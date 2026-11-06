Vững thế trận phòng thủ từ cơ sở

Người dân xã Yên Trạch ủng hộ nhu yếu phẩm phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Thống nhất tư tưởng và hành động

Trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành làm tham mưu, trong đó cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt”, công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) đòi hỏi sự chủ động, chính xác và đồng bộ ngay từ những bước đầu tiên.

Xác định tầm quan trọng của diễn tập KVPT đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động phát huy vai trò cơ quan tham mưu trung tâm.

Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Quốc phòng và Quân khu, Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu kỹ tình hình địa bàn, dự báo các tình huống an ninh truyền thống và phi truyền thống, xây dựng kế hoạch chi tiết, tham mưu Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về tổ chức diễn tập KVPT.

Lực lượng dự bị động viên luyện tập tại xã Thượng Quan.

Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy không chỉ là văn bản chỉ đạo mà còn là cơ sở thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn hệ thống chính trị, tạo điều kiện huy động tối đa các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ. Việc phân công trách nhiệm rõ ràng giúp xác định cụ thể vai trò của từng ban, ngành, đoàn thể, bảo đảm phối hợp nhịp nhàng, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.

Năm 2026, toàn tỉnh có 24 xã, phường thực hiện nhiệm vụ diễn tập, trong đó có 5 đơn vị tham gia diễn tập đáy; 19 địa phương còn lại đã hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 10 vừa qua.

Trong quá trình triển khai, đảng bộ các xã, phường đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của cấp trên bằng những hoạt động thiết thực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Dưới sự lãnh đạo của đảng ủy các xã, phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đồng loạt vào cuộc, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, người dân được tuyên truyền, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập, từ đó tự nguyện tham gia, ủng hộ nhiệm vụ.

Hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân được huy động để xây dựng trận địa, khu vực thực binh. Đây cũng là lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đội tự vệ Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2026.

Các bí thư chi bộ đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đưa công tác dân vận vào từng phần việc cụ thể. Không chỉ vận động nhân dân đóng góp ngày công, các bí thư chi bộ còn chú trọng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, để người dân hiểu, tin tưởng và tích cực hưởng ứng.

Cấp ủy đảng các xã, phường cũng quán triệt quan điểm: Công trình phục vụ diễn tập không chỉ là căn cứ quân sự tạm thời mà còn có giá trị sử dụng lâu dài. Những tuyến đường được bê tông hóa, mở rộng; các công trình căn cứ có thể trở thành địa chỉ tham quan, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại địa phương... Nhận thức rõ ý nghĩa đó, người dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công, chung sức hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ diễn tập.

Bà Nông Thị Thoa, Bí thư Chi bộ xóm Na Hiên, xã Yên Trạch, cho biết: Khi nhận được thông tin về diễn tập, bà con đều nhiệt tình ủng hộ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Người dân đã chung tay xây dựng căn cứ tại địa bàn. Trong quá trình triển khai, các yêu cầu về bí mật, an toàn được thực hiện nghiêm túc, không phát tán hình ảnh lên mạng xã hội.

Nhân dân phường Linh Sơn tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên đang được khẩn trương hoàn thiện. Đây không đơn thuần là hoạt động quân sự mà còn là phép thử tổng hợp đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, năng lực điều hành của chính quyền và trình độ tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể.

Sự chỉ đạo thông suốt từ Tỉnh ủy, tinh thần quyết liệt của đảng ủy các xã, phường đến sự tận tụy của từng bí thư chi bộ thôn, xóm đã tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ kết quả diễn tập KVPT tại 19 xã, phường vừa qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng. Trước hết, đó là vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và chất lượng tham mưu của các cơ quan chuyên môn. Cùng với đó, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất.

Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục đối với các lực lượng tham gia diễn tập KVPT đã được cấp ủy, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó là sự vào cuộc trách nhiệm, tinh thần quyết tâm cao của đảng ủy các xã, phường tham gia diễn tập đáy trong tháng 11. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT cấp tỉnh đã cơ bản hoàn thành.

Công tác chuẩn bị chu đáo tiếp tục khẳng định quan điểm: Xây dựng khu vực phòng thủ trong thế trận chiến tranh nhân dân không phải nhiệm vụ nhất thời mà là quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài. Trong đó, phát huy sức mạnh toàn dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, chính là chìa khóa xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giúp địa phương chủ động ứng phó với mọi tình huống.