Vững tin bước vào sân chơi mùa thứ hai

Còn đối với em Đào Tiêu Anh Tuấn, lớp 8, Trường Tiểu học và THCS Bình Thạnh (Lâm Đồng) thì việc đoạt đồng giải nhì Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cấp cụm vào ngày 7-11 vừa qua sẽ là động lực lớn để em tiếp tục chinh phục những cuộc thi ở phía trước.

Có mặt tham dự vòng thi trực tiếp cụm 1 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 do Chi đội Kiểm ngư số 4, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nhận xét: "Qua theo dõi, tôi nhận thấy Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thực sự là sân chơi rất bổ ích đối với các em học sinh. Cuộc thi không chỉ giúp các em hiểu hơn về mảng kiến thức biển, đảo, địa lý, lịch sử mà còn rèn cho các em bản lĩnh, sự tự tin và thêm yêu quê hương, đất nước mình. Cuộc thi cũng giúp học sinh, phụ huynh và nhân dân có thêm kiến thức về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Ban tổ chức trao phần thưởng tặng học sinh đoạt giải tại cuộc thi cụm 1 của tỉnh Lâm Đồng.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Thạch, tiếp nối thành công trong năm học 2025-2026, với thành tích đoạt giải nhì Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cấp toàn quốc, ngay từ đầu năm học mới này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Vùng CSB 3 để tổ chức cuộc thi hấp dẫn hơn, thu hút nhiều học sinh tham gia hơn. Tại vòng thi cụm 1 lần này có sự tham gia của học sinh 7 xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng, gồm: Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Mũi Né, Phú Thủy và Phan Thiết. Trước đó, hơn 14.000 học sinh thuộc 17 trường THCS của tỉnh đã tham gia vòng thi trực tuyến. Trên cơ sở kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn được 100 học sinh có thành tích cao nhất bước vào vòng thi trực tiếp.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, Đại tá, TS Đỗ Xuân Đoài, Phó chính ủy Vùng CSB 3 cho biết: Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ đề án của Bộ Quốc phòng, qua công tác phối hợp tổ chức của lực lượng CSB Việt Nam với các địa phương, cuộc thi giờ đây không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích, lành mạnh mà còn là hoạt động giáo dục có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Bên lề cuộc thi, Vùng Cảnh sát biển 3 trao 20 suất học bổng và 15 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Thông qua cuộc thi, học sinh được tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo, các quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế liên quan đến biển, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; từ đó hình thành ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, mong muốn sau cuộc thi, mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, tích cực lan tỏa kiến thức cùng những thông điệp ý nghĩa về biển, đảo đến gia đình, nhà trường và xã hội.