Vững thực lực để bứt phá trong chu kỳ tăng trưởng mới

Các diễn giả tại diễn đàn NExT Forum 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là nội dung thảo luận xuyên suốt diễn đàn NExT Forum 2026 với chủ đề “Tăng tốc giữa biến động: Khát vọng hay thực lực?” diễn ra ngày 15/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao từ nhiều doanh nghiệp ASEAN.

Vững nguồn lực, phát triển con người

Các phiên thảo luận tại diễn đàn chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu hệ thống quản trị nội bộ không bắt kịp nhịp độ.

Khi các công cụ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi, hiệu suất cá nhân có thể gia tăng nhưng toàn bộ tổ chức vẫn có thể rơi vào điểm nghẽn nếu quy trình ra quyết định và dòng tiền không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, để đi nhanh và đi xa trong giai đoạn mới, nhà lãnh đạo cần cân bằng giữa việc đổi mới phương thức thực thi và bảo vệ các giá trị nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp.

Chia sẻ về hành trình phát triển của doanh nghiệp, ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Công nghệ tài chính MoMo nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc kiên định với tầm nhìn ban đầu suốt hành trình 16 năm hoạt động. Mục tiêu ứng dụng công nghệ để người dân tiếp cận dịch vụ tài chính đơn giản, dễ dàng với chi phí thấp nhất vẫn luôn được duy trì, trong khi công nghệ và cách thức thực hiện được đổi mới liên tục.

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn Công nghệ tài chính MoMo, tại diễn đàn NExT Forum 2026. (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Bá Diệp nhấn mạnh: “Doanh nghiệp đặt khách hàng làm trọng tâm thông qua việc thấu hiểu nhu cầu thực tế, đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và cam kết dành thời gian trực tiếp lắng nghe phản hồi từ khách hàng ở mọi phân khúc để xây dựng niềm tin lâu dài”.

Toàn bộ ban lãnh đạo doanh nghiệp duy trì quy định dành 2 giờ mỗi tháng để trực tiếp gặp, trò chuyện với khách hàng ở mọi phân khúc, bao gồm cả những người hài lòng, chưa hài lòng hoặc đã ngừng sử dụng dịch vụ. Mỗi đề xuất sản phẩm mới đều phải giải quyết một bài toán thực tế và trải nghiệm cần đơn giản tối đa để người dùng hoàn thành thao tác chỉ sau vài lần chạm.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, tăng trưởng bền vững còn đòi hỏi sự vững vàng về mặt tài chính và chiến lược quản trị nhân sự. Theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc U&I Investment Corporation, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), dòng tiền chính là chỉ báo quan trọng nhất về sức khỏe của doanh nghiệp, giúp tổ chức đứng vững trước những biến động bất ngờ của thị trường khi mở rộng quy mô.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc U&I Investment Corporation, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) tại diễn đàn NExT Forum 2026. (Ảnh: BTC)﻿

“Để thu hút và giữ chân người tài, nhà lãnh đạo cần xây dựng một môi trường làm việc tôn trọng, truyền cảm hứng, trao quyền để nhân sự phát huy toàn bộ tiềm năng. Đồng thời, thành quả lao động cần được chia sẻ rộng rãi, hợp lý với toàn bộ đội ngũ để duy trì động lực cống hiến lâu dài”, ông Mai Hữu Tín chia sẻ kinh nghiệm.

Chuyển đổi mô hình, nâng cao năng lực thực thi

Trí tuệ nhân tạo và các làn sóng công nghệ mới đang đặt ra bài toán lớn cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp thu và ứng dụng. Ông Mai Hữu Tín nhận định, giá trị thực sự của công nghệ không chỉ nằm ở việc phát minh ra các công cụ mới, mà đến từ năng lực ứng dụng hiệu quả tiến bộ công nghệ vào thực tế vận hành để tạo ra giá trị gia tăng và củng cố năng lực cạnh tranh.

Quang cảnh diễn đàn NExT Forum 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong các lĩnh vực kinh tế nền tảng như nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ và tài chính đang mở ra hướng đi mới để nâng cao giá trị gia tăng và vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AgriS & Betrimex, chia sẻ về quá trình hiện đại hóa chuỗi giá trị nông nghiệp thông qua việc kết nối nguồn vốn, hỗ trợ người nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính và công nghệ phù hợp.

Sự chuyển dịch từ mô hình sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp tích hợp giúp giải quyết các điểm nghẽn về chuỗi cung ứng, khơi dậy tiềm năng của người lao động và đưa nông sản Việt Nam vươn xa hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

NEXT Forum 2026 đã mang lại bức tranh thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình chuẩn bị thực lực tổ chức. Thành công trong chu kỳ tăng trưởng mới không đến từ sự vội vã chạy theo các chỉ số quy mô ngắn hạn, mà được kiến tạo từ năng lực thích ứng linh hoạt, tư duy quản trị minh định và nội lực vững chắc từ con người lẫn hệ thống vận hành.

Những bài học và chia sẻ từ các nhà lãnh đạo hàng đầu tại diễn đàn sẽ là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt tự tin vượt qua mọi thách thức trong giai đoạn tới.