâu thuẫn nhỏ được hòa giải kịp thời ngay tại cơ sở, giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Công an xã Vân Hồ tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Cùng với tập trung bảo đảm ANTT, Công an xã Vân Hồ đã đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Mô hình “Tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID” được chú trọng, tạo thêm kênh tiếp nhận tin báo thuận tiện, bảo đảm an toàn, bảo mật cho người dân. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải quyết 1.299 hồ sơ cư trú; thu nhận 14.967 hồ sơ căn cước và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2; đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe cho 243 trường hợp.

Cùng với đó, Công an xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh có điều kiện, cơ sở homestay thực hiện quy định về lưu trú và an toàn PCCC, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Chị Tráng Thị Pu, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, bày tỏ: Cán bộ Công an xã làm việc tận tình, chu đáo. Bên cạnh giải quyết thủ tục nhanh gọn tại trụ sở, hướng dẫn cài đặt VNeID, các chiến sĩ còn không quản ngại đường sá xa xôi, đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục cho người già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn.

Chủ động phòng ngừa, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy nhân dân làm chủ thể trong bảo đảm ANTT, Công an xã Vân Hồ tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và chất lượng phục vụ nhân dân. Giữ vững bình yên từng bản làng, nếp nhà cũng chính là tạo dựng môi trường an toàn, thuận lợi để địa phương phát huy tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội.