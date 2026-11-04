Vùng trồng hoa dơn lớn nhất Quảng Ninh vào chính vụ

Bình Khê là địa phương có diện tích trồng hoa dơn lớn nhất Quảng Ninh

Sau khi thu hoạch lúa mùa, bà con nông dân tại các khu phố Tràng Bảng, Đồng Đò, Trại Mới của phường Bình Khê tập trung làm đất, bón phân chuồng hoai mục cải tạo ruộng, trồng củ dơn lấy giống để kịp tiến độ khung thời vụ trước ngày 15/10.

Hoa phục vụ Tết cổ truyền chính là vụ trọng điểm trong sản xuất vụ Đông 2026 tại phường Bình Khê. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển sang gieo trồng giống dơn mới (hay còn gọi là dơn Ý), đồng thời chủ động kỹ thuật nhân nguồn củ giống tại chỗ. Từ việc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn củ giống đắt đỏ mua từ bên ngoài, người trồng hoa Bình Khê đang từng bước tự chủ nguồn giống chất lượng ngay trên mảnh đất quê hương.

Tại khu Đồng Đò, là vùng trọng điểm hoa dơn của phường với chỉ tiêu 32,0 ha dơn giống và 24,5 ha dơn lấy bông, gia đình chị Trần Thu Hiền đang gieo trồng 3 mẫu dơn giống và kế hoạch sắp tới sẽ trồng thêm 1 mẫu hoa dơn lấy bông. Đây là năm thứ 3 gia đình chị đưa hoa dơn giống mới vào trồng trọt, sản xuất.

Sau 2 năm vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm, đến vụ Đông 2026, gia đình chị Hiền đã gần như làm chủ quy trình nhân giống và tự cung cấp củ giống dơn mới chất lượng để phục vụ sản xuất của gia đình.

Chị Hiền chia sẻ: “Trước đây mỗi vụ gia đình phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để nhập củ giống từ nơi khác về. Năm nay nhà tôi đã hoàn toàn tự chủ được nguồn giống, không cần bỏ ra chi phí khá lớn để nhập giống về, nhờ đó chi phí đầu tư ban đầu giảm đi đáng kể, khả năng lợi nhuận vụ hoa Tết sẽ cao hơn”.

Hoa dơn đem lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người nông dân Bình Khê

Tại khu Tràng Bảng, gia đình bà Nguyễn Thị Mận là một trong những hộ đi đầu trong việc trồng hoa dơn giống mới. Vụ Đông năm nay, gia đình đầu tư 2 mẫu dơn Ý lấy giống; 8 sào dơn lấy bông; 4 sào khoai sọ. Qua thực tế canh tác, nhận thấy giống dơn Ý mới có nhiều ưu điểm vượt trội: bông to, màu sắc tươi thắm, củ giống tròn đẹp, rất hợp nhu cầu thị trường ngày Tết.

Điều khiến bà Mận phấn khởi hơn cả là củ giống sau thu hoạch không chỉ đảm bảo chất lượng để gia đình sử dụng cho mùa sau mà còn có sản phẩm củ dơn giống mới để đưa ra thị trường. Bà Mận cho biết: "Tự sản xuất được củ giống giúp cô đến vụ tới sẽ hoàn toàn chủ động nguồn giống và bán ra thị trường, không những giảm một khoản chi phí đầu tư rất lớn ngay từ đầu vụ mà còn đem lại nguồn thu".

Việc tự chủ nguồn giống dơn Ý của các hộ dân tại địa phương đang mở ra mô hình bài bản cho người trồng hoa Bình Khê. Từ thử nghiệm giống mới; tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật; tự nhân giống giúp giảm chi phí đầu vào và tăng thu nhập. Thực tế sản xuất cho thấy hiện tại, mô hình trồng và sản xuất chủ động nguồn giống hoa cây cảnh là hướng đi đảm bảo thu nhập ổn định cho người nông dân.