Vững thế trận phòng, chống ma túy

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Mường Tùng và các lực lượng động viên gia đình có người sau cai nghiện trở về địa phương.

Là lực lượng gắn bó trực tiếp với cộng đồng dân cư, các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Mường Tùng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân. Cùng với việc duy trì tuần tra, các thành viên trong tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản đã tiếp nhận nhiều thông tin liên quan đến công tác ngăn ngừa tệ nạn ma túy, giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở xác minh, xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Anh Khoàng Văn Vũ, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Mường Tùng cho biết: “Hằng tuần, anh em trong tổ thường duy trì phối hợp với công an xã tiến hành tuần tra ban đêm trên các tuyến đường bản. Chúng tôi phối hợp kiểm tra, nhắc nhở tại các khu vực tập trung đông người. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tổ kịp thời báo cáo để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định”.

Trên địa bàn xã Mường Tùng hiện có 13 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 45 thành viên. Nhờ am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán và có mối liên hệ gần gũi với người dân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự các bản đã trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực cho công an xã trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Mường Tùng hiện có 21 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện và 24 người nghi sử dụng, có nguy cơ cao vi phạm pháp luật về ma túy. Để tăng cường quản lý địa bàn, cùng với nắm tình hình, các tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở cùng với lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm ngăn ngừa ma túy từ sớm, từ xa. Trong đó, các thành viên chú trọng vận động thanh thiếu niên, học sinh tránh xa ma túy, không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời nhắc nhở các gia đình quan tâm, quản lý, giáo dục con em.

Đến ngày 29/10, lực lượng tổ bảo vệ an ninh, trật tự các bản đã phối hợp tham gia 36 buổi tuyên truyền tại 13 bản, thu hút 4.768 lượt người dân. Thông qua các buổi tuyên truyền và trao đổi trực tiếp tại khu dân cư, nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống ma túy từng bước nâng cao, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Anh Khoàng Văn Biên, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Mường Tùng chia sẻ: “Là người dân sinh sống trên địa bàn, chúng tôi có điều kiện nắm bắt tình hình ở cơ sở, gần gũi và trao đổi với bà con thuận lợi hơn. Bên cạnh việc tuyên truyền, phát hiện, báo cáo những dấu hiệu nghi vấn, chúng tôi phối hợp vận động gia đình quan tâm, động viên người cai nghiện và người sau cai nghiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng giúp họ có thêm động lực từ bỏ ma túy, hạn chế nguy cơ tái nghiện”.

Ngoài phát hiện, xử lý vi phạm, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Mường Tùng đã gắn với quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, các thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự đã phối hợp với đoàn viên, thanh niên công an xã giúp đỡ, quản lý người sau cai tái hòa nhập cộng đồng; thường xuyên đồng hành, động viên, hỗ trợ người sau cai nghiện sớm ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện. Để phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy cũng như an ninh, trật tự, lực lượng tại cơ sở đã phối hợp với công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn. Từ đầu năm đến nay, các tổ đã phối hợp thực hiện 177 lượt tuần tra, với 577 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.178 lượt thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Thiếu tá Lương Việt Cường, Trưởng Công an xã Mường Tùng nhấn mạnh: Mỗi thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học hỏi, rèn luyện kỹ năng, thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; giữ thái độ chuẩn mực, tôn trọng và lắng nghe nhân dân. Là cầu nối giữa người dân với lực lượng công an xã, các thành viên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh của người dân; đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng xã không ma túy.

Phát huy vai trò gần dân, sát địa bàn, các tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã Mường Tùng đang góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở. Bằng tinh thần trách nhiệm, các thành viên trong tổ đã tích cực tuần tra, nắm tình hình cơ sở cũng như tuyên truyền, vận động người dân và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; góp phần quan trọng trong công tác ngăn ngừa nguy cơ về ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã.